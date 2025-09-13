Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
13.9. – 19.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

13.9. – 19.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

13.09.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (13.9. – 19.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Die letzte Woche, in der Ihnen Venus noch ganz besonders gewogen ist. Hören Sie auf, Ihren Willen durchsetzen zu wollen und sagen Sie „ja!“ zur Liebe!
  • Gesundheit: Am Montag und Dienstag etwas vorsichtiger! Schonen Sie sich! Ab Mittwoch läuft es wieder viel besser.
  • Beruf: Mit einer pragmatischen Haltung fahren Sie immer noch am besten. Also keine Konfrontationen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Venus ist Ihnen schon nächste Woche sehr gewogen. Erste Vorboten am Wochenende. Lassen Sie sich von Mittwoch bis Freitag nicht wieder verunsichern!
  • Gesundheit: Alles im grünen Bereich bis Dienstag. Ab Mittwoch sollten Sie aber lieber einen Gang zurückschalten.
  • Beruf: Wenn Sie entgegenkommend handeln und das Teamwork unterstützen wird alles viel einfacher.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Bringen Sie Ihr Liebesleben noch diese Woche in Ordnung und stärken Sie es nachhaltig, speziell bis Donnerstag! Nächste Woche kann Unruhe aufkommen.
  • Gesundheit: Topform am Wochenende. Am Montag und Dienstag etwas entschleunigen. Ab Mittwoch geht es flott dahin.
  • Beruf: Warten Sie mit Absprachen und Verhandlungen bis Mittwoch! Da können Sie besser mit anderen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Wenn Sie endlich nachgiebiger werden, haben Sie bis Dienstag sehr gute Karten. Auf jeden Fall cool bleiben! Nächste Woche kehren Vernunft und Ruhe ein.
  • Gesundheit: Am Montag und Dienstag sind Sie wieder sehr empfindlich. Stress reduzieren, den Schongang einlegen!
  • Beruf: Lieber einen Schritt zurück am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch können Sie sich arrangieren.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Lassen Sie Ihr Liebesleben ab Mittwoch noch einmal erblühen! Danach wird es Zeit, Ruhe einkehren zu lassen und sich als alltagstauglich zu erweisen.
  • Gesundheit: Ansteigende Formkurve. Von Mittwoch bis Freitag strahlen Sie wieder. Gute Tage für Ihre Schönheitspflege.
  • Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind Ihre Erfolgstage. Perfekt für Präsentationen und Bewerbungen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Venus kommt mit Riesenschritten auf Sie zu, allerdings sieht Ihnen auch Saturn genau auf die Finger. Gehen Sie daher vernünftig mit Ihren Chancen um!
  • Gesundheit: Am Wochenende abschalten und relaxen. Ab Montag steigt dann Ihre Formkurve wieder kontinuierlich an.
  • Beruf: Sie sind für Planungen und Prüfungen bestens gerüstet. Echter Erfolgstag wird der Freitag.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Es wird langsam Zeit, auf die Lust an der Lust eine vernünftige, pragmatische Haltung folgen zu lassen. Die Liebe muss auch dem Alltag gewachsen sein.
  • Gesundheit: Der große Stress lässt schon langsam nach. Sie sollten wieder wesentlich gesundheitsbewusster werden.
  • Beruf: Ganz cool am Montag und Dienstag! Warten Sie mit Initiativen und Vorsprachen bis Mittwoch!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Vielleicht kündigt sich bereits am Montag und Dienstag eine positive Veränderung an. Es lohnt sich, sich von Mittwoch bis Freitag in Geduld zu üben.
  • Gesundheit: Gute Form am Montag und Dienstag. Von Mittwoch bis Freitag sollten Sie aber unbedingt kürzertreten.
  • Beruf: Bleiben Sie auf vernünftigem, kooperativem Kurs, auch wenn Sie sich herausgefordert fühlen!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Keine Leichtsinnigkeit mehr! Nutzen Sie die Gunst der Venus, um in einen sicheren Hafen einzulaufen. Es könnte ab Freitag wieder turbulent werden.
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich diese Woche noch viel Zeit für Ihre Schönheit und stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl!
  • Beruf: Verhandlungen und Prüfungen am Mittwoch und Donnerstag! Da kommen Sie bestimmt sehr gut an.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Werden Sie diese Woche bloß nicht zur Spielverderberin! Wenn Sie tolerant und großzügig sind, werden Sie schon ab Freitag umso reicher dafür belohnt.
  • Gesundheit: Am Montag und Dienstag kann es noch einmal sehr anstrengend werden. Gehen Sie keinerlei Risiko ein!
  • Beruf: Nutzen Sie diese Woche noch für wichtige Gespräche und Verhandlungen, am besten den Freitag!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Am Wochenende sind Ihnen große Sympathien sicher. Überlassen Sie das Kommando trotzdem lieber Ihrem Gegenüber, insbesondere von Mittwoch bis Freitag!
  • Gesundheit: Tanken Sie diese Woche noch ordentlich Kraft und Kondition, Sie werden bald schon Reserven brauchen!
  • Beruf: Ab nächster Woche sind Sie für Verhandlungen besser gerüstet. Streit lohnt sich also nicht.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Sie steuern auf eine Venus-Opposition zu. Höchste Zeit also Probleme großzügig und einsichtig zu bereinigen, bevor die Wolken wieder ganz tief hängen.
  • Gesundheit: Am Wochenende vor allem die Nerven schonen! Am Montag und Dienstag sind Sie wieder viel besser drauf.
  • Beruf: In Streitfragen sind gute Kompromisse in Sicht. Gehen Sie mit Vorschlägen auf andere zu!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden