1.11. – 7.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (1.11. – 7.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Die verunsichernde Venus-Opposition ist am Freitag überstanden. Dann kann sich endlich wieder Klarheit einstellen. Bleiben Sie einfach noch geduldig!
- Gesundheit: Sie sind schon bis Dienstag sehr motiviert. Am Mittwoch bringt Ihnen Mars einen enormen Energieschub.
- Beruf: Sehr gute Gesprächs- und Verhandlungstage bis Mittwoch. Da könnten Durchbrüche gelingen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Engagieren Sie sich ernsthafter für Ihre Beziehung oder Ihr Liebesleben. Unter der Venus-Opposition ab Freitag könnten Sie sonst das Nachsehen haben.
- Gesundheit: Der große Stress ist ab Mittwoch überstanden. Sie sollten jetzt aber mehr für Ihre Schönheit tun.
- Beruf: Am Mittwoch und Donnerstag kommen Sie sehr gut an. Beste Chancen bei Vorstellungsterminen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Ein bisschen mehr Feuer und Leidenschaft täte Ihrem Liebesleben gut. Unter der Mars-Opposition ab Freitag könnten Sie unter Entscheidungsdruck geraten.
- Gesundheit: Sie steuern auf herausfordernde Wochen zu und sollten sich deshalb rechtzeitig Unterstützung sichern.
- Beruf: Bis Dienstag haben Sie noch die Chance, Ihre Interessen durchzusetzen. Danach heißt es einlenken.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Bis Mittwoch könnte es noch sehr turbulent und kritisch werden. Cool bleiben und Emotionen bezähmen, denn ab Freitag wendet sich das Blatt komplett!
- Gesundheit: Sehr herausfordernde Tage bis Mittwoch. Seien Sie vorsichtiger und lieber etwas langsamer unterwegs!
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Mittwoch! Vorher ist das Klima sehr konfliktgeladen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Vorsichtiger bis Mittwoch, keine Spielchen! Wenn Sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, könnten Sie schon ab Donnerstag die Rechnung dafür kriegen.
- Gesundheit: Sie kommen energetisch endlich wieder in Fahrt. Speziell ab Mitte der Woche unter dem Schütze-Mars.
- Beruf: Geben Sie sich ab Mittwoch nicht zu energisch und kämpferisch! Diplomatie erreicht mehr.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Der Schütze-Mars könnte ab Mittwoch auch in Ihrem Liebesleben für Unruhe sorgen. Gehen Sie mit Forderungen, die man an Sie stellt, sehr gelassen um!
- Gesundheit: Es wird anstrengender, der Stress nimmt zu. Schalten Sie ab Mittwoch lieber ein paar Gänge zurück!
- Beruf: Reagieren Sie auf neue berufliche Herausforderungen wohlüberlegt. Keine voreiligen Aktionen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Venus verlässt Ihr Zeichen am Freitag. Es könnte schon bis Dienstag zu Turbulenzen kommen. Wo sind Sie wirklich gut aufgehoben? Vorrang für Loyalität.
- Gesundheit: Entschleunigung! Schonen Sie sich bis Dienstag so weit wie möglich! Ab Mittwoch geht es aufwärts.
- Beruf: Keine Konfrontationen bis Mittwoch. Denken Sie wirtschaftlich und geben Sie lieber nach!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Die Sehnsucht nach verbindlicher Zweisamkeit könnte sich ab Freitag endlich erfüllen. Da wandert Venus vom instabilen Zeichen Waage in den Skorpion.
- Gesundheit: Der große Stress lässt endlich nach. Spätestens Ende der Woche fühlen Sie sich wieder viel wohler.
- Beruf: Warten Sie mit Vorstellungsterminen bis Freitag zu! Gut auch, um neue Kontakte zu knüpfen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sie sind jetzt in Ihren Ambitionen kaum zu bremsen. Eroberungsversuche sind aber nur dann wirklich sinnvoll, wenn Sie ernsthafte Absichten verfolgen.
- Gesundheit: Mars geht in Ihr Zeichen und bringt einen enormen Energieschub. Machen Sie nur nicht zu viel Stress!
- Beruf: Ihre Entschlossenheit, andere überzeugen, braucht klare Konzepte und stichhaltige Argumente.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Auch wenn es bis Mittwoch noch sehr turbulent werden könnte, lösen sich die Spannungen ab Donnerstag. Dann kann die Liebe endlich wieder triumphieren.
- Gesundheit: Seien Sie bis Mittwoch vorsichtiger! Ab Donnerstag sind Sie wieder wesentlich besser gerüstet.
- Beruf: Streitigkeiten bis Mittwoch lohnen sich nicht mehr. Finanzielle Fragen am Freitag klären!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Setzen Sie Beziehungen und Gefühle nicht leichtfertig aufs Spiel. Unter der Herrschaft der Skorpion-Venus ab Freitag wird Fehlverhalten nicht geduldet.
- Gesundheit: Ab Mittwoch sind die großen Anstrengungen überstanden. Dann regt sich endlich wieder neue Energie.
- Beruf: Werden Sie jetzt in finanzieller Hinsicht vorsichtiger und rechnen Sie viel genauer nach!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus kommt zwar mit Riesenschritten auf Sie zu, gleichzeitig könnte aber Mars für Turbulenzen sorgen. Gehen Sie mit Versuchungen sehr vorsichtig um!
- Gesundheit: Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und tanken Sie Kondition! Ab Mittwoch könnte es herausfordernd werden.
- Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen lieber bis nächste Woche zu. Und bloß nicht zu kämpferisch!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90