18.10. – 24.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (18.10. – 24.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Gönnen Sie der Liebe bis Dienstag lieber eine kleine Atempause! Mittwoch und Donnerstag sind bessere Tage für Aussprachen und grundsätzliche Klärungen.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit zur Entspannung! Die lässt sich auch gut für die Schönheitspflege nutzen.
- Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Auch finanziell sind Kompromisse unvermeidlich.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Auch wenn es der berufliche Stress derzeit kaum zulässt: Es ist jetzt besonders wichtig, Ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu schenken.
- Gesundheit: Sie brauchen dringend mehr Ausgleich zu all den Anstrengungen. Ab Mittwoch jedenfalls zurückschalten!
- Beruf: Bemühen Sie sich mehr um die Interessen anderer, dann kommt man auch Ihnen gerne entgegen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Dass man Ihnen wieder sehr gewogen ist, merken Sie bestimmt schon bis Dienstag. Sie sollten sich aber gründlich überlegen und wissen, was Sie wollen.
- Gesundheit: Besonders belebende und beglückende Tage bis Dienstag. Danach ist wieder mehr Disziplin gefordert.
- Beruf: Es muss nach wie vor gründlich geplant und verhandelt werden. Informieren Sie sich genau!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Launen könnten Ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Daher möglichst cool und vernünftig bleiben, speziell bis Dienstagnachmittag!
- Gesundheit: Machen Sie sich nicht vom Wohlwollen anderer abhängig! Sie sind stark genug und auch mental in Form.
- Beruf: Rechnen Sie mit Verzögerungen und Widerständen! Ihre Erfolgstage: Mittwoch und Donnerstag.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Bis Dienstag kommt Ihre charmante Ausstrahlung besonders gut an. Unter dem Mars-Quadrat wäre es trotzdem klüger, anderen die Initiative zu überlassen.
- Gesundheit: Es ist nach wie vor sehr anstrengend. Die gute Nachricht: Es gibt jetzt mehr Unterstützung.
- Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und seien Sie konsensbereit! Das täte auch Ihren Finanzen gut.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sie dürfen sich jetzt ruhig ein bisschen verführerischer und romantischer geben. Etwas weniger Alltagskost und dafür mehr Dolce Vita und Verzauberung.
- Gesundheit: Auch wenn Sie immer noch sehr fokussiert sind, sollten Sie sich ein bisschen mehr Genuss verordnen.
- Beruf: Checken Sie zuerst aus, was andere wollen und bringen Sie Ihre Vorschläge ab Mittwoch ein!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Wenn man auf Ihre Loyalität zählen kann, stehen Sie jetzt besonders hoch im Kurs. Es wäre daher sinnvoll, zunächst einmal den Zusammenhalt zu festigen.
- Gesundheit: Sie dürfen sich wieder mal ausgiebig Ihrer Schönheit widmen. Nutzen Sie dafür die Tage bis Dienstag!
- Beruf: Pflegen Sie am Montag und Dienstag Ihre Kontakte! Ideale Tage auch für Vorstellungstermine.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Einfach mal ganz locker lassen, um der Liebe eine spielerische Komponente zu verleihen! Vereinnahmung und Eifersucht verträgt man zurzeit gar nicht.
- Gesundheit: Ein bisschen gemächlicher und ohne Stress bis Dienstag! Ab Mittwoch kommen Sie wieder in Bestform.
- Beruf: Es läuft in jeder Hinsicht besser, auch finanziell, wenn Sie etwas kompromissbereiter sind.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bis Dienstag dürfen Sie Ihre charmante Seite strahlen lassen. Ab Dienstagabend wird man sich vergewissern wollen, ob Sie es auch wirklich ernst meinen.
- Gesundheit: Genießen Sie einmal die angenehmen Seiten des Lebens! Ab Mittwoch ist wieder voller Einsatz gefragt.
- Beruf: Eine gute Woche, um neue Kontakte zu knüpfen. Daraus könnten auch Kooperationen entstehen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Unter dem Venus-Quadrat ist bis Dienstag besondere Vorsicht geboten. Üben Sie sich in Geduld und Zurückhaltung, um Spannungen und Krisen zu vermeiden!
- Gesundheit: Sie sollten sich - zumindest bis Dienstag - mehr Muße gönnen. Mehr Energie haben Sie ab Mittwoch.
- Beruf: Aufpassen, dass Sie niemanden gegen sich aufbringen! Auch finanziell ist Vorsicht geboten.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: An Zuneigung mangelt es jetzt bestimmt nicht. Vielleicht aber an der nötigen Zeit und Energie. Es wäre schade, Ihre Chancen deshalb nicht zu nutzen.
- Gesundheit: Endlich mehr Entspannung bis Dienstag! Ab Mittwoch sollten Sie Ihre Kräfte sehr fokussiert einteilen!
- Beruf: Man hat Verständnis für Ihre Anliegen. Nehmen Sie Hilfe an, dann wird es sicher leichter.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Bezähmen Sie erst mal Ihren Erwartungsdruck! Dann kommt man ab Dienstagabend umso lieber auf Sie zu. Aber auch dann sollten Sie keinesfalls klammern.
- Gesundheit: Schwimmen Sie bis Dienstag einfach mit dem Strom! Ab Mittwoch dürfen Sie wieder richtig Gas geben.
- Beruf: Gedulden Sie sich mit Ihren Ideen und Plänen noch bis Mittwoch! Da finden Sie sicher Gehör.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90