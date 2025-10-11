11.10. – 17.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (11.10. – 17.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Unter der Venus-Opposition ab Dienstag wird es Zeit, gründlicher über Beziehungsfragen und Ihre Erwartungen nachzudenken. Halten Sie mal mehr Abstand!
- Gesundheit: Gehen Sie sorgsamer mit Ihren Kräften um. Bleiben Sie konzentriert, statt sich zu viel vorzunehmen!
- Beruf: Planen Sie sorgfältig, und üben Sie sich in Zurückhaltung! Auch in finanzieller Hinsicht.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Jetzt heißt es in Sachen Liebe viel achtsamer werden und vor allem kompromissbereit. Cool bleiben von Dienstag bis Donnerstag und bloß nicht streiten!
- Gesundheit: Langsamer, vorsichtiger und viel gelassener! Stress und Aufregungen so weit wie möglich vermeiden!
- Beruf: Gehen Sie mit Herausforderungen sehr diplomatisch um. Nachgeben, statt stur zu reagieren!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus zwinkert Ihnen ab Dienstag sehr verführerisch zu. Singles dürfen nach Herzenslust flirten, Gebundene sollten den Zusammenhalt wieder festigen.
- Gesundheit: Höchste Zeit, dass Sie sich ausgiebig Ihrer Schönheit widmen! Beste Tage dafür: Dienstag und Mittwoch.
- Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Schauen Sie sich wirtschaftliche Fragen trotzdem sehr genau an!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Vielleicht haben Sie mit Ihren Ambitionen übers Ziel geschossen. Zu sehr geklammert? Jetzt heißt es locker lassen und nachdenken, statt zu schmollen.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Wohlbefinden und Schönheitspflege, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken.
- Beruf: Fordernd auf andere zuzugehen, ist der falsche Weg. Das täte auch Ihren Finanzen nicht gut.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Venus ist Ihnen ab Dienstag durchaus gewogen. Gehen Sie mit Flirt-Chancen aber sehr überlegt um! Von riskanten Abenteuern sollten Sie lieber absehen.
- Gesundheit: Mars fordert Sie physisch, Merkur strapaziert Sie mental. Herz und Kreislauf bloß nicht überfordern!
- Beruf: Angespanntes Klima. Vermeiden Sie Konfrontationen und kommen Sie anderen lieber entgegen!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Es wäre klug, jetzt etwas mehr Charme auszupacken und die Liebe nicht mehr so pragmatisch zu betrachten. Es darf ruhig ein bisschen raffinierter sein.
- Gesundheit: Schön, dass Sie so zielstrebig und fokussiert sind. Das erfordert aber auch bewusste Regeneration.
- Beruf: Gehen Sie mit anderen geduldiger und freundlicher um! Harmonie ist fürs Teamwork wichtig.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Dank Venus ist man Ihnen ab Dienstag wieder sehr zugetan. Es wird allerdings Zeit, sich gründlich zu überlegen, was Sie wirklich wollen und brauchen.
- Gesundheit: Tun Sie ein bisschen mehr für Ihren Kreislauf! Am besten mit einem konsequenten Bewegungsprogramm.
- Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus strategisch clever, um auch finanziell mehr zu erreichen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Überfordern Sie Ihr Gegenüber nicht mit Ihren tiefgründigen Empfindungen und Erwartungen. Eifersucht verträgt man, insbesondere ab Dienstag, gar nicht.
- Gesundheit: Wird es nicht schon des Guten zu viel? Schalten Sie am Dienstag und Mittwoch lieber ein wenig zurück!
- Beruf: Ersparen Sie sich aufreibende Diskussionen, indem Sie großzügig und diplomatisch reagieren!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Das Liebesspiel gewinnt wieder an Leichtigkeit. Kein Grund aber, um leichtsinnig zu werden. Lassen Sie keine Zweifel an Ihrer Verbundenheit aufkommen!
- Gesundheit: Regenerieren Sie sich konsequent am Wochenende, und werden Sie ab Dienstag nicht wieder übermütig!
- Beruf: Sie kommen mit anderen wieder besser klar. Planen und arbeiten Sie trotzdem gründlicher!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Alles wieder unwägbarer? Es bringt nichts, auf eindeutige Entscheidungen zu drängen. Seien Sie souverän und lassen Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!
- Gesundheit: Sie sollten sich mehr Bewegung verschaffen, nicht zuletzt, um Ihren Kreislauf in Schwung zu halten.
- Beruf: Es wird schwieriger, andere von Ihren Ideen zu überzeugen. Strategische Geduld ist geboten.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus erhöht Ihre Chancen wieder deutlich. Wirklich überzeugend wirken Sie aber erst mit einer konsequenten Haltung. Keine Provokationen ab Dienstag!
- Gesundheit: Bis Montag haben Sie wieder mehr Energie. Von Dienstag bis Donnerstag aber cooler und vorsichtiger!
- Beruf: Venus kündigt finanziellen Aufschwung an. Streitigkeiten ab Dienstag unbedingt vermeiden!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Erste Annäherung schon am Wochenende. Ab Dienstag ist dann die frustrierende Venus-Opposition überstanden. Zeit, wohlwollend aufeinander zuzugehen.
- Gesundheit: An Ihren Energien ist nicht zu rütteln. Freundliche Resonanz lässt auch Ihre Seele wieder aufblühen.
- Beruf: Das Klima entspannt sich. Tragen Sie dazu bei, Kooperationen und Teamgeist zu verbessern.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90