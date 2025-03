22.3. –28.3.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (22.3. –28.3.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Am Wochenende könnte die Stunde der Wahrheit schlagen. Mit impulsiven Reaktionen bringen keine Lösung. Die Vernunft sollte letztlich am Wort sein.

Gesundheit: Körper, Geist und Nerven schonen und bis Montag viel kürzer treten! Ansteigende Form ab Mittwoch.

Beruf: Gehen Sie mit Widerstand geduldig und diplomatisch um! Ab Mittwoch finden sich Kompromisse.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Gelassenheit ist Ihre große Stärke. Geben Sie Ihrem Partner damit Rückhalt. Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie außerdem noch Toleranz aufbringen.

Gesundheit: Wer Ruhe zu bewahren vermag, ist physisch und mental auf der sicheren Seite. Ab Donnerstag läuft es gut.

Beruf: Lassen Sie Ihre Anregungen erst mal wirken. In der zweiten Wochenhälfte lenkt man sicher ein.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Vernünftige Anpassung bis Montag. Am Dienstag und Mittwoch haben Sie wieder bessere Karten. Lehnen Sie sich trotzdem nicht zu weit aus dem Fenster!

Gesundheit: Ansteigende Formkurve bis Mittwoch. Aber keine Übertreibungen! Ab Donnerstag wieder vorsichtiger!

Beruf: Ihre Ideen sind gut, aber die Zeit ist noch nicht reif dafür. Bringen Sie mehr Geduld auf!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Sehr herausfordernde Tage bis Montag. Da halten Sie besser still. Toleranz zu üben ist auch wichtig. Ab Donnerstag kann wieder mehr Ruhe einkehren.

Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag so weit als möglich! Ab Donnerstag werden Sie wieder viel Kraft entfalten.

Beruf: Kämpfen Sie nicht gegen Windmühlen und warten Sie bis Donnerstag zu! Da läuft es wieder.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Vernunft und Zurückhaltung bis Mittwoch. Wer feinsinnig viel Fingerspitzengefühl entwickeln kann, hat ab Donnerstag wieder deutlich bessere Chancen.

Gesundheit: Diese Woche sollten Sie viel mehr für Ihre Gesundheit tun. Überdenken Sie mal Ihre Lebensgewohnheiten!

Beruf: Vermeiden Sie Konfrontationen und bleiben Sie cool! Ab Donnerstag finden sich gute Lösungen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Je pragmatischer, desto besser - nur keine Dramen! So haben Sie bis Mittwoch alles gut im Griff. Danach sollten Sie aber viel einfühlsamer vorgehen.

Gesundheit: Wer sich seine Kräfte vernünftig einteilt und ab Donnerstag mit dem Strom schwimmt, bleibt obenauf.

Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihrer Meinung und beziehen Sie die Ideen anderer taktisch clever ein!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Stecken Sie am Wochenende bloß nicht wieder den Kopf in den Sand! Am Dienstag und Mittwoch tut sich bestimmt wieder ein ermutigender Lichtblick auf!

Gesundheit: Abschalten am Wochenende und vorsichtiger am Montag! Danach geht es schrittweise wieder aufwärts.

Beruf: Warten Sie mit Gesprächen und Verhandlungen bis Dienstag zu! Da wird es sicher einfacher.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Dienstag und Mittwoch sind etwas problematische Tage. Einfach cool bleiben und abwarten. Ab Donnerstag weiß man Ihre Qualitäten wieder zu schätzen.

Gesundheit: Sie dürfen ruhig mal ein bisschen kürzer treten. Umso mehr Energie können Sie ab Donnerstag entfalten.

Beruf: Abwarten und Tee trinken am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag sind Sie wieder am Zug.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Wer es ernst meint, sollte sich diese Woche in Geduld üben. Wer das nicht hinkriegt, braucht sich über Zurückweisung ab Donnerstag nicht zu wundern.

Gesundheit: Schießen Sie bis Mitte der Woche nicht wieder übers Ziel! Sie werden ab Donnerstag Reserven brauchen.

Beruf: Halten Ihre Ideen einer ernsthaften Prüfung stand? Es wäre klug, geduldiger zu taktieren.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Überdenken Sie lieber Ihre Haltung, statt auf Ihren Erwartungen zu bestehen. Es ist an der Zeit, mehr Rücksicht auf die Gefühle des Partners zu nehmen!

Gesundheit: Nichts als Ruhe am Wochenende und auch am Montag lieber defensiver! Ab Dienstag läuft es schon besser.

Beruf: Arrangieren Sie sich lieber pragmatisch, statt sinnlos gegen Vorschläge anderer anzukämpfen!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Verantwortungsbewusst, ernsthafter und geduldig bis Montag! Wie sehr man das zu schätzen weiß, werden Sie sicher schon am Dienstag und Mittwoch merken.

Gesundheit: Sie sind gut in Form, sollten aber trotzdem gut auf Ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten achten.

Beruf: Sie haben eine wichtige Vermittlerrolle inne. Die sollten Sie am Dienstag und Mittwoch ausspielen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen Ihren Erwartungen und den Ansprüchen des Partners. Sie tun daher gut daran, sich auf Kompromisse zu einigen.Gesundheit: Ruhiger und gelassener bis Montag! Dann lassen sich Ihre Energietanks bis Donnerstag gut auffüllen.Beruf: Hören Sie sich erst einmal alle Meinungen in Ruhe an und schreiten Sie kooperativ zur Tat!