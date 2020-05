Entdecken Sie die 5 besten Aufstellpools

Jeder kennt es: Das Schwimmbad ist überfüllt, das Wasser ist bis zum Limit mit Chlor gefüllt und einige Menschen um einen herum weisen deutliche Hygienedefizite auf. Alles plausible Gründe dafür sich das Schwimmbad in den eigenen Garten zu holen. Heutzutage geht das mit sogenannten Aufstellpools im Handumdrehen.

Im folgenden Artikel präsentieren wir Ihnen die drei Varianten des Aufstellpools und erklären Ihnen, worauf Sie beim Kauf eines solchen Swimming Pools achten sollten. Abschließend listen wir eine Auswahl der 5 besten Aufstellpools auf.

Varianten: Luftring vs. Stahlrahmenkonstruktion vs. Holzwände

Aufstellpool mit Luftring

Der Pool mit Luftring ist die einfachste Form der Aufstellpools. Selbst Kinder dürften einen Aufstellpool mit Luftring aufbauen können. Es bedarf lediglich Luft in den Ring und Wasser in das Becken, und fertig ist Ihr privater Pool. Für gewöhnlich sind Aufstellpools in der Anschaffung kostengünstiger als die beiden anderen Varianten. Beachten Sie jedoch, dass eine Filteranlage oftmals nicht im Paket mit enthalten ist und Sie diese separat anschaffen müssten. Auch sollten Sie sich im Klaren sein, dass diese Variante nicht für kältere Jahreszeiten geeignet ist und nur runde Formen verfügbar sind.