1.3. – 7.3.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (1.3. – 7.3.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Venus und Merkur fordern Sie jetzt auf, Entscheidungen gut zu überdenken und vielleicht auch, begangene Fehler zuzugeben.

Gesundheit: Es wird höchste Zeit, sich wieder mehr um Ihr Wohlbefinden und Ihre Attraktivität zu kümmern.

Beruf: Neue Ideen bahnen sich schon ihren Weg. Gehen Sie damit aber nicht auf Konfrontationskurs!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Von Montag bis Mittwoch steigen Ihre Sympathiewerte deutlich an. Werden Sie etwas mutiger und zögern Sie nicht zu lange!

Gesundheit: Legen Sie erst mal gemächlich los, nehmen Sie sich Zeit zum Genießen! Flotter dann ab Mittwoch!

Beruf: Diskussionen werden hitziger. Lassen Sie sich nur nicht zu allzu schnellen Lösungen drängen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Es könnte ab Mittwoch heißer werden. Überlegen Sie sich dennoch sehr genau, wer oder was Ihnen letztlich wirklich guttut!

Gesundheit: Sie kommen im Lauf der Woche immer besser auf Touren. Länger nachzudenken ist trotzdem wichtig.

Beruf: Sie sind gedankenschnell und wollen endlich zügiger voran. Lassen Sie sich lieber mehr Zeit!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Die rückläufige Venus sollte Ihnen zu denken geben. Hinterfragen Sie die eigene Haltung, statt rechthaberisch zu streiten!

Gesundheit: Am Wochenende einfach nur abschalten! Ab Montag läuft es besser. Trotzdem die Nerven schonen!

Beruf: Viel diplomatischer und kompromissbereit! Es ist bestimmt klüger, wenn Sie auf andere hören.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Sie sind begehrt und finden auch die richtigen Worte. Von Montag bis Mittwoch trotzdem lieber ein bisschen mehr Abstand!

Gesundheit: Sehr viel Energie und Lebensfreude am Wochenende. Am Montag und Dienstag cooler und gelassener!

Beruf: Seien Sie geduldig und nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von Ihren Plänen zu überzeugen!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Ihre Sympathiewerte steigen bis Dienstag wieder deutlich. Werden Sie aber von Mittwoch bis Freitag nicht zu ungeduldig!

Gesundheit: Auch Ihr Wohlbefinden und Ihre Konzentration nehmen wieder zu. Beste Tage: Montag und Dienstag.

Beruf: Nachdem Sie wieder viel mehr Gehör finden, sollten Sie für eine Versachlichung im Ton sorgen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Merkur könnte Spannungen verschärfen. Keine Schuldzuweisungen! Seien Sie selbstkritischer und überdenken Sie Ihre Haltung!

Gesundheit: Sie brauchen jetzt wirklich mehr Ruhe, körperlich und nervlich. Schalten Sie zwei Gänge zurück!

Beruf: Der Stress könnte überhandnehmen und zu Fehlern führen. Seien Sie bereit, Hilfe anzunehmen!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Heißes Wochenende. Von Montag bis Mittwoch lieber zurückhaltender mit Ihren Erwartungen. Geduld wird ab Freitag honoriert.

Gesundheit: Sie haben nach wie vor enorm viel Energie. Nehmen Sie aber bis Mittwoch den Fuß vom Gaspedal!

Beruf: Jetzt soll alles schnell gehen, aber Sorgfalt ist auch wichtig. Kluger Mittelweg ist gefragt.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Seien Sie ein bisschen kuscheliger und diskutieren Sie weniger! Dann weiß man Sie und Ihre Gedankenwelt sehr zu schätzen.

Gesundheit: Sie sind geistig hellwach und auch sehr attraktiv. Etwas mehr Entspannung wider Ihre Ungeduld!

Beruf: Überrennen Sie niemanden mit Ihren Ideen und Ansprüchen! Fingerspitzengefühl erreicht mehr.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Viel zu ausgelaugt für die Liebe? Bemühen Sie sich zumindest um eine wohlwollende Haltung, statt abweisend zu reagieren!

Gesundheit: Absoluter Schongang am Wochenende, ohne jedes Risiko! Ab Montag haben Sie wieder mehr Energie.

Beruf: Schwimmen Sie einfach mit dem Strom, statt sich in Konfrontationen noch mehr zu verausgaben!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Eine Gratwanderung zwischen Feingefühl und Leidenschaft. Seien Sie daher behutsamer, insbesondere von Montag bis Mittwoch.

Gesundheit: Sie kommen zusehends besser in die Gänge. Es kommt jetzt aber in allem auf das richtige Maß an.

Beruf: Geben Sie sich nicht streitlustig! Es ist wichtiger denn je, sich vernünftig zu arrangieren.

Fische (19. Februar – 20. März)



Liebe: Nicht zu konfliktscheu! Stellen Sie sich Beziehungsthemen! Auch in erotischer Hinsicht sollten Sie etwas mutiger werden.Gesundheit: Übertreiben Sie nicht mit sportlichem Ehrgeiz! Tempo und Konzentration im Gleichgewicht halten!Beruf: Vorsicht ist gut, aber zu sehr bremsen sollten Sie auch nicht. Neuen Projekten eine Chance!