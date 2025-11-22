22.11. – 28.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Achtung Chaos! Merkur ist rückläufig: Das bedeutet es für Ihr Sternzeichen

Wenn plötzlich das WLAN spinnt, Nachrichten falsch ankommen oder Sie sich in einem klassischen "Ich-schwöre-ich-habe-das-so-gesagt!"-Moment wiederfinden, dann wissen Sie: Merkur ist wieder rückläufig. Und ja, Chaos ist vorprogrammiert!