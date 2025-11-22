22.11. – 28.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (22.11. – 28.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Nehmen Sie sich mehr Zeit für die Liebe und schauen Sie sich Beziehungsfragen sehr genau an! Sich von Emotionen leiten zu lassen, ist keine gute Idee.
- Gesundheit: Möglichst gelassen bis Montag! Ab Dienstag ist vor allem Konzentration gefragt. Tempo klug anpassen!
- Beruf: Lassen Sie Entscheidungen lieber noch offen! Es lohnt sich, bis nächste Woche zuzuwarten.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sonntag und Montag sind gute Tage, um Probleme vernünftig auszuräumen. Dann Ruhe bewahren bis Donnerstag! Ab Freitag wendet sich alles zum Besseren.
- Gesundheit: Dem guten Wochenstart folgen anstrengende Tage bis Donnerstag. Teilen Sie Ihre Kräfte vernünftig ein!
- Beruf: Wichtige Termine auf Montag oder Freitag legen! Ruhe bewahren von Dienstag bis Donnerstag!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Gehen Sie mit Versuchungen von Dienstag bis Donnerstag lieber vorsichtig und vernünftig um! Sie könnten sich sonst ab Freitag Katzenjammer einhandeln.
- Gesundheit: Gesteigerte Motivation von Dienstag bis Freitag. Muten Sie aber Ihren Nerven nicht wieder zu viel zu!
- Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus bis Donnerstag kooperativ, statt sich kämpferisch zu geben!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Möglich, dass man sich diese Woche etwas unterkühlt gibt. Drängen Sie nicht und gedulden Sie sich bis Freitag! Da wird eine tolerante Haltung belohnt.
- Gesundheit: Schützen Sie sich gut gegen Erkältungen und schalten Sie bis Donnerstag lieber ein bisschen zurück!
- Beruf: Keine Bange, wenn Sie vorerst noch auf Widerstände stoßen! Ab Freitag klingelt die Kasse.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Es könnte anders kommen als Sie denken. Cool bleiben! Mit impulsiven Aktionen zwischen Dienstag und Donnerstag könnten Sie einiges auf‘s Spiel setzen.
- Gesundheit: Nehmen Sie ab Dienstag den Fuß vom Gaspedal! Sie laufen auch Gefahr, Ihren Nerven zu viel zuzumuten.
- Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen möglichst bis Freitag zu! Da lassen sich gute Lösungen finden.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Mars sorgt zwar weiterhin für Unruhe, am Sonntag und Montag sind Sie aber sicher willkommen. Gute Tage auch, um Beziehungsfragen vernünftig zu klären.
- Gesundheit: Die Woche fängt gut an, dann nimmt der Stress allmählich wieder zu. Schalten Sie ab Freitag zurück!
- Beruf: Gut, wenn Sie Wichtiges gleich am Montag erledigen. Ab Dienstag sollten Sie flexibler sein.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mit Zurückhaltung fahren Sie am Sonntag und Montag besser. Umso beglückender könnte es von Dienstag bis Donnerstag werden. Klares Ja zum Miteinander!
- Gesundheit: Wappnen Sie sich gut gegen Erkältungen! Ab Dienstag sind Sie energetisch wieder sehr gut gerüstet.
- Beruf: Dienstag bis Donnerstag sind Ihre Erfolgstage, insbesondere dank Ihrer Kompromissfähigkeit.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bis Montag und ab Freitag ist alles im grünen Bereich. Von Dienstag bis Donnerstag könnte es etwas turbulent werden. Bleiben Sie geduldig und tolerant!
- Gesundheit: Dienstag bis Donnerstag sind anspruchsvolle Tage für Ihre Nerven. Innehalten, um tief durchzuatmen!
- Beruf: Lassen Sie sich nicht verunsichern und mit Entscheidungen zumindest noch bis Freitag Zeit!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Lieber etwas alltagstauglicher als wieder allzu übermütig. Lassen Sie keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit Ihrer Gefühle und Ihrer Loyalität aufkommen!
- Gesundheit: Bis Donnerstag sind Sie gut in Fahrt, ab Freitag aber entschleunigen und achtsamer werden!
- Beruf: Es hat keinen Sinn, in Streitfragen Druck zu machen. Warten Sie noch bis nächste Woche zu!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Am Sonntag und Montag sind Sie bestimmt begehrt. Geben Sie sich dann aber bis Donnerstag lockerer! Umso inniger und gefühlvoller wird es am Freitag.
- Gesundheit: Sie sind diese Woche bestimmt gut in Form. Ab Dienstag ist es aber wichtig, konzentriert zu bleiben.
- Beruf: Montag ist ein Erfolgstag. Warten Sie aber mit entscheidenden Verhandlungen bis Freitag zu!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Lassen Sie sich von Versuchungen nicht von einem sinnvollen Weg abbringen. Mit Gefühlen zu spielen, ist zwischen Dienstag und Donnerstag sehr riskant.
- Gesundheit: Bis Donnerstag steigt Ihre Formkurve stetig an. Ihren Nerven sollten Sie trotzdem mehr Ruhe gönnen.
- Beruf: Nehmen Sie Probleme nicht auf die leichte Schulter und lassen Sie sich lieber gut beraten!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus zeigt, dass Sie weiterhin sehr hoch im Kurs stehen. Nehmen Sie sich trotz aller Herausforderungen spätestens am Freitag viel Zeit für die Liebe!
- Gesundheit: Diese Woche kommen Sie mit dem großen Stress besser klar. Sie können ruhig auch mal Hilfe annehmen.
- Beruf: Gedulden Sie sich mit wichtigen Vorhaben bis Freitag! Von da an läuft alles wieder besser.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90