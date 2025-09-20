20.9. – 26.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Jahreshoroskop 2025: Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihre Erfolgstage 2025 wird ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der großen Chancen. Jedes Sternzeichen erlebt Höhen und Tiefen – doch die Sterne zeigen klare Erfolgsphasen, die Sie für sich nutzen können. Gerda Rogers verrät, an welchen Tagen Sie durchstarten können und wann Vorsicht geboten ist.