Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
16.8. – 22.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

16.8. – 22.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

16.08.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (16.8. – 22.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Reden ist die Devise, bevor sich Krisen ab Dienstag wieder zuspitzen.
  • Gesundheit: Schwimmen Sie einfach nur mit dem Strom, nicht dagegen!
  • Beruf: Kooperativ bleiben, Kompromisse annehmen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Statt unnütz zu diskutieren, sollten Sie lieber mehr Nähe zulassen.
  • Gesundheit: Kräfte maßvoll einteilen, um über Reserven zu verfügen!
  • Beruf: Seien Sie flexibler und entgegenkommend!

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Viel gefühlvoller und empathischer! Drängen sollten Sie jetzt nicht.
  • Gesundheit: Sehr viel Energie. Dienstag und Mittwoch zurückschalten!
  • Beruf: Vorstellungstermine am besten am Montag!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Vorsichtiger mit Herausforderungen! Keine leichtsinnigen Abenteuer!
  • Gesundheit: Es wird anstrengend. Dienstag und Mittwoch Fuß vom Gas!
  • Beruf: In finanziellen Fragen clever taktieren!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Fühlen Sie sich geduldiger in die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ein!
  • Gesundheit: Auch wohlverdienter Genuss braucht etwas mehr Augenmaß.
  • Beruf: Mit Verhandlungen bis Donnerstag warten!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Eine etwas unruhige Woche, die mehr Geduld und Verständnis erfordert.
  • Gesundheit: Sie sollten bis Mittwoch gut auf Ihre Ernährung achten.
  • Beruf: Wichtiges eher auf Ende der Woche legen!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Lieber etwas anschmiegsamer, statt sich angriffslustig zu geben!
  • Gesundheit: Vorsichtiger am Dienstag und Mittwoch, Tempo drosseln!
  • Beruf: Kulanzlösungen am Donnerstag und Freitag!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Ruhig ein bisschen charmanter, dann könnte es wieder richtig funken.
  • Gesundheit: Sehr gute Form bis Mittwoch, danach etwas zurückschalten!
  • Beruf: Streit bringt nichts, lenken Sie ein!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Möglichst zurückhaltend bis Mittwoch! Bessere Karten ab Donnerstag.
  • Gesundheit: Etwas entschleunigen bis Montag, Hochform ab Donnerstag.
  • Beruf: Mit Angeboten bis Donnerstag zuwarten!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Einfühlsam reden am Sonntag und Montag, um Turbulenzen vorzubeugen!
  • Gesundheit: Ruhe bewahren am Dienstag und Mittwoch, Stress eindämmen!
  • Beruf: Bloß keine finanziellen Streitigkeiten!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Sympathiebonus am Sonntag und Montag. Aber nicht zu aufdringlich!
  • Gesundheit: Sie sind kaum zu bremsen. Vorsichtiger aber ab Donnerstag!
  • Beruf: Diplomatie ist das beste Erfolgsrezept.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Bis Montag cool und freundlich bleiben. Romantik gibt’s ab Dienstag.
  • Gesundheit: Einfach im Flow bleiben, statt sich stressen zu lassen!
  • Beruf: Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch! 

Ihre Glückszahlen der Woche: 67, 56, 39

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden