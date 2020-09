Kann Österreich den Lotto-Rekord von 2019 knacken?

Doch ist das nicht alles. Auch die sogenannten »Hochgewinner« kamen in rekordverdächtigen Mengen vor. So konnten 405 Menschen einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro erhalten. Doch wer nun glaubt, die Gewinner hätten bei den EuroMillionen gewonnen, der liegt falsch. Dies sind rein die Gewinner der österreichischen Lotterien. Aber wie sieht es in diesem Jahr aus?

Lotto ist und bleibt ein spannendes Ritual für viele Tippfreunde. Doch können die Österreicher auch in diesem Jahr wieder Rekordergebnissen rechnen?

45 Lottomillionäre in 2019

Lottomillionäre sind, wenn sie es richtig machen, beinahe unsichtbar. Die Lottogemeinde sieht zwar nach einer Ziehung, dass die Zahlen getippt wurden, doch im Gespräch sind die Gewinner selten. Das ist oft so erwünscht und für den Gewinner grundsätzlich das Beste. Es gibt nicht umsonst den Ratschlag, dass ein Lottogewinn höchstens dem Partner mitgeteilt werden sollte, da sonst mit einem Mal so viele Familienangehörige und Freunde an der Tür klingeln, von denen man vorher nie etwas gehört hat. Die Rekordmillionäre aus dem vergangenen Jahr machten dies größtenteils auch richtig. Trotzdem tauchen sie in der Statistik auf – und diese ist beeindruckend:





- Gesamtgewinner - über den Gewinn in einer - über den Gewinn in einer österreichischen Lotterie wurden 45 Personen zu echten Lottomillionären. Sie erhielten also mindestens eine Million Euro. Hinzu kamen die 405 Personen, die mindestens 100.000 Euro gewannen - sie markieren die Hochgewinner. Rekord - niemals zuvor wurden mehr als 400 Personen zu Hochgewinnern deklariert.

- Top-Gewinn - insgesamt 6,5 Millionen Euro gingen an einen Gewinner aus Oberösterreich. Der Gewinner knackte den Jackpot mit einem Systemschein am 17.11. und erhielt den Fünffachjackpot - allein.

- Verteilung - letztes Jahr ging kein Bundesland in Österreich leer aus. Jedes Bundesland hatte mindestens zwei Glücksspielmillionäre.

- Lieblinge - in 102 Runden wurde die Zahl 7 gleich 22 Mal gezogen. Hingegen wurden sowohl die 10 als auch di e21 nur sieben Mal gezogen.

- Joker - auch er knackte einen Rekord, denn nach 31 Jahren gab es zum ersten Mal einen Fünffachjackpot, der mit 1,3 Millionen Euro bestückt war. Die Summe fand ihre Gewinner, die allerdings nur zu Hochgewinnern wurden: Drei Personen teilten sich den Jackpot.

Es ist gut möglich, dass es noch weitere Hoch- und Millionengewinner im vergangenen Jahr in Österreich gegeben hat. Da das Land selbst nicht am Eurojackpot teilnimmt, Bürger jedoch online tippen können, treten sie in der Statistik für Deutschland an.

Wie sieht es aktuell aus?

Im Mai wird ein Mann aus Niederösterreich den News kaum geglaubt haben. Seit dreißig Jahren spielte er Lotto und andere Lotterien, bis es dann mit einem Mal funktionierte. Doch statt eines erhofften »spürbaren Gewinns« kam direkt der Jackpot nach Österreich. Ganze 45,4 Millionen Euro gewann der Tipper bei den EuroMillionen und konnte es kaum fassen. Den Sprechern der Lotteriegesellschaft zufolge war der Mann ruhig, gelassen und nicht allzu gesprächig. Natürlich, so eine Nachricht muss erst einmal verarbeitet werden. Und wie sieht es aktuell aus:

- Jackpot - bei »6 aus 45« wurde vor zuletzt wiederholt - bei »6 aus 45« wurde vor zuletzt wiederholt der Jackpot nicht geknack t, sodass am Sonntag, dem 20. September der der Doppeljackpot mit über 6 Millionen Euro belegt war. Ein Blick auf die Lottoergebnisse zeigt: Ein Glückspilz konnte die 6,7 Millionen Euro mit nach Hause nehmen – ein weiterer Gewinner auf der Liste der Lotto-Millionäre!

- Lotto Plus – während vor einer Woche noch zwei Tipper mit ihren Tipps richtig lagen und die sechs Richtigen knacken konnten, war am Sonntag niemand so glücklich. Sie erhielten einen Hochgewinn von 175.945,00 Euro. Beim Joker lagen zwei Tipper goldrichtig und können sich über 158.000 Euro freuen.

Kann der Rekord 2020 noch geknackt werden?

Aktuell gibt es keine expliziten Angaben der Lottogesellschaft, die die bisherige Gesamtzahl der Gewinner bekannt gibt. Der Jackpot wurde schon etliche Male geknackt, doch kommt es immer darauf an, wie viele Tipper dieselben Zahlen getippt haben. Die Anzahl der Gewinner entscheidet, ob der Sieger zu einem Millionär oder nur zu einem Hochgewinner gezählt wird. Zudem muss der gesamte Rekord betrachtet werden. Das österreichische Lottospiel ist nicht frei jeglicher Konkurrenz und viele Spieler probieren durchaus die weltweiten Lotterien aus. Ein Beispiel wurde schon oben genannt: EuroMillionen. Aktuell warten 67 Millionen Euro auf einen neuen Besitzer. Und sonst?

- Eurojackpot – er bietet diese Woche nur die Mindestsumme, da der Jackpot letzten Freitag geknackt wurde. Österreichische Tipper tauchen, zumindest laut Hinweis auf Online-Lottoseiten, für Deutschland in der Statistik auf, sodass sie nur über Umwege beim Erlangen eines neuen österreichischen Rekords mithelfen können.

- PowerBall - an der amerikanischen Superlotterie versuchen sich Tipper ebenfalls sehr gerne. Kein Wunder, immerhin locken aktuell 326 Millionen Euro.

- Mega Millions - ebenfalls eine amerikanische Lotterie, dafür aber auch mit einem riesigen Jackpot.

- Rubbellose - sie sind extrem beliebt und je nach Rubbellos lassen sich hier hohe Beträge gewinnen.

Ein Highlight für viele Lottospieler ist wohl die spanische Lotterie El Gordo, die auch dieses Jahr wieder am 22. Dezember ausgespielt wird und mit insgesamt 2,4 Milliarden Euro dotiert ist. Am Dreikönigstag im Januar wartet mit El Nino die nächste spanische Superlotterie - der Jackpot beläuft sich auf 700 Millionen Euro.

Doch um auf die Frage zurückzukommen, ob der Rekord dieses Jahr noch geknackt werden kann: Ja, das kann er. Dafür ist es jedoch notwendig, dass bei fast jeder Ziehung ein Sechser dabei ist. Rechnerisch ist das natürlich machbar, doch in der Praxis müsste das Glück sicherlich Überstunden einlegen. Werden allerdings alle Gewinnoptionen und Lotterien zusammengerechnet, dann ist wenigstens der Hochgewinn-Rekord leicht zu knacken.

© Waldemar Brandt / Unsplash.com

Auch der Eurojackpot bietet spannende Gewinnmöglichkeiten und tolle Quoten.

Fazit - Rekord? Bitte auf dem eigenen Tippschein

Die meisten Lottospieler dürften sich wenig dafür interessieren, wie viele Millionen- oder Hochgewinner es in einem Jahr gibt. Das Interesse liegt schlichtweg darauf, ob man sich selbst zu einem dieser Gewinner zählen kann oder nicht. Trotzdem sind Nachrichten über Gewinner durchaus ermutigend, denn sie beweisen, dass es doch möglich ist, einen Jackpot zu knacken. Eigentlich ist das schließlich ganz leicht. Es liegt nicht einmal an den eigenen Zahlen, denn es brauchen nur die korrekten, von einem getippten, Zahlen gezogen zu werden.