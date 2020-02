Wir brauchen ein echtes Krapfen-Emoji

Ein Krapfen ist kein Donut! Croissants, Glückskekse und sogar der anglosächsische „Apple Pie“ besitzen ein eigenes Emoji. Auch die bayerische Breze und das französische Baguette werden als grafisches Emoticon visualisiert. Das österreichische Hefegebäck wird dagegen mit Donuts über den Kamm geschoren. Ein Missstand, wie Philipp Ströck kürzlich irritiert feststellen musste, als er über sein Smartphone eine Nachricht zum Beginn der Krapfensaison verfassen und an sein Team senden wollte. Wird das Wort „Krapfen“ eingetippt, schlägt das Smartphone jedoch ein Donut-Emoji vor. Ströck bringt es gleich auf den Punkt: "Für uns Bäckerinnen und Bäcker ist es eine Schande, dass es kein eigenes Krapfen-Emoji gibt". Tatenlos zusehen, wie der Krapfen im kulturellen Vergleich dem Donut unterliegt, will er nicht.

Über 40.000 für Krapfen-Emoji

„Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum. Seit jeher gehört der Krapfen zu den beliebtesten Produkten in unserem Sortiment. Und dann das! Diese falsche Darstellung tut dem Bäckerherz und den Millionen Fans des köstlichen Snacks weh. Nicht nur, dass der Krapfen dem Donut in sämtlichen Belangen überlegen ist und einen fixen Platz in der alpenländischen Küche hat. Ein Krapfen ist kein Donut!“, stellt Traditionsbäcker Ströck klar. Und so sehen das auch die mittlerweile über 40.000 Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich der Initiative #krapfengate angeschlossen haben, um das Unicode-Forum zu einem eigenen Krapfen-Emoji zu überzeugen. Das Unicode-Forum ist für jene Organisation, die Emojis genehmigt.

#Krapfengate: Dem Krapfen ein eigenes Emoji!

Über 100 Millionen Krapfen (Stand: 2005) werden laut Agrarmarkt Austria (AMA) jährlich in Österreich verspeist. Mit einem durchschnittlichen Durchmesser von neun Zentimetern diese Zahl an Krapfen aneinander gereiht die Strecke von Wien nach Tokio. Die Hälfte aller in Österreich verzehrten Krapfen werden in der Faschingszeit genossen. Im Schnitt isst ein Österreicher 12,5 Stück Krapfen im Jahr. Das süße Hefegbäck hat also einen wichtigen Stellenwert hierzulande. Sie sind Symbol für die Faschingszeit schlechthin. Sie stehen für die fröhlichste Zeit des Jahres, in der nicht alles ganz so ernst genommen werden muss.

Kulturgut Krapfen braucht Unterstützung

„Krapfen haben nicht nur in Österreich zur Faschingszeit einen wichtigen Stellenwert, sondern auch in Teilen Deutschlands und der Schweiz. Das gab mir den Anlass, wichtige Aufklärungsarbeit für ein symbolträchtiges Kulturgut zu leisten“, zeigt sich Philipp Ströck, der Impulsgeber der Initiative #krapfengate, motiviert.

Der Verwechslung des süßen österreichischen Kulturgutes mit einem Donut will Ströck ein Ende setzen. Mit starken und unzähligen Stimmen aus der heimischen Bevölkerung – derzeit 40.354 Unterstützern – soll das US-amerikanischen Unicode-Konsortium überzeugt werden. Damit auch endlich auf die Smartphones kommt, was Feinschmeckern schon lange fehlt. Das Konsortium entscheidet unter anderem aufgrund von Relevanz, ob ein neues Emoji in die Kollektion aufgenommen wird.

Bis dahin gibt es zur Überbrückung einen eigenen Krapfen-Sticker für Smartphones zum Download, um zu zeigen, dass der Krapfen auch in der digitalen Welt zum Fasching gehört. Fans können sich unter www.krapfengate.at mit ihrer Stimme beteiligen, um den Fake-Fact rund um das Donut-Emoji aufzuklären. Es ist an der Zeit, dass der Krapfen endlich sein eigenes Emoji bekommt.