21.6. – 27.6.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (21.6. – 27.6.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Werden Sie ein bisschen realistischer in Ihren Ansprüchen! Und viel einfühlsamer am Mittwoch und Donnerstag! Ab Freitag läuft es wieder viel besser.

Gesundheit: Viel Energie am Wochenende. Ab Montag sollten Sie sich physisch und nervlich, aber weniger zumuten.

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen, wichtigen Terminen und Entscheidungen lieber bis Freitag zu!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Absolutes Liebeshoch am Wochenende. Sehr romantisch könnten auch Mittwoch und Donnerstag werden. Ab Freitag dafür aber umso geduldiger und toleranter!

Gesundheit: Sie starten mit enormer Energie in die Woche. Nicht zu viel des Guten. Schalten Sie am Freitag zurück!

Beruf: Verhandlungen und Prüfungen bis Donnerstag abschließen. Da sind Sie auf der Erfolgswelle.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Sicherheit und Kontinuität sind jetzt am wichtigsten. Lassen Sie sich daher am Montag und Dienstag nicht wieder verunsichern und aus der Ruhe bringen.

Gesundheit: Tief entspannen am Wochenende, um für Herausforderungen am Montag und Dienstag gewappnet zu sein!

Beruf: Möglichst pragmatisch und kompromissbereit! Klärende Gespräche am Mittwoch und Donnerstag!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Stärken Sie am Wochenende den Zusammenhalt und freuen Sie sich auf ganz besonders beglückende und romantische Begegnungen am Mittwoch und Donnerstag!

Gesundheit: Ansteigende Formkurve. In absoluter Höchstform, vor allem mental sind Sie am Dienstag und Mittwoch.

Beruf: Eine ideale Woche für Vorstellungstermine, Kontaktgespräche und erfolgreiche Abschlüsse.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Absolute Zurückhaltung am Wochenende! Seien Sie viel geduldiger und möglichst einfühlsam ab Mittwoch, für klärende Aussprachen ist der Freitag ideal.

Gesundheit: Nichts als Ruhe und Entspannung am Wochenende. Ab Montag haben Sie sicher wieder viel mehr Energie.

Beruf: Je pragmatischer Sie handeln, desto besser läuft es. Neue Chancen tun sich ab Freitag auf.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Freuen Sie sich auf ein tolles Liebeswochenende. Am Montag und Dienstag heißt es aber cool bleiben. Ab Mittwoch sollten Sie mehr Gefühl investieren.

Gesundheit: Aufpassen, dass Ihr Einsatz nicht zu viel Stress verursacht. Bis Dienstag lieber etwas kürzertreten!

Beruf: Zeigen Sie sich entgegenkommender, statt zu viel zu verlangen. Großzügige Einigung wäre klug.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Lassen Sie mal mehr Nähe zu, um das Miteinander zu betonen! Nutzen Sie dafür vor allem Ihren Sympathiebonus am Montag und Dienstag! Loyalität punktet.

Gesundheit: Die große Nervenbelastung lässt schon spürbar nach. Ab Freitag ist sie dann endgültig überstanden.

Beruf: Ihr diplomatisches Talent ist jetzt besonders gefragt. Vorsicht am Mittwoch und Donnerstag!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Betont vernünftig und vor allem mehr Abstand am Wochenende! Verständnisvolle und sehr behutsame Annäherung könnte am Mittwoch und Donnerstag gelingen.

Gesundheit: Etwas mehr Sport am Wochenende! Das hebt auch Ihre Laune. Ab Mittwoch sind Sie in mentaler Hochform.

Beruf: Wichtige Vorhaben und Abschlüsse bis Donnerstag erledigen! Ab Freitag wird es schwieriger.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Mit mehr Respekt und etwas mehr Abstand fahren Sie bis Dienstag bestimmt besser. Überdenken Sie Ihre Haltung, dann bringt der Freitag eine neue Chance!

Gesundheit: Montag und Dienstag sind Risikotage. Nehmen Sie den Fuß also lieber vom Gas und entspannen Sie sich!

Beruf: Sachlich und pragmatisch, keine Konfrontationen! Ab Freitag haben Sie schon bessere Karten.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Nehmen Sie sich am Wochenende viel Zeit für die Liebe! Am Mittwoch und Donnerstag sollten Sie hingegen viel mehr Verständnis und Feingefühl aufbringen.

Gesundheit: Jede Menge Energie, nur zu wenig Gelassenheit. Nehmen Sie sich daher mehr Zeit für Ihre Entspannung.

Beruf: Geben Sie in Streitfragen lieber großzügig nach. Das eröffnet Ihnen bessere Perspektiven!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Drängen Sie sich nicht auf! Am Montag und Dienstag kommt man ohnehin auf Sie zu. Wer sich in Respekt und Geduld üben kann, kommt bestimmt besser an.

Gesundheit: Am Wochenende nur relaxen! Steigende Formkurve ab Montag. Es wird aber Zeit, Ihre Nerven zu schonen.

Beruf: Behalten Sie Ihre Finanzen besser im Auge! Und verzichten Sie am Freitag auf Diskussionen!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Ein klares Ja zum Zusammenhalt, auch wenn es herausfordernd ist. Für eine verlässliche Haltung werden Sie am Mittwoch und Donnerstag bestimmt belohnt.Gesundheit: Am Montag und Dienstag den Schongang einlegen! Umso besser in Form sind Sie ab Mittwoch.Beruf: Verhandlungen und Prüfungen am besten am Mittwoch und Donnerstag. Da kriegen Sie alles hin.