14.6. – 20.6.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (14.6. – 20.6.2025)

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Lieber einen Schritt zurück - Zeit nehmen, zuhören und nachdenken! Venus und Saturn empfehlen nachdrücklich wohlüberlegte, vernünftige Entscheidungen.

Gesundheit: Meiden Sie große Nervenbelastungen! Auch Auseinandersetzungen zählen dazu. Also kühlen Kopf bewahren!

Beruf: Ohne Kurskorrekturen wird es nicht gehen. Kooperieren Sie einsichtig, geben Sie Fehler zu!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Noch eine etwas unruhige Woche. Üben Sie sich in Toleranz und Geduld, denn Sie haben sicher bessere Karten als Sie denken. An Liebe mangelt es nicht.

Gesundheit: Noch etwas zurückhaltender bis Dienstag! Ab Mittwoch bringt Mars jede Menge positiver neuer Energie.

Beruf: Ab Mitte der Woche wird es Zeit, mit neuen Vorhaben loszulegen. Planen Sie aber sorgfältig.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Wenn Sie sich ein bisschen seriöser geben, sind Sie bis Montag sehr willkommen. Ab Dienstag sollten Sie sich aber viel sanfter und einfühlsamer zeigen.

Gesundheit: Gut, wenn Sie sich jetzt für alles mehr Zeit nehmen. Werden Sie ab Mittwoch auch etwas vorsichtiger!

Beruf: Lassen Sie es nicht auf Konfrontationen ankommen, stimmen Sie pragmatischen Lösungen zu!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Bleiben Sie einfach auf der bewährten, sicheren Seite, da sind Sie am besten aufgehoben. Dienstag und Mittwoch sind gute Tage für klärende Aussprachen.

Gesundheit: Jupiter bringt neuen Schwung, Saturn warnt aber vor Leichtsinn. Teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein!

Beruf: Vielversprechende neue Ideen? Auf zu Präsentationen und Prüfungen am Dienstag und Mittwoch!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Bezähmen Sie bis Montag Ihre Emotionen, sonst kann es kritisch werden. Spätestens ab Mittwoch können Sie Probleme wieder viel vernünftiger einordnen.

Gesundheit: Fuß vom Gas und kein Risiko bis Montag! Danach lassen Druck und Stress bestimmt schon spürbar nach.

Beruf: Überdenken Sie Ihre Meinung und hören Sie lieber auf Andere! Auch im Sinne Ihrer Finanzen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Bis Mittwoch wäre es klug, sich ein bisschen toleranter und verständnisvoller zu zeigen. Danach bescheren Ihnen Mars und Venus ein neues Liebeshoch.

Gesundheit: Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Schönheit! Ab Mittwoch bringt Ihnen Mars starken, neuen Aufwind.

Beruf: Ab Dienstag ist es wichtig, in Ruhe zu verhandeln, um einvernehmliche Lösungen zu finden.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Gute Stimmung bis Montag, aber übermütig sollten Sie nicht werden. Setzen Sie vor allem sichere und bewährte Verbindungen nicht leichtfertig aufs Spiel!

Gesundheit: Etwas weniger von allem tut Ihnen bestimmt gut. Wappnen Sie sich ab Donnerstag mit mehr Gelassenheit!

Beruf: Schränken Sie sich in Ihren Ansprüchen lieber etwas ein und lenken Sie in Konflikten nachgiebig ein!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Lassen Sie Differenzen bis Montag nicht eskalieren! Ab Dienstag beruhigt sich alles wieder und spätestens ab Mittwoch ist wieder die Vernunft am Wort.

Gesundheit: Herausfordernde Tage noch bis Montag. Ab Mittwoch ist der große Stress dann endgültig überstanden.

Beruf: Merkur und Jupiter sind Ihren Ambitionen sehr gewogen. Gedulden Sie sich aber bis Mittwoch!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Lehnen Sie sich bis Montag lieber nicht zu weit aus dem Fenster! Das könnte schon ab Dienstag auch zu längerfristigen Turbulenzen und Problemen führen.

Gesundheit: Legen Sie ab Dienstag den Schongang ein! Sie steuern jetzt auf eine eher anstrengende Mars-Phase zu.

Beruf: Es wäre nicht klug, einen Konfrontationskurs zu fahren. Lieber mal einen Schritt zurück!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Ein bisschen fröhlicher und etwas mehr Sinn für Romantik, dann kann sich die Liebe bis Mittwoch wieder richtig entfalten. Cooler aber ab Donnerstag!

Gesundheit: Mars verleiht Ihnen ab Mittwoch einen beachtlichen Energieschub. Ihre Nerven sollten Sie aber schonen.

Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Ideen. Wenn Sie sich anpassen, fahren Sie finanziell besser.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Machen Sie mehr aus den Sympathien, die man Ihnen bis Montag entgegenbringt, indem Sie vor allem darauf achten, eine respektvolle Distanz zu wahren!

Gesundheit: Die herausfordernde Mars-Phase ist am Mittwoch überstanden. Regenerieren Sie sich erst mal in Ruhe!

Beruf: Denken Sie einfach pragmatisch und beschränken Sie sich auf kleine, naheliegende Schritte!

Fische (19. Februar – 20. März)Liebe: Toleranter und geduldiger bis Montag! Am Dienstag und Mittwoch bemüht man sich bestimmt sehr um Sie. Perfekte Tage für Singles, um sich zu verabreden.Gesundheit: Unter der Mars-Opposition ab Mittwoch kann es etwas mühsam werden. Also langsamer und vorsichtiger!Beruf: Anpassungsfähigkeit ist jetzt am wichtigsten. Dann können Sie sich auch besser einbringen.