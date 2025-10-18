Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
18.10. – 24.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

18.10. – 24.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

18.10.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (18.10. – 24.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Gönnen Sie der Liebe bis Dienstag lieber eine kleine Atempause! Mittwoch und Donnerstag sind bessere Tage für Aussprachen und grundsätzliche Klärungen.
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit zur Entspannung! Die lässt sich auch gut für die Schönheitspflege nutzen.
  • Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Auch finanziell sind Kompromisse unvermeidlich.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Auch wenn es der berufliche Stress derzeit kaum zulässt: Es ist jetzt besonders wichtig, Ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu schenken.
  • Gesundheit: Sie brauchen dringend mehr Ausgleich zu all den Anstrengungen. Ab Mittwoch jedenfalls zurückschalten!
  • Beruf: Bemühen Sie sich mehr um die Interessen anderer, dann kommt man auch Ihnen gerne entgegen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Dass man Ihnen wieder sehr gewogen ist, merken Sie bestimmt schon bis Dienstag. Sie sollten sich aber gründlich überlegen und wissen, was Sie wollen.
  • Gesundheit: Besonders belebende und beglückende Tage bis Dienstag. Danach ist wieder mehr Disziplin gefordert.
  • Beruf: Es muss nach wie vor gründlich geplant und verhandelt werden. Informieren Sie sich genau!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Launen könnten Ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Daher möglichst cool und vernünftig bleiben, speziell bis Dienstagnachmittag!
  • Gesundheit: Machen Sie sich nicht vom Wohlwollen anderer abhängig! Sie sind stark genug und auch mental in Form.
  • Beruf: Rechnen Sie mit Verzögerungen und Widerständen! Ihre Erfolgstage: Mittwoch und Donnerstag.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Bis Dienstag kommt Ihre charmante Ausstrahlung besonders gut an. Unter dem Mars-Quadrat wäre es trotzdem klüger, anderen die Initiative zu überlassen.
  • Gesundheit: Es ist nach wie vor sehr anstrengend. Die gute Nachricht: Es gibt jetzt mehr Unterstützung.
  • Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und seien Sie konsensbereit! Das täte auch Ihren Finanzen gut.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Sie dürfen sich jetzt ruhig ein bisschen verführerischer und romantischer geben. Etwas weniger Alltagskost und dafür mehr Dolce Vita und Verzauberung.
  • Gesundheit: Auch wenn Sie immer noch sehr fokussiert sind, sollten Sie sich ein bisschen mehr Genuss verordnen.
  • Beruf: Checken Sie zuerst aus, was andere wollen und bringen Sie Ihre Vorschläge ab Mittwoch ein!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Wenn man auf Ihre Loyalität zählen kann, stehen Sie jetzt besonders hoch im Kurs. Es wäre daher sinnvoll, zunächst einmal den Zusammenhalt zu festigen.
  • Gesundheit: Sie dürfen sich wieder mal ausgiebig Ihrer Schönheit widmen. Nutzen Sie dafür die Tage bis Dienstag!
  • Beruf: Pflegen Sie am Montag und Dienstag Ihre Kontakte! Ideale Tage auch für Vorstellungstermine.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Einfach mal ganz locker lassen, um der Liebe eine spielerische Komponente zu verleihen! Vereinnahmung und Eifersucht verträgt man zurzeit gar nicht.
  • Gesundheit: Ein bisschen gemächlicher und ohne Stress bis Dienstag! Ab Mittwoch kommen Sie wieder in Bestform.
  • Beruf: Es läuft in jeder Hinsicht besser, auch finanziell, wenn Sie etwas kompromissbereiter sind.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Bis Dienstag dürfen Sie Ihre charmante Seite strahlen lassen. Ab Dienstagabend wird man sich vergewissern wollen, ob Sie es auch wirklich ernst meinen.
  • Gesundheit: Genießen Sie einmal die angenehmen Seiten des Lebens! Ab Mittwoch ist wieder voller Einsatz gefragt.
  • Beruf: Eine gute Woche, um neue Kontakte zu knüpfen. Daraus könnten auch Kooperationen entstehen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Unter dem Venus-Quadrat ist bis Dienstag besondere Vorsicht geboten. Üben Sie sich in Geduld und Zurückhaltung, um Spannungen und Krisen zu vermeiden!
  • Gesundheit: Sie sollten sich - zumindest bis Dienstag - mehr Muße gönnen. Mehr Energie haben Sie ab Mittwoch.
  • Beruf: Aufpassen, dass Sie niemanden gegen sich aufbringen! Auch finanziell ist Vorsicht geboten.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: An Zuneigung mangelt es jetzt bestimmt nicht. Vielleicht aber an der nötigen Zeit und Energie. Es wäre schade, Ihre Chancen deshalb nicht zu nutzen.
  • Gesundheit: Endlich mehr Entspannung bis Dienstag! Ab Mittwoch sollten Sie Ihre Kräfte sehr fokussiert einteilen!
  • Beruf: Man hat Verständnis für Ihre Anliegen. Nehmen Sie Hilfe an, dann wird es sicher leichter.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Bezähmen Sie erst mal Ihren Erwartungsdruck! Dann kommt man ab Dienstagabend umso lieber auf Sie zu. Aber auch dann sollten Sie keinesfalls klammern.
  • Gesundheit: Schwimmen Sie bis Dienstag einfach mit dem Strom! Ab Mittwoch dürfen Sie wieder richtig Gas geben.
  • Beruf: Gedulden Sie sich mit Ihren Ideen und Plänen noch bis Mittwoch! Da finden Sie sicher Gehör.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden