16.8. – 22.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (16.8. – 22.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Reden ist die Devise, bevor sich Krisen ab Dienstag wieder zuspitzen.
- Gesundheit: Schwimmen Sie einfach nur mit dem Strom, nicht dagegen!
- Beruf: Kooperativ bleiben, Kompromisse annehmen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Statt unnütz zu diskutieren, sollten Sie lieber mehr Nähe zulassen.
- Gesundheit: Kräfte maßvoll einteilen, um über Reserven zu verfügen!
- Beruf: Seien Sie flexibler und entgegenkommend!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Viel gefühlvoller und empathischer! Drängen sollten Sie jetzt nicht.
- Gesundheit: Sehr viel Energie. Dienstag und Mittwoch zurückschalten!
- Beruf: Vorstellungstermine am besten am Montag!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Vorsichtiger mit Herausforderungen! Keine leichtsinnigen Abenteuer!
- Gesundheit: Es wird anstrengend. Dienstag und Mittwoch Fuß vom Gas!
- Beruf: In finanziellen Fragen clever taktieren!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Fühlen Sie sich geduldiger in die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ein!
- Gesundheit: Auch wohlverdienter Genuss braucht etwas mehr Augenmaß.
- Beruf: Mit Verhandlungen bis Donnerstag warten!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Eine etwas unruhige Woche, die mehr Geduld und Verständnis erfordert.
- Gesundheit: Sie sollten bis Mittwoch gut auf Ihre Ernährung achten.
- Beruf: Wichtiges eher auf Ende der Woche legen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Lieber etwas anschmiegsamer, statt sich angriffslustig zu geben!
- Gesundheit: Vorsichtiger am Dienstag und Mittwoch, Tempo drosseln!
- Beruf: Kulanzlösungen am Donnerstag und Freitag!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Ruhig ein bisschen charmanter, dann könnte es wieder richtig funken.
- Gesundheit: Sehr gute Form bis Mittwoch, danach etwas zurückschalten!
- Beruf: Streit bringt nichts, lenken Sie ein!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Möglichst zurückhaltend bis Mittwoch! Bessere Karten ab Donnerstag.
- Gesundheit: Etwas entschleunigen bis Montag, Hochform ab Donnerstag.
- Beruf: Mit Angeboten bis Donnerstag zuwarten!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Einfühlsam reden am Sonntag und Montag, um Turbulenzen vorzubeugen!
- Gesundheit: Ruhe bewahren am Dienstag und Mittwoch, Stress eindämmen!
- Beruf: Bloß keine finanziellen Streitigkeiten!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Sympathiebonus am Sonntag und Montag. Aber nicht zu aufdringlich!
- Gesundheit: Sie sind kaum zu bremsen. Vorsichtiger aber ab Donnerstag!
- Beruf: Diplomatie ist das beste Erfolgsrezept.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Bis Montag cool und freundlich bleiben. Romantik gibt’s ab Dienstag.
- Gesundheit: Einfach im Flow bleiben, statt sich stressen zu lassen!
- Beruf: Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch!
Ihre Glückszahlen der Woche: 67, 56, 39