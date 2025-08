2.8. – 8.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (2.8. – 8.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Vorsicht! Venus und Mars könnten jetzt sehr verunsichernd wirken. Lassen Sie sich bloß nicht dazu hinreißen, Bewährtes leichtfertig infrage zu stellen!

Gesundheit: Gute Energie bis Dienstag, vor allem mental. Am Mittwoch und Donnerstag lieber etwas vorsichtiger!

Beruf: Klärende Gespräche am Montag und Dienstag! Mittwoch und Donnerstag konstruktiv einlenken!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Großzügiger und toleranter bis Dienstag! Ab Mittwoch werden die Karten neu gemischt: Dann weiß man sich bei Ihnen endlich wieder sicher aufgehoben.

Gesundheit: Ihre Nerven sind immer noch Ihre Schwachstelle. Sie sollten sich daher unbedingt mehr Ruhe gönnen.

Beruf: Überdenken Sie Ihren Standpunkt lieber, statt auf stur zu schalten! Vor allem ab Mittwoch.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Venus wünscht sich jetzt viel mehr Nähe und Romantik. Sie könnten sich dadurch eingeengt fühlen. Das kann speziell ab Mittwoch zu Konflikten führen.

Gesundheit: Bis Dienstag ist alles noch etwas mühsam, danach dürfen Sie aufatmen. Mars bringt Ihnen neue Energie.

Beruf: Beschränken Sie sich bis Donnerstag auf das Nötige. Warten Sie mit Initiativen bis Freitag!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Venus steht in Ihrem Zeichen und trägt Ihnen sehr viel Sympathie ein. Mars schießt aber ab Donnerstag quer. Nehmen Sie lieber alles etwas lockerer!

Gesundheit: Schönheitspflege wird wichtiger. Lassen Sie sich nicht hetzen und nehmen Sie sich genügend Zeit dafür!

Beruf: Konfliktträchtiges Klima am Mittwoch und Donnerstag. Da sind Geduld und Diplomatie gefragt.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Punkten Sie mit Romantik und Familiensinn. Vielleicht sind Singles jetzt auch bereit, sich auf mehr einzulassen. Lassen Sie Entscheidungen noch reifen!

Gesundheit: Von Sonntag bis Dienstag sind Sie bestens in Form. Ab Mittwoch sollten Sie aber etwas kürzertreten!

Beruf: Jetzt heißt es sehr genau rechnen. Mars könnte Sie zu riskanten Voreiligkeiten verführen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Venus ist Ihnen nun schon viel freundlicher gesinnt. Bringen Sie nicht gleich zu viel Gefühl ins Spiel, packen Sie erst mal bisschen ein mehr Charme aus!

Gesundheit: Der große Stress lässt spätestens ab Mittwoch spürbar nach. Sie dürfen auch wieder auf Hilfe zählen.

Beruf: Alles noch etwas hektisch bis Dienstag. Ab Mittwoch haben Sie die Dinge besser im Griff.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Sie sollten jetzt weder mit Gefühlen, noch mit dem Beziehungsthema spielen. Fordernd aufzutreten wäre auch nicht klug. Verständnisvoll und einfühlsam!

Gesundheit: Mars bringt neue Energie aber auch Stress. Behalten Sie daher Ihre Work-Life-Balance besser im Auge!

Beruf: Geben Sie sich nicht kämpferisch! Damit könnten Sie sich das Leben auch finanziell schwerer machen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Venus ist Ihnen jetzt endlich wieder ganz besonders gewogen. Gehen Sie nur nicht gleich in die Offensive. Warten Sie lieber zu, bis man auf Sie zukommt!

Gesundheit: Sie sind sehr attraktiv und damit blüht auch Ihr Selbstwertgefühl auf. Aber immer noch Nerven schonen!

Beruf: Finanzieller Aufschwung. Allerdings ist auch diplomatisches Verhandlungsgeschick gefragt.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Freuen Sie sich auf schöne Begegnungen und anregende Gespräche bis Dienstag. Wer sich mehr wünscht, sollte aber mehr Gefühl und Nähe zulassen können.

Gesundheit: Sehr viel Schwung bis Dienstag. Ab Mittwoch wäre es klüger, etwas auf die Bremse zu steigen.

Beruf: Große Ideen bedürfen noch gründlicher Revision. Am wichtigsten ist es, genau nachzurechnen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Dienstag, um beizeiten über Probleme zu reden, denn die könnten sich ab Mittwoch verschärfen und in veritable Krisen münden.

Gesundheit: Mars kündigt ab Donnerstag sehr herausfordernde Wochen an. Schalten Sie zurück und schonen Sie sich!

Beruf: Auch berufliche Konflikte könnten sich verschärfen. Lenken Sie in Streitfragen lieber ein!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Mars stimuliert ab Donnerstag Ihren Freiheitsdrang, Venus will aber mehr Nähe und Zusammenhalt. Denken Sie lieber länger nach, was wirklich zählt!

Gesundheit: Es geht schon ab Sonntag aufwärts, ab Donnerstag gibt es einen enormen Energieschub. Auf zum Sport!

Beruf: Merkur warnt immer noch vor voreiligen Entscheidungen. Warten Sie mit Initiativen noch zu!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Man ist Ihnen wieder sehr gewogen. Bedrängen sollten Sie Ihr Gegenüber trotzdem nicht. Sie können sich ohnehin sicher sein, dass man auf Sie zukommt.Gesundheit: Gelassenheit noch bis Mittwoch, dann ist der große Stress überstanden. Es wird wieder angenehmer.Beruf: Freuen Sie sich auf finanzielle Zuwächse. Ihre soziale Kompetenz wird fürs Betriebsklima wichtiger.