23.8. – 29.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (23.8. – 29.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Ab Dienstag ist Ihnen Venus wieder ganz besonders gewogen. Lassen Sie sich aber unter der Mars-Opposition nicht zu impulsiven Dummheiten verleiten!
- Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch könnte es ziemlich herausfordernd werden. Tempo drosseln, Hilfe annehmen!
- Beruf: Finanziell geht es wieder aufwärts. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mal Reserven anzulegen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Die Löwe-Venus könnte Ihnen die eine oder andere Enttäuschung servieren. Bleiben Sie trotzdem vernünftig und cool, speziell am Donnerstag und Freitag!
- Gesundheit: Es wird wirklich höchste Zeit, besser auf sich zu schauen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu pflegen!
- Beruf: Keine riskanten wirtschaftlichen Abenteuer! Seien Sie auf finanzielle Belastungen gefasst!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus sorgt jetzt wieder für viel mehr Spaß und Lebensfreude. Gehen Sie aber überlegt damit um! Leichtsinnige Flirts könnten nachhaltige Folgen haben.
- Gesundheit: Am Wochenende nur abschalten! Ab Montag kommen Sie wieder richtig in Fahrt. Hochform bis Mittwoch.
- Beruf: Am Dienstag und Mittwoch haben Sie hervorragende Karten für Besprechungen und Verhandlungen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Etwas selbstbewusster! Lassen Sie sich zwischen Montag und Mittwoch nicht wieder entmutigen. Am Donnerstag und Freitag kommen Sie wieder sehr gut an.
- Gesundheit: Sehr anstrengende Tage bis Mittwoch. Schalten Sie zurück und seien Sie in jeder Hinsicht vorsichtiger!
- Beruf: Möglichst tolerant und diplomatisch bis Mittwoch. Ab Donnerstag kommt man Ihnen entgegen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Venus in Ihrem Zeichen lässt Ihr Liebesleben ab Dienstag neu erblühen. Eine perfekte Gelegenheit, um mit Ihrem Herzblatt einen Traumurlaub anzutreten.
- Gesundheit: Mit Ihrer Attraktivität und all der positiven Resonanz erreicht Ihr Selbstvertrauen neue Höchstwerte.
- Beruf: Verträge und Finanzdeals am Dienstag und Mittwoch abschließen! Zurückhaltung ab Donnerstag!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Stärken Sie das Miteinander bis Montag! Ab Dienstag regiert die feurige Löwe-Venus. Dann erwartet man viel mehr Initiative und Freude am Liebesspiel.
- Gesundheit: Es schadet Ihnen bestimmt nicht, sich etwas mehr High Life und entsprechende Lebensfreude zu gönnen.
- Beruf: Je großzügiger Sie anderen entgegenkommen, desto besser die Resonanz. Vor allem finanziell.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Die frustrierende Phase unter der Krebs-Venus ist am Dienstag überstanden. Jetzt kommt wieder Freude auf und dementsprechend viel mehr Lust am Flirten.
- Gesundheit: Endlich lassen sich die angenehmen Seiten des Lebens wieder richtig genießen! Ab Dienstag geht’s los.
- Beruf: Zurück auf Erfolgskurs! Vorstellungstermine und Finanzgespräche am Dienstag und Mittwoch!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Neue Spannungen und Herausforderungen in Sicht. Mit einer Extraportion Gelassenheit fahren Sie bestimmt besser als mit einer kämpferischen Haltung.
- Gesundheit: Behalten Sie vor allem Herz und Kreislauf gut im Auge und schalten Sie lieber beizeiten etwas zurück!
- Beruf: Es wäre klüger, kompromissbereit einzulenken, als sich finanzielle Probleme einzuhandeln.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Neues Liebesglück endlich wieder in Sicht! Ab Montagabend dürfen Sie sich einfach finden lassen, denn Venus ist Ihnen dann wieder besonders gewogen.
- Gesundheit: Auch neue Lebensfreude stellt sich ein, nicht zuletzt, weil Sie mit anderen wieder mehr Spaß haben.
- Beruf: Auf zu Bewerbungen, Meetings und Verhandlungen. Ab Dienstag sind Sie auf der Erfolgswelle.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Am Dienstag ist die Venus-Opposition endlich überstanden. Fassen Sie neuen Mut, ohne übermütig zu werden! Erst einmal wieder mehr Lebensfreude teilen!
- Gesundheit: Machen Sie sich schön, tanken Sie neues Selbstvertrauen! Ihr Pensum sollten Sie trotzdem reduzieren.
- Beruf: Es gilt nach wie vor: Kooperation statt Konfrontation! Finanziell geht es wieder aufwärts.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Die Venus-Opposition könnte ab Dienstag für neue Verunsicherung sorgen. Am besten fahren Sie, indem Sie großzügig und souverän über den Dingen stehen.
- Gesundheit: Power haben Sie bis Mittwoch sicher mehr als genug. Überfordern Sie aber Kreislauf und Nerven nicht!
- Beruf: Es könnte schwieriger werden, sich finanziell zu einigen. Kein Risiko, Finanzen gut hüten!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Hinaus aus Ihrem kuscheligen Nest, Venus will jetzt viel mehr Aktivität und Lebensfreude! Mitmachen ist die Devise! Ab Donnerstag kommt man auf Sie zu.
- Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber ein bisschen kürzer. Danach steigt Ihre Formkurve bis Freitag stetig an.
- Beruf: Keine eigensinnigen Aktionen am Donnerstag und Freitag! Lenken Sie kompromissbereit ein!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90