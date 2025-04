12.4. – 18.4.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (12.4. – 18.4.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Schon ab Montag könnten klare Entscheidungen anstehen. Daher heißt es, Farbe bekennen. Vor allem auf der Gefühlsebene sollten keine Zweifel bestehen.

Gesundheit: Regenerieren Sie sich erst mal gründlich, bevor Sie wieder Fahrt aufnehmen! Hochform ab Donnerstag.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Gesprächen, Verhandlungen und Prüfungen eher noch bis Mittwoch zu!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Gut möglich, dass Sie bis Montag unter Druck geraten. Vertrauen Sie doch auf Ihr Gefühl, statt sich von der Stimme der Vernunft verunsichern zu lassen!

Gesundheit: Gehen Sie diese Woche lieber ein wenig ruhiger und gelassener an alles heran! Zumindest bis Dienstag.

Beruf: Wenn Sie mehr Verständnis für Interessen anderer aufbringen, finden sich bessere Lösungen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Es könnte jetzt ans Eingemachte gehen. Lassen Sie sich bloß nicht zu unüberlegten Entscheidungen hinreißen. Setzen Sie auf Zeit, denken Sie noch nach!

Gesundheit: Ihre Nerven erholen Sie sich zusehends wieder. Ab Ende der Woche sind Sie mental schon viel stärker.

Beruf: Merkur hilft Ihrer Argumentation ab Donnerstag auf die Sprünge. Gedulden Sie sich also noch!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Nutzen Sie Ihre Chance und sagen Sie spätestens am Dienstag vorbehaltlos „ja“! Die Gunst der Liebessterne könnte sich schon ab Donnerstag abschwächen.

Gesundheit: An Ihrer Power und Ihrer Ausstrahlung ist nicht zu rütteln. Ab Freitag heißt es aber Nerven schonen!

Beruf: Merkur könnte ab Donnerstag zum Störfaktor werden. Daher Wichtiges bis Mittwoch abschließen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Bloß keine Machtspielchen oder Eifersuchtsszenen bis Dienstag! Es geht um bedingungslose emotionale Hingabe, dann wendet sich das Blatt ab Mittwoch.

Gesundheit: Anstrengende Tage von Sonntag bis Dienstag. Passen Sie daher auf, dass Sie sich nicht überfordern!

Beruf: Sehr gute neue Verhandlungsbasis ab Mittwoch. Gehen Sie mit Ihren Ideen in die Offensive!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Schütteln Sie all Ihre Vorbehalte ab und nutzen Sie bis Dienstag die Chance, Nähe zuzulassen und den Zusammenhalt zu festigen, bevor es zu spät ist!

Gesundheit: Sehr gute Regenerationstage bis Dienstag, speziell für Ihre strapazierten Nerven.

Hochform ab Freitag.

Beruf: Am Donnerstag ist die Merkur-Opposition überstanden. Gedulden Sie sich trotzdem bis Freitag!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Schluss mit der Unentschlossenheit! Spätestens am Dienstag sollten Sie wissen, wohin Sie wirklich gehören. Vertrauen Sie endlich einmal Ihrem Gefühl!

Gesundheit: Hören Sie endlich auf, sich zu viel zuzumuten, denn ab Donnerstag heißt es definitiv Nerven schonen!

Beruf: Gespräche und Verhandlungen werden ab Donnerstag schwieriger. Lenken Sie daher vorher ein!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Absolutes Liebeshoch von Sonntag bis Dienstag. Singles werden sicher fündig. Auch in bestehenden Beziehungen wird sich der Frühling bemerkbar machen.

Gesundheit: Sie strotzen von Energie und Motivation. Eine gute Woche auch für ehrgeizige sportliche Ambitionen.

Beruf: Bringen Sie Ihre vorrangigen Vorhaben möglichst bis Mitte der Woche unter Dach und Fach!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Ab Ende der Woche kann endlich wieder vernünftig geredet werden. Lassen Sie also Probleme keinesfalls eskalieren! Fühlen Sie sich in Ihren Partner ein!

Gesundheit: Ihr strapaziertes Nervenkostüm einspannt sich ab Donnerstag spürbar. Damit wird alles wieder leichter.

Beruf: Mit einer verständnisvollen Haltung schaffen Sie bessere Voraussetzungen für neue Vorhaben.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Der Frühling fordert sein Recht. Geben Sie Ihre Widerstände auf und lassen Sie sich mal ohne Wenn und Aber auf ein hingebungsvolles Miteinander ein!

Gesundheit: Merkur warnt vor zu viel Stress. Nehmen Sie sich daher bis Mittwoch viel Zeit für Ihre Entspannung.

Beruf: Seien Sie bereit, sich bis Dienstag gütlich zu einigen! Ab Donnerstag wird es schwieriger.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Vorsicht bis Dienstag! Da sollte man weder an Ihren Gefühlen noch an Ihrer Loyalität zweifeln. Ringen Sie sich daher zu einem klaren Bekenntnis durch!

Gesundheit: Schwimmen Sie erst mal mit dem Strom! Ab Mittwoch kommen Sie wieder viel besser in Fahrt.

Beruf: Lenken Sie in Streitfragen ein! Davon profitieren sowohl das Teamwork als auch Ihre Finanzen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Jetzt oder nie! Das ist die Devise von Sonntag bis Dienstag. Wenn Sie da Ihre Chancen nicht nutzen, könnten Sie schon am Mittwoch das Nachsehen haben.Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie hervorragend in Form. Ab Mittwoch sollten Sie aber lieber etwas kürzertreten.Beruf: Für Vorstellungstermine, Verhandlungen und Prüfungen sind Montag und Dienstag perfekte Tage.