13.9. – 19.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (13.9. – 19.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Die letzte Woche, in der Ihnen Venus noch ganz besonders gewogen ist. Hören Sie auf, Ihren Willen durchsetzen zu wollen und sagen Sie „ja!“ zur Liebe!
- Gesundheit: Am Montag und Dienstag etwas vorsichtiger! Schonen Sie sich! Ab Mittwoch läuft es wieder viel besser.
- Beruf: Mit einer pragmatischen Haltung fahren Sie immer noch am besten. Also keine Konfrontationen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus ist Ihnen schon nächste Woche sehr gewogen. Erste Vorboten am Wochenende. Lassen Sie sich von Mittwoch bis Freitag nicht wieder verunsichern!
- Gesundheit: Alles im grünen Bereich bis Dienstag. Ab Mittwoch sollten Sie aber lieber einen Gang zurückschalten.
- Beruf: Wenn Sie entgegenkommend handeln und das Teamwork unterstützen wird alles viel einfacher.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Bringen Sie Ihr Liebesleben noch diese Woche in Ordnung und stärken Sie es nachhaltig, speziell bis Donnerstag! Nächste Woche kann Unruhe aufkommen.
- Gesundheit: Topform am Wochenende. Am Montag und Dienstag etwas entschleunigen. Ab Mittwoch geht es flott dahin.
- Beruf: Warten Sie mit Absprachen und Verhandlungen bis Mittwoch! Da können Sie besser mit anderen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Wenn Sie endlich nachgiebiger werden, haben Sie bis Dienstag sehr gute Karten. Auf jeden Fall cool bleiben! Nächste Woche kehren Vernunft und Ruhe ein.
- Gesundheit: Am Montag und Dienstag sind Sie wieder sehr empfindlich. Stress reduzieren, den Schongang einlegen!
- Beruf: Lieber einen Schritt zurück am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch können Sie sich arrangieren.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Lassen Sie Ihr Liebesleben ab Mittwoch noch einmal erblühen! Danach wird es Zeit, Ruhe einkehren zu lassen und sich als alltagstauglich zu erweisen.
- Gesundheit: Ansteigende Formkurve. Von Mittwoch bis Freitag strahlen Sie wieder. Gute Tage für Ihre Schönheitspflege.
- Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind Ihre Erfolgstage. Perfekt für Präsentationen und Bewerbungen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus kommt mit Riesenschritten auf Sie zu, allerdings sieht Ihnen auch Saturn genau auf die Finger. Gehen Sie daher vernünftig mit Ihren Chancen um!
- Gesundheit: Am Wochenende abschalten und relaxen. Ab Montag steigt dann Ihre Formkurve wieder kontinuierlich an.
- Beruf: Sie sind für Planungen und Prüfungen bestens gerüstet. Echter Erfolgstag wird der Freitag.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Es wird langsam Zeit, auf die Lust an der Lust eine vernünftige, pragmatische Haltung folgen zu lassen. Die Liebe muss auch dem Alltag gewachsen sein.
- Gesundheit: Der große Stress lässt schon langsam nach. Sie sollten wieder wesentlich gesundheitsbewusster werden.
- Beruf: Ganz cool am Montag und Dienstag! Warten Sie mit Initiativen und Vorsprachen bis Mittwoch!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vielleicht kündigt sich bereits am Montag und Dienstag eine positive Veränderung an. Es lohnt sich, sich von Mittwoch bis Freitag in Geduld zu üben.
- Gesundheit: Gute Form am Montag und Dienstag. Von Mittwoch bis Freitag sollten Sie aber unbedingt kürzertreten.
- Beruf: Bleiben Sie auf vernünftigem, kooperativem Kurs, auch wenn Sie sich herausgefordert fühlen!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Keine Leichtsinnigkeit mehr! Nutzen Sie die Gunst der Venus, um in einen sicheren Hafen einzulaufen. Es könnte ab Freitag wieder turbulent werden.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich diese Woche noch viel Zeit für Ihre Schönheit und stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl!
- Beruf: Verhandlungen und Prüfungen am Mittwoch und Donnerstag! Da kommen Sie bestimmt sehr gut an.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Werden Sie diese Woche bloß nicht zur Spielverderberin! Wenn Sie tolerant und großzügig sind, werden Sie schon ab Freitag umso reicher dafür belohnt.
- Gesundheit: Am Montag und Dienstag kann es noch einmal sehr anstrengend werden. Gehen Sie keinerlei Risiko ein!
- Beruf: Nutzen Sie diese Woche noch für wichtige Gespräche und Verhandlungen, am besten den Freitag!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Am Wochenende sind Ihnen große Sympathien sicher. Überlassen Sie das Kommando trotzdem lieber Ihrem Gegenüber, insbesondere von Mittwoch bis Freitag!
- Gesundheit: Tanken Sie diese Woche noch ordentlich Kraft und Kondition, Sie werden bald schon Reserven brauchen!
- Beruf: Ab nächster Woche sind Sie für Verhandlungen besser gerüstet. Streit lohnt sich also nicht.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Sie steuern auf eine Venus-Opposition zu. Höchste Zeit also Probleme großzügig und einsichtig zu bereinigen, bevor die Wolken wieder ganz tief hängen.
- Gesundheit: Am Wochenende vor allem die Nerven schonen! Am Montag und Dienstag sind Sie wieder viel besser drauf.
- Beruf: In Streitfragen sind gute Kompromisse in Sicht. Gehen Sie mit Vorschlägen auf andere zu!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90