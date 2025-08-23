Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
23.8. – 29.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

23.8. – 29.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

23.08.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (23.8. – 29.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Ab Dienstag ist Ihnen Venus wieder ganz besonders gewogen. Lassen Sie sich aber unter der Mars-Opposition nicht zu impulsiven Dummheiten verleiten!
  • Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch könnte es ziemlich herausfordernd werden. Tempo drosseln, Hilfe annehmen!
  • Beruf: Finanziell geht es wieder aufwärts. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mal Reserven anzulegen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Die Löwe-Venus könnte Ihnen die eine oder andere Enttäuschung servieren. Bleiben Sie trotzdem vernünftig und cool, speziell am Donnerstag und Freitag!
  • Gesundheit: Es wird wirklich höchste Zeit, besser auf sich zu schauen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu pflegen!
  • Beruf: Keine riskanten wirtschaftlichen Abenteuer! Seien Sie auf finanzielle Belastungen gefasst!

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Venus sorgt jetzt wieder für viel mehr Spaß und Lebensfreude. Gehen Sie aber überlegt damit um! Leichtsinnige Flirts könnten nachhaltige Folgen haben.
  • Gesundheit: Am Wochenende nur abschalten! Ab Montag kommen Sie wieder richtig in Fahrt. Hochform bis Mittwoch.
  • Beruf: Am Dienstag und Mittwoch haben Sie hervorragende Karten für Besprechungen und Verhandlungen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Etwas selbstbewusster! Lassen Sie sich zwischen Montag und Mittwoch nicht wieder entmutigen. Am Donnerstag und Freitag kommen Sie wieder sehr gut an.
  • Gesundheit: Sehr anstrengende Tage bis Mittwoch. Schalten Sie zurück und seien Sie in jeder Hinsicht vorsichtiger!
  • Beruf: Möglichst tolerant und diplomatisch bis Mittwoch. Ab Donnerstag kommt man Ihnen entgegen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Venus in Ihrem Zeichen lässt Ihr Liebesleben ab Dienstag neu erblühen. Eine perfekte Gelegenheit, um mit Ihrem Herzblatt einen Traumurlaub anzutreten.
  • Gesundheit: Mit Ihrer Attraktivität und all der positiven Resonanz erreicht Ihr Selbstvertrauen neue Höchstwerte.
  • Beruf: Verträge und Finanzdeals am Dienstag und Mittwoch abschließen! Zurückhaltung ab Donnerstag!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Stärken Sie das Miteinander bis Montag! Ab Dienstag regiert die feurige Löwe-Venus. Dann erwartet man viel mehr Initiative und Freude am Liebesspiel.
  • Gesundheit: Es schadet Ihnen bestimmt nicht, sich etwas mehr High Life und entsprechende Lebensfreude zu gönnen.
  • Beruf: Je großzügiger Sie anderen entgegenkommen, desto besser die Resonanz. Vor allem finanziell.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Die frustrierende Phase unter der Krebs-Venus ist am Dienstag überstanden. Jetzt kommt wieder Freude auf und dementsprechend viel mehr Lust am Flirten.
  • Gesundheit: Endlich lassen sich die angenehmen Seiten des Lebens wieder richtig genießen! Ab Dienstag geht’s los.
  • Beruf: Zurück auf Erfolgskurs! Vorstellungstermine und Finanzgespräche am Dienstag und Mittwoch!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Neue Spannungen und Herausforderungen in Sicht. Mit einer Extraportion Gelassenheit fahren Sie bestimmt besser als mit einer kämpferischen Haltung.
  • Gesundheit: Behalten Sie vor allem Herz und Kreislauf gut im Auge und schalten Sie lieber beizeiten etwas zurück!
  • Beruf: Es wäre klüger, kompromissbereit einzulenken, als sich finanzielle Probleme einzuhandeln.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Neues Liebesglück endlich wieder in Sicht! Ab Montagabend dürfen Sie sich einfach finden lassen, denn Venus ist Ihnen dann wieder besonders gewogen.
  • Gesundheit: Auch neue Lebensfreude stellt sich ein, nicht zuletzt, weil Sie mit anderen wieder mehr Spaß haben.
  • Beruf: Auf zu Bewerbungen, Meetings und Verhandlungen. Ab Dienstag sind Sie auf der Erfolgswelle.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Am Dienstag ist die Venus-Opposition endlich überstanden. Fassen Sie neuen Mut, ohne übermütig zu werden! Erst einmal wieder mehr Lebensfreude teilen!
  • Gesundheit: Machen Sie sich schön, tanken Sie neues Selbstvertrauen! Ihr Pensum sollten Sie trotzdem reduzieren.
  • Beruf: Es gilt nach wie vor: Kooperation statt Konfrontation! Finanziell geht es wieder aufwärts.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Die Venus-Opposition könnte ab Dienstag für neue Verunsicherung sorgen. Am besten fahren Sie, indem Sie großzügig und souverän über den Dingen stehen.
  • Gesundheit: Power haben Sie bis Mittwoch sicher mehr als genug. Überfordern Sie aber Kreislauf und Nerven nicht!
  • Beruf: Es könnte schwieriger werden, sich finanziell zu einigen. Kein Risiko, Finanzen gut hüten!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Hinaus aus Ihrem kuscheligen Nest, Venus will jetzt viel mehr Aktivität und Lebensfreude! Mitmachen ist die Devise! Ab Donnerstag kommt man auf Sie zu.
  • Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber ein bisschen kürzer. Danach steigt Ihre Formkurve bis Freitag stetig an.
  • Beruf: Keine eigensinnigen Aktionen am Donnerstag und Freitag! Lenken Sie kompromissbereit ein!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden