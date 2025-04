19.4. – 25.4.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (19.4. – 25.4.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Der Löwe-Mars bringt Ihnen starke neue Impulse. Stellen Sie nur nicht gleich alles auf den Kopf! Vernunft und Feingefühl sind immer noch unverzichtbar.

Gesundheit: Bändigen Sie Ihre Energieüberschüsse, sonst handeln Sie sich bis Dienstag nur Stress und Ärger ein!

Beruf: Sie liegen mit Ihren Ideen und Argumenten richtig. Aber ohne Druck erreichen Sie viel mehr.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Seien Sie vorsichtiger! Gut möglich, dass man Sie jetzt herausfordert. Lassen Sie sich nicht auf Konfrontationen ein! Souverän und gelassen bleiben!

Gesundheit: Passen Sie besser auf sich auf, Stress könnte überhandnehmen! Vor allem Herz und Kreislauf schonen!

Beruf: An Neuerungen führt kein Weg vorbei. Wirken Sie kooperativ mit, statt Widerstand zu leisten!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Mars könnte Ihre Aufbruchsstimmung und Ihre Ungeduld stimulieren. Achten Sie erst mal besser auf Ihren Ton und nehmen Sie sich nicht zu viel heraus!

Gesundheit: Mehr Energie, mehr Lebensfreude, aber auch eine Tendenz zum Übermut. Bleiben Sie auf dem Teppich!

Beruf: Sie können ruhig neue und größere Ziele ins Auge fassen. Nur nicht finanziell leichtsinnig!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Venus ist Ihnen nach wie vor sehr gewogen. Unter dem Löwe-Mars sollten Sie aber mehr aus sich herausgehen und attraktiv und selbstbewusster auftreten.

Gesundheit: Neue Herausforderungen für Ihre Nerven. Schalten Sie einen Gang zurück, weichen Sie Diskussionen aus!

Beruf: Merkur kündigt neue Herausforderungen an. Es wäre bestimmt klüger, sich Hilfe zu holen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Sie wissen jetzt genau, was Sie wollen und kämpfen auch entschlossen darum. Das könnte bis Dienstag ins Auge gehen. Lieber sanft und verständnisvoll!

Gesundheit: Sie verfügen über enorme Energien und sind sehr fokussiert. Am Montag und Dienstag aber vorsichtiger!

Beruf: Der Freitag ist Ihr Erfolgstag. Gedulden Sie sich daher und bereiten Sie sich in Ruhe vor!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus am Wochenende, um der Liebe mit Verlässlichkeit, Toleranz, Verständnis und Großzügigkeit starke neue Impulse zu geben!

Gesundheit: Mental sind Sie wieder viel stärker, sollten sich aber am Mittwoch und Donnerstag trotzdem schonen.

Beruf: Sie können sich mit Ihren Ideen endlich einbringen. Finanziell ist noch Vorsicht geboten.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Endlich wieder Zuversicht und Aufbruchsstimmung. Aber nicht zu angriffslustig! Streit könnte die Stimmung wieder trüben. Deshalb kühlen Kopf behalten!

Gesundheit: An Energie mangelt es nicht mehr. Nur nervlich sind Sie sehr angespannt. Also den Stress reduzieren!

Beruf: Schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es wäre klug, auf Widerspruch zu verzichten.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Das Mars-Quadrat kann für Turbulenzen sorgen, obgleich man Sie nach wie vor liebt. Eifersucht könnte der Schatten sein, der das Liebesglück verdunkelt.

Gesundheit: Es wird anstrengender und Sie sollten rechtzeitig zurückschalten. Vor allem am Montag und Dienstag.

Beruf: Sie sollten verhandlungsbereit bleiben und auf Konfrontationen und Machtkämpfe verzichten.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Mars macht jetzt wieder viel mehr Lust auf Liebe und entsprechende Initiativen. Man wünscht sich aber immer noch sehr viel Feingefühl und Verständnis.

Gesundheit: Jetzt sind Sie wieder ein richtiges Energiebündel und auch mental und intellektuell bestens in Form.

Beruf: Glänzen Sie mit neuen Ideen und Initiativen, aber rücksichtsvoll, keinesfalls eigensinnig!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Sie sind zwar wieder viel besser drauf, aber die Verständigung wird schwieriger. Bemühen Sie sich, dem Partner geduldig zuzuhören, statt zu streiten!

Gesundheit: Mehr Energie, aber angeschlagenes Nervenkostüm. Mehr Schlaf und gesündere Ernährung könnten helfen.

Beruf: Hitziges, konfliktgeladenes Verhandlungsklima. Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie im Gespräch!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Die Mars-Opposition könnte Sie mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Nehmen Sie sich Zeit zum Reden, dann lässt sich vieles zum Besseren wenden!

Gesundheit: Muten Sie Ihrem Kreislauf nicht zu viel zu! Also Stress deutlich reduzieren und Aufregungen meiden!

Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und Anordnungen! Strategisch denken, diplomatisch verhandeln!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Venus steht nach wie vor in Ihrem Zeichen und zeigt, dass man Sie liebt. Sie dürfen aber jetzt ruhig ein bisschen mutiger und selbstbewusster werden.Gesundheit: Zeit, alles wieder etwas lockerer laufen zu lassen und mehr Freude zu finden, vor allem ab Mittwoch!Beruf: Keine Angst vor neuen Initiativen und Ideen! Beteiligen Sie sich an kreativen Prozessen!