1.11. – 7.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

1.11. – 7.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

01.11.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (1.11. – 7.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Die verunsichernde Venus-Opposition ist am Freitag überstanden. Dann kann sich endlich wieder Klarheit einstellen. Bleiben Sie einfach noch geduldig!
  • Gesundheit: Sie sind schon bis Dienstag sehr motiviert. Am Mittwoch bringt Ihnen Mars einen enormen Energieschub.
  • Beruf: Sehr gute Gesprächs- und Verhandlungstage bis Mittwoch. Da könnten Durchbrüche gelingen.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Engagieren Sie sich ernsthafter für Ihre Beziehung oder Ihr Liebesleben. Unter der Venus-Opposition ab Freitag könnten Sie sonst das Nachsehen haben.
  • Gesundheit: Der große Stress ist ab Mittwoch überstanden. Sie sollten jetzt aber mehr für Ihre Schönheit tun.
  • Beruf: Am Mittwoch und Donnerstag kommen Sie sehr gut an. Beste Chancen bei Vorstellungsterminen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Ein bisschen mehr Feuer und Leidenschaft täte Ihrem Liebesleben gut. Unter der Mars-Opposition ab Freitag könnten Sie unter Entscheidungsdruck geraten.
  • Gesundheit: Sie steuern auf herausfordernde Wochen zu und sollten sich deshalb rechtzeitig Unterstützung sichern.
  • Beruf: Bis Dienstag haben Sie noch die Chance, Ihre Interessen durchzusetzen. Danach heißt es einlenken.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Bis Mittwoch könnte es noch sehr turbulent und kritisch werden. Cool bleiben und Emotionen bezähmen, denn ab Freitag wendet sich das Blatt komplett!
  • Gesundheit: Sehr herausfordernde Tage bis Mittwoch. Seien Sie vorsichtiger und lieber etwas langsamer unterwegs!
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Mittwoch! Vorher ist das Klima sehr konfliktgeladen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Vorsichtiger bis Mittwoch, keine Spielchen! Wenn Sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, könnten Sie schon ab Donnerstag die Rechnung dafür kriegen.
  • Gesundheit: Sie kommen energetisch endlich wieder in Fahrt. Speziell ab Mitte der Woche unter dem Schütze-Mars.
  • Beruf: Geben Sie sich ab Mittwoch nicht zu energisch und kämpferisch! Diplomatie erreicht mehr.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Der Schütze-Mars könnte ab Mittwoch auch in Ihrem Liebesleben für Unruhe sorgen. Gehen Sie mit Forderungen, die man an Sie stellt, sehr gelassen um!
  • Gesundheit: Es wird anstrengender, der Stress nimmt zu. Schalten Sie ab Mittwoch lieber ein paar Gänge zurück!
  • Beruf: Reagieren Sie auf neue berufliche Herausforderungen wohlüberlegt. Keine voreiligen Aktionen!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Venus verlässt Ihr Zeichen am Freitag. Es könnte schon bis Dienstag zu Turbulenzen kommen. Wo sind Sie wirklich gut aufgehoben? Vorrang für Loyalität.
  • Gesundheit: Entschleunigung! Schonen Sie sich bis Dienstag so weit wie möglich! Ab Mittwoch geht es aufwärts.
  • Beruf: Keine Konfrontationen bis Mittwoch. Denken Sie wirtschaftlich und geben Sie lieber nach!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Die Sehnsucht nach verbindlicher Zweisamkeit könnte sich ab Freitag endlich erfüllen. Da wandert Venus vom instabilen Zeichen Waage in den Skorpion.
  • Gesundheit: Der große Stress lässt endlich nach. Spätestens Ende der Woche fühlen Sie sich wieder viel wohler.
  • Beruf: Warten Sie mit Vorstellungsterminen bis Freitag zu! Gut auch, um neue Kontakte zu knüpfen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Sie sind jetzt in Ihren Ambitionen kaum zu bremsen. Eroberungsversuche sind aber nur dann wirklich sinnvoll, wenn Sie ernsthafte Absichten verfolgen.
  • Gesundheit: Mars geht in Ihr Zeichen und bringt einen enormen Energieschub. Machen Sie nur nicht zu viel Stress!
  • Beruf: Ihre Entschlossenheit, andere überzeugen, braucht klare Konzepte und stichhaltige Argumente.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Auch wenn es bis Mittwoch noch sehr turbulent werden könnte, lösen sich die Spannungen ab Donnerstag. Dann kann die Liebe endlich wieder triumphieren.
  • Gesundheit: Seien Sie bis Mittwoch vorsichtiger! Ab Donnerstag sind Sie wieder wesentlich besser gerüstet.
  • Beruf: Streitigkeiten bis Mittwoch lohnen sich nicht mehr. Finanzielle Fragen am Freitag klären!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Setzen Sie Beziehungen und Gefühle nicht leichtfertig aufs Spiel. Unter der Herrschaft der Skorpion-Venus ab Freitag wird Fehlverhalten nicht geduldet.
  • Gesundheit: Ab Mittwoch sind die großen Anstrengungen überstanden. Dann regt sich endlich wieder neue Energie.
  • Beruf: Werden Sie jetzt in finanzieller Hinsicht vorsichtiger und rechnen Sie viel genauer nach!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Venus kommt zwar mit Riesenschritten auf Sie zu, gleichzeitig könnte aber Mars für Turbulenzen sorgen. Gehen Sie mit Versuchungen sehr vorsichtig um!
  • Gesundheit: Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und tanken Sie Kondition! Ab Mittwoch könnte es herausfordernd werden.
  • Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen lieber bis nächste Woche zu. Und bloß nicht zu kämpferisch!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

