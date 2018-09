Leading Ladies 2018

Zum bereits elften Mal wird MADONNA morgen Abend Frauen für ihre besonderen Leistungen ehren. In diesem Jahr werden im Wiener Schloss Belvedere unter dem Motto „Rot-Weiß-Rot“ ausschließlich Österreicherinnen für ihre Erfolge im letzten Jahr mit der gläsernen, von Ausnahmekünstlerin Mercedes Helnwein designten Statuette ausgezeichnet. In sieben Katego­rien wurden heuer ­insgesamt 27 Powerfrauen nominiert. Frauen, die in Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Mode, Gesundheit, durch soziales Engagement oder als New Face of the Year für Furore sorgten. Im Rahmen eines mehrwöchigen On­linevotings wurden die Siegerinnen ermittelt – und diese werden am kommenden Dienstag mit ihren Preisen überrascht.

VIPs

Neben Spitzenpolitikerinnen wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek werden etwa die Models Eleonore Habsburg und Bar­bara Meier für Blitzlichtgewitter sorgen. Extra aus Mallorca eingeflogen ist Sonja Kirchberger: „Eine Nacht mit so viel Frauenpower kann ich mir einfach nicht entgehen lassen.“

Hier die diesjährigen Nominierten

Kategorie POLITIK

Diashow KATEGORIE POLITIK © Fürtbauer Die SPÖ-Frauenchefin setzt sich gegen Sexismus im Parlament ein. © Kernmayer Sie ist die neue Neos-Chefin und soll nach dem Rücktritt von Matthias Strolz die Zukunft der Neos sichern. © Stögmüller Mit Johanna Mikl-Leitner gibt es seit 2017 wieder eine Landeshauptfrau. © Liste Pilz Die in Bosnien-Herzegowina geborene Politikerin ist die stärkste Frau der Liste Pilz. 1 / 4

× KATEGORIE POLITIK

Kategorie MODE

Diashow KATEGORIE MODE © Studio Mato Die Fashion-Week-Organisatorinnen feiern heuer 10-jähriges Jubiläum. © Artner Zehn Jahre gibt es Müllers Label „Callisti“ bereits, heuer schaffte sie den Sprung auf die deutsche Bühne. © Verena Blöchl Die Designerin und ihr Team des 2009 gegründeten Labels „Anzüglich“ machen Mode mit sozialer Verantwortung. © Artner Die 40-Jährige ist die Enkelin der Gründerin von Hanna-Trachten in Salzburg und kleidete schon so manche Politiker-Dame in eine ihrer Kreationen. 1 / 4

× KATEGORIE MODE

Kategorie UNTERHALTUNG

Diashow KATEGORIE UNTERHALTUNG © Getty Images In ihrer Rolle als drogensüchtige Mutter in „Die beste aller Welten“ bewegte die Salzburgerin Kinopublikum und Kritiker. © Getty Images Das schöne Model und Wahl-Wienerin schaffte es bei „Let’s Dance“ ins Finale und tanzte sich in die Herzen eines Millionen-Publikums. © Getty Images Mit ihrer Meinung zur #MeToo-Debatte löste sie ein mediales ­Erdbeben aus. Als Schauspielerin feierte sie heuer mit „Anna Fucking Molnar“ große Erfolge. Auch für die Kult-Serie „Vorstadtweiber“ ist sie wieder am Drehen. © Getty Images In nur drei Wochen schaffte die Wienerin mehr als 750.000 Youtube-Klicks. Auch in den iTunes-Charts ist sie mit ihrer Single „Wie a Kind“ ganz vorne platziert. 1 / 4

× KATEGORIE UNTERHALTUNG

Kategorie WIRTSCHAFT

Diashow KATEGORIE WIRTSCHAFT © krischanz.zeiller. In ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist Dr. Monika Poeckh-Racek u. a. zuständig für die Bereiche Recht und Behörden, HR, Marketing, Qualitäts-

management und Guest Relations. © beigestellt Co-Gründerin & CFO des Start-ups WisR. Das Unternehmen stellt den Wissenstransfer zwischen Generationen in den Fokus. © Jobst Die Zillertaler Top-Unternehmerin managt eine vielschichtige Unternehmensgruppe zu der Skiresorts, Hotels, Golfplatz und Baufirma gehören. 1 / 3

× KATEGORIE WIRTSCHAFT

Kategorie SOZIALES ENGAGMENT

Diashow KATEGORIE SOZIALES ENGAGEMENT © beigestellt Der Verein Ute Bock ist in Österreich für viele geflüchtete Menschen die erste Adresse für Obdach. Nach Bocks Tod führen die beiden den gemeinnützigen Verein weiter. © chong.at Die Schauspielerin gründete 2013 die Theatergruppe „Chong“, in der sie mit unbegleiteten Geflüchteten arbeitet. Mittlerweile ist „Chong“ zum Netzwerk geworden, in dem u. a. Wohnungs- und Ausbildungsplätze vermittelt werden. © HORST Bernhard STUDIOHORST „Jedes Tier verdient ein artgerechtes Leben“, dafür setzt sich Kathrin Glock seit Jahren ein. Durch ihr öffentliches Engagement konnte sie unzählige Spender für die unterschiedlichsten Tier- und Artenschutzprojekte aktivieren. © Peter Leskovar Die Geschäftsführerin der Wiener Tafel ist stellvertretend für das Engagement Tausender ehrenamtlicher HelferInnen österreichweit nominiert. Der Verein sammelt täglich bis zu drei Tonnen überschüssige

Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind und verteilt diese an

Bedürftige. 1 / 4

× KATEGORIE SOZIALES ENGAGEMENT

Kategorie NEW FACE OF THE YEAR

Diashow KATEGORIE NEW FACE OF THE YEAR © Andreas Rentz/Getty Images Das D&G-Testimonial ist nicht nur modisch on top, sondern engagiert sich auch philanthropisch, ähnlich wie ihre Mutter Francesca Habsburg. © Getty Images Von New York aus startet die 22-jährige Jungschauspielerin durch. An der Seite von Brian Cox war sie in „Shakespeare für Anfänger“ zu sehen. © Fürtbauer Mit ihrer bereits fünften Single „My Love“ sorgt sie aktuell für Ohrwurm-Gefahr. David Alabas kleine Schwester will im

Musikbusiness noch hoch

hinaus. © Stefan Klüter Liliane Zillner ist Jung-Schauspielerin, die bereits Erfolge auf der Bühne des Wiener Burgtheaters feiern konnte und zuletzt in der Mega-

Produktion

„Das Sacher“ zu sehen war. 1 / 4

× KATEGORIE NEW FACE OF THE YEAR

Kategorie GESUNDHEIT

Diashow KATEGORIE GESUNDHEIT © Stefan Seelig Dr. Daniela Jahn-Kuch leitete gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe das Volksbegehren „Don’t smoke“ ein. © Foto Wilke Dr. Andrea Podczeck-Schweig-

hofer Präsentierte

gemeinsam mit Gabriele Heinisch-Hosek die neue Kampagne „Starke Frauen – Starke Herzen“. © Picasa Die Internistin hat nicht nur die CliniClowns initiiert, sie ist auch Professorin an der

MedUni Wien und Fundraising-Verantwortliche für das Zentrum für

Präzisionsmedizin. © privat

Luisa Schmidt gilt als neuer Superstar der Krebsforschung. Sie wies Mechanismen nach, durch die man Krebszellen stoppen kann.

1 / 4