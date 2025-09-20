Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
20.9. – 26.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

20.9. – 26.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

20.09.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (20.9. – 26.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Spätestens am Montag und Dienstag sollten Sie auf die Stimme der Vernunft hören und im Zweifelsfall einer alltagstauglichen Beziehung den Vorzug geben.
  • Gesundheit: Die mühsame Mars-Opposition ist ab Dienstag überstanden. Aber zunächst mal gründlich regenerieren!
  • Beruf: Merkur rät zu einer nachgiebigen Haltung. Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und Ideen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Venus ist Ihnen jetzt ganz besonders gewogen, Mars könnte aber für Unruhe und Entscheidungsdruck sorgen. Da heißt es vor allem kühlen Kopf bewahren!
  • Gesundheit: Ab Dienstag sollten Sie viel vorsichtiger werden. Vor allem: Fuß vom Gas unter der Mars-Opposition!
  • Beruf: Es kann ab Mitte der Woche sehr stressig und herausfordernd werden. Kooperieren und Hilfe annehmen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Wer sich zuletzt in Schwierigkeiten gebracht hat, sollte jetzt lieber den Retourgang einlegen. Halbe Sachen haben ausgedient, sagen Sie ja oder nein!
  • Gesundheit: Es wird jetzt Zeit, sich gründlicher um seine Gesundheit zu kümmern. Überdenken Sie Ihre Lebensweise!
  • Beruf: Merkur stärkt Ihre Aufnahmefähigkeit. Eine perfekte Woche für Fortbildung und Lernaufgaben.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Mars und Venus helfen Ihrem Liebesleben auf die Sprünge. Endlich kann die Harmonie wieder Einzug halten! Singles dürfen sich ab Mittwoch neu verlieben.
  • Gesundheit: Seien Sie am Montag und Dienstag noch etwas vorsichtiger, ab Mittwoch verfügen Sie über Bärenkräfte.
  • Beruf: Merkur zeigt Konzentrationsschwächen an. Gehen Sie allzu schwierigen Aufgaben aus dem Weg!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Zurückhaltung und Verlässlichkeit sind jetzt die Kriterien. Wer sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, sollte ab Dienstag mit Turbulenzen rechnen.
  • Gesundheit: Mars im Skorpion empfiehlt Vorsicht und Schonung ab Dienstag. Lassen Sie sich auch mal durchchecken!
  • Beruf: Diplomatie statt Konfrontation! Anpassungsfähigkeit hat jetzt Vorrang vor Erfolgsstreben.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Venus steht in Ihrem Zeichen und bringt Ihrem Liebesleben enormen Aufschwung. Wer sich vorbehaltlos zu seinem Gegenüber bekennt, macht alles richtig.
  • Gesundheit: Eine ideale Woche, um schlechte Lebensgewohnheiten abzulegen und gesundheitsbewusster durchzustarten.
  • Beruf: Vernünftige Kompromissfähigkeit ist das beste Erfolgsrezept. Finanziell geht es aufwärts.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Gut, wenn Sie sich nützlich machen können. Wichtig sind auch Partner, die hilfreich zur Hand gehen. Eine pragmatische Haltung stärkt den Zusammenhalt.
  • Gesundheit: Der große Stress ist am Dienstag überstanden. Nehmen Sie sich endlich Zeit, um sich zu regenerieren!
  • Beruf: Sie sind auf Erfolgskurs. Sie haben die richtigen Ideen und wissen Sie auch zu vermitteln.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Sie kommen jetzt endlich wieder viel besser an. Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihr Gegenüber mit Ihren Ansprüchen nicht gleich wieder überfordern!
  • Gesundheit: Ein Energieschub, der auch in Megastress ausarten kann. Überschüssige Kräfte eher sportlich abbauen!
  • Beruf: Lieber ein wenig pragmatischer, statt zu viel Druck zu machen. Diplomatie gewinnt am Ende.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Gehen Sie in sich und denken Sie selbstkritisch über Ihre Einstellung nach, bevor Ihnen unter der kritischen Jungfrau-Venus die Felle davonschwimmen!
  • Gesundheit: Intensität statt Quantität ist das Motto der Woche. Schauen Sie auch besser auf Ihre Attraktivität!
  • Beruf: Kollegialität weiß man zu schätzen. Mehr Rücksicht auf andere! Und hüten Sie Ihre Finanzen!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Endlich darf die Liebe wieder aufblühen. Gedulden Sie sich aber noch bis Mittwoch. Wer sich dann richtig ins Zeug legt, wird wahre Leidenschaft ernten.
  • Gesundheit: Mars, der Sie bisher geplagt hat, wird nun zum Energiespender, der auch Ihre Regeneration fördert.
  • Beruf: Beharrlichkeit und Druck sind nicht zielführend. Kompromissfähigkeit erreicht sicher mehr.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Fühlen Sie sich herausgefordert? Bleiben Sie lieber cool und pragmatisch und einer verlässlichen Linie treu! Am besten ist es, sich nützlich zu machen.
  • Gesundheit: Höchste Zeit, Ihre Lebensgewohnheiten deutlich zu verbessern, sonst wird es ab Mittwoch sehr mühsam.
  • Beruf: Merkur belebt Ihren Ideenreichtum und Ihre Aufnahmefähigkeit. Bloß nicht zu kämpferisch!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Legen Sie eine Nachdenkpause ein, um übereilte impulsive Entscheidungen zu vermeiden. Ihren Willen unbedingt durchzusetzen, ist sicher keine gute Idee.
  • Gesundheit: Mars spendet Ihnen wieder jede Menge Energie. Vernachlässigen Sie aber Ihre Schönheitspflege nicht!
  • Beruf: Lassen Sie fixe Ideen los und hören Sie lieber mehr auf andere. Auch Ihren Finanzen zuliebe.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden