17.5. – 23.5.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (17.5. – 23.5.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Liebesglück vernünftig und verantwortungsbewusst um. Es wird höchste Zeit für eine klare Linie. Machen Sie Nägel mit Köpfen!

Gesundheit: Auch wenn Sie immer noch über viel Energie verfügen, sollten Sie sich bis Dienstag weniger stressen!

Beruf: Konfrontationskurs ist nicht sinnvoll. Lassen Sie sich mit Entscheidungen bis Freitag Zeit.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Geduld und Gelassenheit sind die Gebote der Stunde. Drängen Sie jetzt nicht auf Aussprachen und spielen Sie ist vorerst einmal verständnisvoll mit!

Gesundheit: Bis Dienstag ist wieder mal erhöhte Vorsicht geboten. Fuß vom Gas nehmen und kühlen Kopf bewahren!

Beruf: Rennen Sie nicht gegen Widerstände an! Seien Sie kompromissbereit, bleiben Sie diplomatisch!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Bis Montag ist man Ihnen wieder einmal besonders gewogen. Werden Sie nicht übermütig, sonst könnten ab Dienstag dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen.

Gesundheit: Sie sind schon wieder dabei, sich zu viel vorzunehmen. Treten Sie ab Dienstag lieber deutlich kürzer!

Beruf: Orientieren Sie sich jetzt vor allem an wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Also kein Risiko!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und nutzen Sie von Dienstag bis Donnerstag die Chance, sich vernünftig und verständnisvoll zu arrangieren!

Gesundheit: Von Dienstag bis Donnerstag sind Sie gut in Form. Am Freitag aber lieber ein bisschen zurückschalten!

Beruf: Ab Dienstag hat man mehr Verständnis für Ihre Anliegen. Wichtige Klärungen bis Donnerstag!

Löwe (23. Juli – 23. August)



Liebe: Die Mondopposition könnte bis Dienstag für leichte Turbulenzen sorgen. Es wäre klug, sich etwas zurückzunehmen und lieber keinen Streit loszutreten!

Gesundheit: Erst mal Tempo drosseln und viel genauer schauen! Sie könnten bis Dienstag auf Kollisionskurs geraten.

Beruf: Bleiben Sie kooperativ, statt Ihren Kopf durchzusetzen. Wirtschaftliches Denken hat Vorrang

Jungfrau (24. August – 23. September)



Liebe: Diese Woche ist es besonders wichtig, sich wieder viel mehr in Ihr Gegenüber einzufühlen. Nur an die Vernunft zu appellieren, reicht nicht immer aus.

Gesundheit: Schauen Sie ab Dienstag besser auf sich und tun Sie endlich wieder etwas mehr für Ihr Wohlbefinden!

Beruf: Auf Widerspruch zu verzichten, ist ab Dienstag sicher klüger. Taktieren Sie viel geduldiger!

Waage (24. September – 23. Oktober)



Liebe: Gehen Sie mit dem Wohlwollen, das man Ihnen entgegenbringt, bis Dienstag sehr achtsam um. Es ist eine Chance, das Miteinander wieder zu verbessern.

Gesundheit: Es könnte des Guten wieder zu viel werden. Gehen Sie mit Ihren Energien ein bisschen sorgsamer um!

Beruf: Besinnen Sie sich auf Ihr diplomatisches Talent. Kompromissbereitschaft erreicht sicher mehr.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)



Liebe: Still halten und keinesfalls streiten bis Dienstag! Wenn Sie diese Bewährungsprobe bestehen, kann sich ab Mittwoch alles wieder zum Besseren wenden.

Gesundheit: Immer mit der Ruhe, zumindest bis Montag. Ab Dienstagnachmittag stellt sich neue Antriebskraft ein.

Beruf: Gedulden Sie sich auch da bis Dienstag! Dann haben Sie sicher ein bessere Verhandlungsbasis.

Schütze (23. November – 21. Dezember)



Liebe: Sie könnten wieder übers Ziel hinaus schießen. Dann brauchen Sie sich über Probleme bis Donnerstag nicht zu wundern. Am Freitag wird alles wieder gut.

Gesundheit: Vor Dienstag bis Donnerstag sind Sie etwas anfälliger. Schonen Sie sich, stärken Sie Ihr Immunsystem!

Beruf: Lassen Sie sich vernünftig beraten, bevor Sie mit Ihren Ambitionen ins Schwimmen geraten!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)



Liebe: Springen Sie doch mal über Ihren Schatten und hinterfragen Sie die eigene Haltung! Wer mehr Verständnis für andere aufbringt ist auf dem besseren Weg.

Gesundheit: Es ist jetzt sicher klüger, sich mehr Zeit zum Nachdenken zu geben und sich nicht stressen zu lassen.

Beruf: Den gemeinsamen Nenner zu finden, ist jetzt am wichtigsten. Also mehr Rücksicht auf andere!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Freuen Sie sich einfach über Sympathien, ohne gleich große Erwartungen daraus abzuleiten! Je toleranter Sie sich zeigen, desto bessere Karten haben Sie.

Gesundheit: Sie könnten sich bis Dienstag wieder zu viel zumuten. Schalten Sie also endlich mal richtig zurück!

Beruf: Den Teamgeist hochhalten und ökonomisch denken, dann lassen sich alle Hürden besser nehmen!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Von Dienstag bis Donnerstag ist man Ihnen wieder besonders zugeneigt. Nehmen Sie es mit Freude an und quittieren Sie es mit einer großzügigen Haltung!

Gesundheit: Diese Woche sind Sie wieder ein bisschen empfindlicher. Stärken Sie also beizeiten Ihre Abwehrkräfte!

Beruf: Man ist bereit, auf Ihre Interessen einzugehen. Schauen Sie vor allem auf Ihre Absicherung!