11.10. – 17.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

11.10. – 17.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

11.10.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (11.10. – 17.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Unter der Venus-Opposition ab Dienstag wird es Zeit, gründlicher über Beziehungsfragen und Ihre Erwartungen nachzudenken. Halten Sie mal mehr Abstand!
  • Gesundheit: Gehen Sie sorgsamer mit Ihren Kräften um. Bleiben Sie konzentriert, statt sich zu viel vorzunehmen!
  • Beruf: Planen Sie sorgfältig, und üben Sie sich in Zurückhaltung! Auch in finanzieller Hinsicht.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Jetzt heißt es in Sachen Liebe viel achtsamer werden und vor allem kompromissbereit. Cool bleiben von Dienstag bis Donnerstag und bloß nicht streiten!
  • Gesundheit: Langsamer, vorsichtiger und viel gelassener! Stress und Aufregungen so weit wie möglich vermeiden!
  • Beruf: Gehen Sie mit Herausforderungen sehr diplomatisch um. Nachgeben, statt stur zu reagieren!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Venus zwinkert Ihnen ab Dienstag sehr verführerisch zu. Singles dürfen nach Herzenslust flirten, Gebundene sollten den Zusammenhalt wieder festigen.
  • Gesundheit: Höchste Zeit, dass Sie sich ausgiebig Ihrer Schönheit widmen! Beste Tage dafür: Dienstag und Mittwoch.
  • Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Schauen Sie sich wirtschaftliche Fragen trotzdem sehr genau an!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Vielleicht haben Sie mit Ihren Ambitionen übers Ziel geschossen. Zu sehr geklammert? Jetzt heißt es locker lassen und nachdenken, statt zu schmollen.
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Wohlbefinden und Schönheitspflege, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken.
  • Beruf: Fordernd auf andere zuzugehen, ist der falsche Weg. Das täte auch Ihren Finanzen nicht gut.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Venus ist Ihnen ab Dienstag durchaus gewogen. Gehen Sie mit Flirt-Chancen aber sehr überlegt um! Von riskanten Abenteuern sollten Sie lieber absehen.
  • Gesundheit: Mars fordert Sie physisch, Merkur strapaziert Sie mental. Herz und Kreislauf bloß nicht überfordern!
  • Beruf: Angespanntes Klima. Vermeiden Sie Konfrontationen und kommen Sie anderen lieber entgegen!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Es wäre klug, jetzt etwas mehr Charme auszupacken und die Liebe nicht mehr so pragmatisch zu betrachten. Es darf ruhig ein bisschen raffinierter sein.
  • Gesundheit: Schön, dass Sie so zielstrebig und fokussiert sind. Das erfordert aber auch bewusste Regeneration.
  • Beruf: Gehen Sie mit anderen geduldiger und freundlicher um! Harmonie ist fürs Teamwork wichtig.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Dank Venus ist man Ihnen ab Dienstag wieder sehr zugetan. Es wird allerdings Zeit, sich gründlich zu überlegen, was Sie wirklich wollen und brauchen.
  • Gesundheit: Tun Sie ein bisschen mehr für Ihren Kreislauf! Am besten mit einem konsequenten Bewegungsprogramm.
  • Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus strategisch clever, um auch finanziell mehr zu erreichen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Überfordern Sie Ihr Gegenüber nicht mit Ihren tiefgründigen Empfindungen und Erwartungen. Eifersucht verträgt man, insbesondere ab Dienstag, gar nicht.
  • Gesundheit: Wird es nicht schon des Guten zu viel? Schalten Sie am Dienstag und Mittwoch lieber ein wenig zurück!
  • Beruf: Ersparen Sie sich aufreibende Diskussionen, indem Sie großzügig und diplomatisch reagieren!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Das Liebesspiel gewinnt wieder an Leichtigkeit. Kein Grund aber, um leichtsinnig zu werden. Lassen Sie keine Zweifel an Ihrer Verbundenheit aufkommen!
  • Gesundheit: Regenerieren Sie sich konsequent am Wochenende, und werden Sie ab Dienstag nicht wieder übermütig!
  • Beruf: Sie kommen mit anderen wieder besser klar. Planen und arbeiten Sie trotzdem gründlicher!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Alles wieder unwägbarer? Es bringt nichts, auf eindeutige Entscheidungen zu drängen. Seien Sie souverän und lassen Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!
  • Gesundheit: Sie sollten sich mehr Bewegung verschaffen, nicht zuletzt, um Ihren Kreislauf in Schwung zu halten.
  • Beruf: Es wird schwieriger, andere von Ihren Ideen zu überzeugen. Strategische Geduld ist geboten.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Venus erhöht Ihre Chancen wieder deutlich. Wirklich überzeugend wirken Sie aber erst mit einer konsequenten Haltung. Keine Provokationen ab Dienstag!
  • Gesundheit: Bis Montag haben Sie wieder mehr Energie. Von Dienstag bis Donnerstag aber cooler und vorsichtiger!
  • Beruf: Venus kündigt finanziellen Aufschwung an. Streitigkeiten ab Dienstag unbedingt vermeiden!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Erste Annäherung schon am Wochenende. Ab Dienstag ist dann die frustrierende Venus-Opposition überstanden. Zeit, wohlwollend aufeinander zuzugehen.
  • Gesundheit: An Ihren Energien ist nicht zu rütteln. Freundliche Resonanz lässt auch Ihre Seele wieder aufblühen.
  • Beruf: Das Klima entspannt sich. Tragen Sie dazu bei, Kooperationen und Teamgeist zu verbessern.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

