20.9. – 26.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (20.9. – 26.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Spätestens am Montag und Dienstag sollten Sie auf die Stimme der Vernunft hören und im Zweifelsfall einer alltagstauglichen Beziehung den Vorzug geben.
- Gesundheit: Die mühsame Mars-Opposition ist ab Dienstag überstanden. Aber zunächst mal gründlich regenerieren!
- Beruf: Merkur rät zu einer nachgiebigen Haltung. Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und Ideen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus ist Ihnen jetzt ganz besonders gewogen, Mars könnte aber für Unruhe und Entscheidungsdruck sorgen. Da heißt es vor allem kühlen Kopf bewahren!
- Gesundheit: Ab Dienstag sollten Sie viel vorsichtiger werden. Vor allem: Fuß vom Gas unter der Mars-Opposition!
- Beruf: Es kann ab Mitte der Woche sehr stressig und herausfordernd werden. Kooperieren und Hilfe annehmen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Wer sich zuletzt in Schwierigkeiten gebracht hat, sollte jetzt lieber den Retourgang einlegen. Halbe Sachen haben ausgedient, sagen Sie ja oder nein!
- Gesundheit: Es wird jetzt Zeit, sich gründlicher um seine Gesundheit zu kümmern. Überdenken Sie Ihre Lebensweise!
- Beruf: Merkur stärkt Ihre Aufnahmefähigkeit. Eine perfekte Woche für Fortbildung und Lernaufgaben.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Mars und Venus helfen Ihrem Liebesleben auf die Sprünge. Endlich kann die Harmonie wieder Einzug halten! Singles dürfen sich ab Mittwoch neu verlieben.
- Gesundheit: Seien Sie am Montag und Dienstag noch etwas vorsichtiger, ab Mittwoch verfügen Sie über Bärenkräfte.
- Beruf: Merkur zeigt Konzentrationsschwächen an. Gehen Sie allzu schwierigen Aufgaben aus dem Weg!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Zurückhaltung und Verlässlichkeit sind jetzt die Kriterien. Wer sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, sollte ab Dienstag mit Turbulenzen rechnen.
- Gesundheit: Mars im Skorpion empfiehlt Vorsicht und Schonung ab Dienstag. Lassen Sie sich auch mal durchchecken!
- Beruf: Diplomatie statt Konfrontation! Anpassungsfähigkeit hat jetzt Vorrang vor Erfolgsstreben.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus steht in Ihrem Zeichen und bringt Ihrem Liebesleben enormen Aufschwung. Wer sich vorbehaltlos zu seinem Gegenüber bekennt, macht alles richtig.
- Gesundheit: Eine ideale Woche, um schlechte Lebensgewohnheiten abzulegen und gesundheitsbewusster durchzustarten.
- Beruf: Vernünftige Kompromissfähigkeit ist das beste Erfolgsrezept. Finanziell geht es aufwärts.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Gut, wenn Sie sich nützlich machen können. Wichtig sind auch Partner, die hilfreich zur Hand gehen. Eine pragmatische Haltung stärkt den Zusammenhalt.
- Gesundheit: Der große Stress ist am Dienstag überstanden. Nehmen Sie sich endlich Zeit, um sich zu regenerieren!
- Beruf: Sie sind auf Erfolgskurs. Sie haben die richtigen Ideen und wissen Sie auch zu vermitteln.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Sie kommen jetzt endlich wieder viel besser an. Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihr Gegenüber mit Ihren Ansprüchen nicht gleich wieder überfordern!
- Gesundheit: Ein Energieschub, der auch in Megastress ausarten kann. Überschüssige Kräfte eher sportlich abbauen!
- Beruf: Lieber ein wenig pragmatischer, statt zu viel Druck zu machen. Diplomatie gewinnt am Ende.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Gehen Sie in sich und denken Sie selbstkritisch über Ihre Einstellung nach, bevor Ihnen unter der kritischen Jungfrau-Venus die Felle davonschwimmen!
- Gesundheit: Intensität statt Quantität ist das Motto der Woche. Schauen Sie auch besser auf Ihre Attraktivität!
- Beruf: Kollegialität weiß man zu schätzen. Mehr Rücksicht auf andere! Und hüten Sie Ihre Finanzen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Endlich darf die Liebe wieder aufblühen. Gedulden Sie sich aber noch bis Mittwoch. Wer sich dann richtig ins Zeug legt, wird wahre Leidenschaft ernten.
- Gesundheit: Mars, der Sie bisher geplagt hat, wird nun zum Energiespender, der auch Ihre Regeneration fördert.
- Beruf: Beharrlichkeit und Druck sind nicht zielführend. Kompromissfähigkeit erreicht sicher mehr.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Fühlen Sie sich herausgefordert? Bleiben Sie lieber cool und pragmatisch und einer verlässlichen Linie treu! Am besten ist es, sich nützlich zu machen.
- Gesundheit: Höchste Zeit, Ihre Lebensgewohnheiten deutlich zu verbessern, sonst wird es ab Mittwoch sehr mühsam.
- Beruf: Merkur belebt Ihren Ideenreichtum und Ihre Aufnahmefähigkeit. Bloß nicht zu kämpferisch!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Legen Sie eine Nachdenkpause ein, um übereilte impulsive Entscheidungen zu vermeiden. Ihren Willen unbedingt durchzusetzen, ist sicher keine gute Idee.
- Gesundheit: Mars spendet Ihnen wieder jede Menge Energie. Vernachlässigen Sie aber Ihre Schönheitspflege nicht!
- Beruf: Lassen Sie fixe Ideen los und hören Sie lieber mehr auf andere. Auch Ihren Finanzen zuliebe.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90