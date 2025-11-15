Alles zu oe24VIP
15.11. – 21.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

15.11. – 21.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

15.11.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (15.11. – 21.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Bis Montag sollten Sie unbedingt etwas rücksichtsvoller sein und mehr Verständnis für den Partner aufbringen. Umso willkommener sind Sie ab Donnerstag.
  • Gesundheit: Alles zu seiner Zeit! Schalten Sie bis Montag lieber zurück. Ab Dienstag dürfen Sie wieder Gas geben.
  • Beruf: Diese Woche ist mehr Verhandlungsgeschick gefordert. Prüfen Sie alle Optionen gründlicher!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Suchen Sie Fehler lieber bei sich selbst, nicht bei Ihrem Partner und lenken Sie bis Montag einsichtig ein! Ab Dienstag könnte es schwieriger werden.
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen und schalten Sie, Ihren Nerven zuliebe, lieber etwas zurück!
  • Beruf: Das Gesprächsklima könnte sich verschlechtern. Cool bleiben, Entscheidungen noch überdenken!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Wenn Sie sich auf Ihr Gegenüber vorbehaltlos einlassen und auf Diskussionen verzichten können, kann das aktuelle Liebeshoch die ganze Woche anhalten.
  • Gesundheit: Es bleibt anstrengend. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich bis Montag mehr Entspannung zugestehen.
  • Beruf: Am Montag dürfen Sie mit Kompromissbereitschaft rechnen. Nutzen Sie den Tag für Gespräche!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Bloß nicht zu viel Erwartungsdruck bis Montag. Da fühlt man sich schnell eingeengt. Wer sich bis Dienstag gedulden kann, wird es sicher nicht bereuen.
  • Gesundheit: Gönnen Sie sich am Wochenende möglichst viel Ruhe! Ab Dienstag kommen Sie wieder voll in die Gänge.
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen zumindest bis Dienstag zu! Beschlüsse aber noch vertagen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Freundliches und versöhnliches Klima bis Montag und ab Donnerstag. Da lässt sich über alles reden. Aber sehr zurückhaltend am Dienstag und Mittwoch!
  • Gesundheit: Ihr körperliches Hoch hält weiterhin an. Ihren Nerven sollten Sie allerdings etwas weniger zumuten.
  • Beruf: Wichtiges sollte spätestens bis Mittwoch geklärt sein. Ab Donnerstag wird es schwieriger.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Auch wenn Sie Stress haben, sollten Sie sich mehr Zeit und Muße für den Partner nehmen. Als Blitzableiter sollten Sie ihn keinesfalls missbrauchen.
  • Gesundheit: Mars verlangt Ihnen speziell ab Donnerstag wieder sehr viel ab. Mental sind Sie wieder besser drauf.
  • Beruf: Besseres Gesprächs- und Verhandlungsklima ab Mittwoch. Zeigen Sie sich aber kompromissbereit!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Bereit, das Miteinander wieder zu vertiefen und zu festigen? Dann könnte es in den nächsten Tagen sehr schön und harmonisch werden, speziell bis Montag.
  • Gesundheit: Sie sind gut in Form, solange Sie auf das rechte Maß achten. Bloß nicht wieder übers Ziel schießen!
  • Beruf: Es wird noch wichtiger, sich sehr genau zu informieren und Entscheidungen reifen zu lassen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Sie sind nach wie vor sehr begehrt. Nur ein bisschen lockerer bis Montag! Singles sollten zwischen Dienstag und Donnerstag die Augen weit offenhalten.
  • Gesundheit: Sie blühen diese Woche wieder voll auf. Für Schönheitsmaßnahmen sind Dienstag und Mittwoch perfekt.
  • Beruf: Sie kommen genauso gut an wie Ihre Ideen Verhandlungen am besten ab Donnerstag ansetzen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Ernsthafte Ambitionen oder die Bereitschaft, eine Beziehung wieder zu festigen? Dann nutzen Sie Ihre Chancen mit dem nötigen Engagement ab Donnerstag!
  • Gesundheit: Wenn Sie zu ehrgeizig sind, muten Sie Ihren Nerven zu viel zu. Lieber etwas weniger und gelassener!
  • Beruf: Eine sehr gute Woche für Vorstellungstermine, Verhandlungen und die Pflege Ihrer Kontakte.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Entweder sehr einfühlsam oder zurückhaltend bis Montag! Dann läuft es ab Dienstag wieder besser. Mehr Gefühl sollten Sie auf jeden Fall investieren.
  • Gesundheit: Abschalten am Wochenende und Schongang am Montag. Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder stetig an.
  • Beruf: Am Montag einfach stillhalten! Mehr Gesprächs- und Verhandlungsbereitschaft ab Dienstag!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Bis Montag könnten sich wieder neue Chancen für Sie auftun. Arbeiten Sie aber geduldiger daran, den Zusammenhalt und die Vertrauensbasis zu vertiefen!
  • Gesundheit: Bis Montag sind Sie wieder viel besser drauf. Nur nicht wieder zu viel Druck am Dienstag und Mittwoch!
  • Beruf: Es könnte wieder komplizierter werden. Daher sollten Sie sich lieber bis Mittwoch einigen.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Es lohnt sich, bis Montag mehr Disziplin aufzubringen und sich um mehr Harmonie zu bemühen. Dafür folgt dann ein Liebeshoch, das bis Donnerstag anhält.
  • Gesundheit: Ihr Nervenkostüm wird ab Donnerstag wieder stabiler. Körperlich sollten Sie sich weiterhin schonen.
  • Beruf: Präsentationen und Bewerbungen am Dienstag und Mittwoch. Aber möglichst cool ab Donnerstag! 

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

