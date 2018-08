Die eigene Kreativität ausleben, um die weite Welt reisen und dabei auch noch Geld zu verdienen, ist für viele junge Menschen der Lebenstraum schlechthin. Die in Wien lebende Künstlerin Ben Sky konnte sich diesen schon mehrfach erfüllen. Zuerst als gut gebuchtes Model, dann als Fashion-Fotografin und seit 2013 auch als Sängerin. Mit dem Lied "My Lights", den sie vor fünf Jahren für "Licht ins Dunke" performte, machte sie erstmals auf sich aufmerksam.

Doch dann kam die Liebe und mit ihr die Kinder. Um die kümmerte sich die zweifache Mutter in den vergangenen Jahren lieber, als die eigene Musikkarriere mit Druck voranzutreiben. Jetzt, wo die Kleinen schon ein bisschen größer geworden sind, ist Petra Kamenar (mit Ö3-Moderator Thomas Kamenar verheiratet) wieder bereit, ins Rampenlicht zu treten. Unter dem Künstlernamen "Ben Sky" präsentierte sie am 28.8. ihr Debüt-Album "Secret Garden" auf der Summerstage in Wien. Zahlreiche Künstler und Branchenkollegen kamen vorbei, lauschten ihren Songs und gratulierten am Ende zur gelungenen Perfomance.

Secret Garden

Musikalisch lässt sich die Erstlings-CD ins Genre Pop-Folk einordnen. Zur Musik von Ben Sky lässt es sich leicht träumen und entspannen. Die leichtfüßigen Melodien mit englischen Texten machen ihre Songs zum idealen Begleiter für die Gartenarbeit und andere unbeschwerte Beschäftigungen. Dennoch zahlt es sich aus, ihren Texten Gehör zu schenken und deren Bedeutung zu entschlüsseln. Große Unterstützung bei der Verwirklichung von "Secret Garden" gab es von Edo Mjusik, der die Songs mitgeschrieben und produziert hat.

Die erste Single aus dem Album nennt sich "Dreamer". Zu der gibt es ein herziges Musikvideo auf Youtube in dem Ben Skys Töchterchen eine Rolle spielt. Die gesellte sich bei der Live-Präsentation des Albums zu ihrer Mama auf die Bühne, als sie den Titel vortrug. Ein schöner Moment, der den familientauglichen Charakter von Ben Skys Musik wunderbar zur Schau stellte und die Zuschauer im Summerstage-Pavillon berührte.

VIP-Gäste

Unter den Gästen waren die Sänger und Sängerinnen Ina Regen, Julian Le Play, Josh, Lemo, Eric Papilaya, Bianca Schön, Anna Fay und das legendäre Three Girl Madhouse bestehend aus Susi Draxler, Astrid Golda und Fanny Rader. Die Moderatoren Claudia Stöckl, Philipp Hansa und Alfons Haider. Ebenfalls dabei: Schauspielerin Tahnee Nordegg, Astrologin Gerda Rogers, Ö3 Boss Georg Spatt und Poppate Mario Rossori.

