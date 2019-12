Glücksspielmarkt Österreich: Was steht 2020 an?

Schließlich ist es weiter offen, welche Parteien das Land im kommenden Jahr führen und wie sie sich gemeinsam in Bezug auf Glücksspiel positionieren werden. Darüber hinaus laufen die Lizenzen für die privaten Pokerclubs in Österreich 2020 aus. Novomatic erwägt einen Rückzug als Anteilseigner der Casinos Austria AG und der Ausgang der Casino-Affäre ist weiterhin offen. Das alles verspricht derzeit einiges an Spannung.

Wer profitiert vom wachsenden Markt?



Der österreichische Glücksspielmarkt präsentierte sich zuletzt mit einem attraktiven Wachstum. Laut der Marktanalyse „Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2019“ des Unternehmens Branchenradar stiegen die Brutto-Spiel- beziehungsweise Wett-Erträge (BSE) 2018 um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichten eine Marke von über 1,9 Milliarden Euro. Das größte Wachstum verzeichnete dabei das Online-Glücksspiel (inklusive der Wetten). Hier haben sich die BSE um knapp 19 Prozent erhöht. Und aktuell sieht es nicht unbedingt danach aus, als würden 2020 veröffentlichte Zahlen ein negativeres Bild zeichnen. Die Frage wird jedoch sein, wer mit welchem Anteil auf dem österreichischen Glücksspielmarkt profitiert. Es könnte zumindest sein, dass einige große Player nicht mehr oder weniger stark präsent sein werden.

Rückzug eines großen Players?



Die Novomatic AG erwägt den Rückzug aus dem operativen Geschäft in Österreich. Das schrieb der Österreichische Rundfunk (ORF) am 27. November 2019 auf Basis eines Artikels der Tageszeitung "Kurier". Novomatic ist mit 17 Prozent einer der Großaktionäre der Casinos Austria AG (CASAG). Sie betreibt im Rahmen des Glücksspielmonopols, das mit Ausnahmen (kleines Glücksspiel) in Österreich gilt, zwölf Spielbanken im Land, die laut eigener Angaben des Unternehmens pro Jahr von etwa drei Millionen Gästen besucht werden.

Was Novomatic im Detail vorhat, ist aktuell nicht bekannt, soll aber in den nächsten Wochen diskutiert werden, schreibt der ORF. Angeblich von Entscheidungen betroffen sind das kleine Glücksspiel und die Sportwetten des Anbieters. Dagegen steht Gumpoldskirchen als Standort der Novomatic-Konzernzentrale wohl nicht zur Disposition. Das Newsportal Heute.at hält es für denkbar, dass beim möglichen Novomatic-Rückzug als Anteilseigner der CASAG eine Verbindung zur sogenannten Casino-Affäre besteht.

© 888Poker

Im Rahmen der Casino-Affäre wird Novomatic verdächtigt, dem ehemaligen FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo trotz mangelnder Qualifikation den Einzug in den CASAG-Vorstand ermöglicht zu haben. Im Gegenzug habe sich das Unternehmen Vorteile bei Lizenzierungen erhofft, heißt es. Peter Sidlo wurde mittlerweile als Vorstandsmitglied der CASAG abberufen. Ausführlich hat zum Beispiel der Kurier am 26. November über die Vorwürfe berichtet. Novomatic hat aber noch ein anders Problem. Aktuell gibt es ein Urteil des Landesgerichts Wiener Neustadt. Es verurteilte Novomatic dazu, an einen Automatenspieler Spielverluste in Höhe von über 155.000 Euro zurückzuzahlen. Die Verluste seien an Automaten entstanden, für die es keine Konzession gegeben habe. Novomatic reagiert wohl mit einem Einspruch auf das Urteil, das jedoch nicht das einzige seiner Art ist. Einfacher macht das die Situation für den österreichischen Glücksspielriesen sicherlich nicht.

Kommt das Aus für die privaten Pokerräume?

Beim Poker um Echtgeld könnte sich 2020 ebenfalls einiges verändern. Ursache dafür sind ablaufende Lizenzen. Poker gilt in Österreich erst seit 2014 als Glücksspiel. Zuvor hatte sich eine lebendige Szene mit Pokerclubs im Land entwickelt, die durch die neue Einstufung des Spiels mit einem Mal in die Illegalität abzurutschen drohten. Um das zu verhindern, wurden damals Sonderkonzessionen vergeben. Die laufen 2020 allerdings aus, sodass viele das Ende dieser Clubs eingeläutet sehen. Möglicherweise ist das aber doch noch weit entfernt.

Das könnte zumindest für den großen Pokercasino-Betreiber Concord Card Casinos (CCC-Gruppe) gelten. Er besitzt aktuell Pokercasinos an dreizehn österreichischen Standorten und möchte 2020 trotz fehlender österreichischer Lizenz weitermachen. Das kündigte zumindest Geschäftsführer Peter Zanoni im November 2019 auf einer Pressekonferenz an. Er beruft bei seinem Entschluss auf EU-Recht. Es ermöglicht der CCC-Gruppe aus seiner Sicht einen weiteren Betrieb der Pokercasinos in Österreich. Ende offen.

Was geschieht mit dem kleinen Glücksspiel?



Anders als beim Pokern war es beim Automatenspiel um Geld nie fraglich, ob es als Glücksspiel eingestuft wird oder nicht. Das ist auch nicht verwunderlich. Zwar kann man mit Spielautomaten-Tipps durchaus die Chancen auf Gewinne steigern. Allerdings bleibt Glück stets bestimmender Faktor. Trotzdem gelten für Automatenspiele in Österreich etwas andere Regeln als etwa für Roulette.

Die einzelnen Bundesländer können Lizenzen für kleine und mit Spielautomaten bestückte Casinos vergeben (kleines Glücksspiel). Sofern sie bestimmte Auflagen erfüllen, ist hier auch privaten Anbietern der Einstieg in den Markt erlaubt. Die verschiedenen Bundesländer gehen mit ihrer Möglichkeit aktuell sehr unterschiedlich um. So ist das kleine Glücksspiel zum Beispiel im Burgenland und in Oberösterreich erlaubt. Ein Verbot gibt es dagegen zum Beispiel in Salzburg, Wien und Tirol. Das muss aber natürlich nicht so bleiben.

Ende November 2019 berichtete das Onlineportal Profil.at etwa über bekannt gewordene Pläne des Bundes, sich die volle Kontrolle über das Glücksspiel in Österreich zu sichern, auch über das kleine Glücksspiele in den Bundesländern. Damit hätte er die Länder bei der Lizenzierung von Anbietern für das kleine Glücksspiel umgehen können. Die Planungen dürften mittlerweile angesichts des Scheiterns der ÖVP-FPÖ-Regierung obsolet seien. Dennoch ist beim kleinen Glücksspiel eventuell noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch hier gilt wohl: Ende offen! Wie aktuell bei so vielen Dingen rund um den österreichischen Glücksspielmarkt.