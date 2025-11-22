Alles zu oe24VIP
22.11. – 28.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

22.11. – 28.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

22.11.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (22.11. – 28.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Nehmen Sie sich mehr Zeit für die Liebe und schauen Sie sich Beziehungsfragen sehr genau an! Sich von Emotionen leiten zu lassen, ist keine gute Idee.
  • Gesundheit: Möglichst gelassen bis Montag! Ab Dienstag ist vor allem Konzentration gefragt. Tempo klug anpassen!
  • Beruf: Lassen Sie Entscheidungen lieber noch offen! Es lohnt sich, bis nächste Woche zuzuwarten.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Sonntag und Montag sind gute Tage, um Probleme vernünftig auszuräumen. Dann Ruhe bewahren bis Donnerstag! Ab Freitag wendet sich alles zum Besseren.
  • Gesundheit: Dem guten Wochenstart folgen anstrengende Tage bis Donnerstag. Teilen Sie Ihre Kräfte vernünftig ein!
  • Beruf: Wichtige Termine auf Montag oder Freitag legen! Ruhe bewahren von Dienstag bis Donnerstag!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Gehen Sie mit Versuchungen von Dienstag bis Donnerstag lieber vorsichtig und vernünftig um! Sie könnten sich sonst ab Freitag Katzenjammer einhandeln.
  • Gesundheit: Gesteigerte Motivation von Dienstag bis Freitag. Muten Sie aber Ihren Nerven nicht wieder zu viel zu!
  • Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus bis Donnerstag kooperativ, statt sich kämpferisch zu geben!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Möglich, dass man sich diese Woche etwas unterkühlt gibt. Drängen Sie nicht und gedulden Sie sich bis Freitag! Da wird eine tolerante Haltung belohnt.
  • Gesundheit: Schützen Sie sich gut gegen Erkältungen und schalten Sie bis Donnerstag lieber ein bisschen zurück!
  • Beruf: Keine Bange, wenn Sie vorerst noch auf Widerstände stoßen! Ab Freitag klingelt die Kasse.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Es könnte anders kommen als Sie denken. Cool bleiben! Mit impulsiven Aktionen zwischen Dienstag und Donnerstag könnten Sie einiges auf‘s Spiel setzen.
  • Gesundheit: Nehmen Sie ab Dienstag den Fuß vom Gaspedal! Sie laufen auch Gefahr, Ihren Nerven zu viel zuzumuten.
  • Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen möglichst bis Freitag zu! Da lassen sich gute Lösungen finden.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Mars sorgt zwar weiterhin für Unruhe, am Sonntag und Montag sind Sie aber sicher willkommen. Gute Tage auch, um Beziehungsfragen vernünftig zu klären.
  • Gesundheit: Die Woche fängt gut an, dann nimmt der Stress allmählich wieder zu. Schalten Sie ab Freitag zurück!
  • Beruf: Gut, wenn Sie Wichtiges gleich am Montag erledigen. Ab Dienstag sollten Sie flexibler sein.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Mit Zurückhaltung fahren Sie am Sonntag und Montag besser. Umso beglückender könnte es von Dienstag bis Donnerstag werden. Klares Ja zum Miteinander!
  • Gesundheit: Wappnen Sie sich gut gegen Erkältungen! Ab Dienstag sind Sie energetisch wieder sehr gut gerüstet.
  • Beruf: Dienstag bis Donnerstag sind Ihre Erfolgstage, insbesondere dank Ihrer Kompromissfähigkeit.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Bis Montag und ab Freitag ist alles im grünen Bereich. Von Dienstag bis Donnerstag könnte es etwas turbulent werden. Bleiben Sie geduldig und tolerant!
  • Gesundheit: Dienstag bis Donnerstag sind anspruchsvolle Tage für Ihre Nerven. Innehalten, um tief durchzuatmen!
  • Beruf: Lassen Sie sich nicht verunsichern und mit Entscheidungen zumindest noch bis Freitag Zeit!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Lieber etwas alltagstauglicher als wieder allzu übermütig. Lassen Sie keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit Ihrer Gefühle und Ihrer Loyalität aufkommen!
  • Gesundheit: Bis Donnerstag sind Sie gut in Fahrt, ab Freitag aber entschleunigen und achtsamer werden!
  • Beruf: Es hat keinen Sinn, in Streitfragen Druck zu machen. Warten Sie noch bis nächste Woche zu!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Am Sonntag und Montag sind Sie bestimmt begehrt. Geben Sie sich dann aber bis Donnerstag lockerer! Umso inniger und gefühlvoller wird es am Freitag.
  • Gesundheit: Sie sind diese Woche bestimmt gut in Form. Ab Dienstag ist es aber wichtig, konzentriert zu bleiben.
  • Beruf: Montag ist ein Erfolgstag. Warten Sie aber mit entscheidenden Verhandlungen bis Freitag zu!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Lassen Sie sich von Versuchungen nicht von einem sinnvollen Weg abbringen. Mit Gefühlen zu spielen, ist zwischen Dienstag und Donnerstag sehr riskant.
  • Gesundheit: Bis Donnerstag steigt Ihre Formkurve stetig an. Ihren Nerven sollten Sie trotzdem mehr Ruhe gönnen.
  • Beruf: Nehmen Sie Probleme nicht auf die leichte Schulter und lassen Sie sich lieber gut beraten!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Venus zeigt, dass Sie weiterhin sehr hoch im Kurs stehen. Nehmen Sie sich trotz aller Herausforderungen spätestens am Freitag viel Zeit für die Liebe!
  • Gesundheit: Diese Woche kommen Sie mit dem großen Stress besser klar. Sie können ruhig auch mal Hilfe annehmen.
  • Beruf: Gedulden Sie sich mit wichtigen Vorhaben bis Freitag! Von da an läuft alles wieder besser.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

