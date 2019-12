Haben Sie schon von Yourselfishness gehört?

Diesen Satz haben Sie sicher etliche Male in der Flugzeugkabine gehört, aber beherzigen Sie ihn auch im echten Leben? Die ständige Erreichbarkeit, viele Termine zum Jahresende und der Druck, zu allem „Ja und Amen” sagen zu müssen, führen bei vielen von uns zu Stress und der wiederum dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse immer weiter nach hinten schieben. Plötzlich stehen vor Wochen abgemachte Verabredungen, die Deadline im Job oder das sonntägliche Telefonat mit der Schwiegermutter zuerst, und Sie selbst zuletzt auf der Prioritätenliste. Fehlende Erholung und Dauerstress können Studien zufolge sogar zu Krankheiten wie Burnout führen.

© Goodiebox

Genau an diesem Punkt setzt die dänische Firma Goodiebox an. Sie will österreichischen Frauen helfen, sich selbst von dem Druck zu befreien, die Bedürfnisse anderer vor die eigenen zu stellen und Yourselfishness verbreiten, was so viel bedeutet, wie sich selbst zur Priorität zu machen, ohne sich dafür zu entschuldigen oder andere um Erlaubnis zu fragen. Wie das in der Realität aussieht?

Einmal im Monat durchbricht Goodiebox den stressigen Alltag ihrer Mitglieder und erinnert sie mit einer Box gefüllt mit entspannenden Beauty-Produkten an ihre wohlverdiente Me-Time-Auszeit. Die hauseigene Beauty-Redaktion von Goodiebox sucht jeden Monat 5 bis 7 Produkte im Gesamtwert von mindestens 65 Euro aus, die für 19,95 €/Monat (inklusive Versandkosten) in ihrem Briefkasten landen. Die aktuelle Box, die unter Motto “From Me to Me” steht, hat sogar einen Gesamtwert von 127 €. Die Mitglieder liegen dem Unternehmen, das vor 7 Jahren in Kopenhagen gegründet wurde und seitdem halb Europa im Sturm erobert hat, sehr am Herzen. Das zeigt die Bestnote 4.8 auf Trustpilot, die Goodiebox zur bestbewertet Beautybox in ganz Europa macht.

© Goodiebox.at