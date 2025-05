24.5. – 30.5.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (24.5. – 30.5.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Ab Montag schaut Ihnen Saturn ganz genau auf die Finger und könnte manches infrage stellen. Gehen Sie daher mit Beziehungsfragen sehr umsichtig um!

Gesundheit: Jetzt könnte alles etwas anstrengender werden. Seien Sie vor allem ab Donnerstag etwas vorsichtiger!

Beruf: Legen Sie sich im Umgang mit anderen und auch finanziell lieber mehr Zurückhaltung auf!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Diese Woche stehen vernünftige Bereinigungen an. Da ist besonders kühler Kopf gefragt. Nicht emotionell und kämpferisch, bleiben Sie gesprächsbereit!

Gesundheit: Es wird allmählich Zeit für einen Urlaub bzw. echte Erholung. Tun Sie jetzt mehr für Ihre Gesundheit!

Beruf: Bessere neue Gesprächs- und Verhandlungsbasis ab Dienstag. Gehen Sie auf neue Angebote ein!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Freuen Sie sich auf neue Chancen am Dienstag und Mittwoch! Gehen Sie ernsthafter damit um! Auch begangene Fehler lassen sich bestimmt wiedergutmachen.

Gesundheit: Energetisch werden Sie jetzt wieder viel stabiler. Aber auch mental kommen Sie immer besser in Form.

Beruf: Für Verhandlungen, Prüfungen und Präsentationen sind Dienstag und Mittwoch die besten Tage.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Was zuletzt nicht mehr funktioniert hat, könnte ab Donnerstag endgültig ausgedient haben. Nur nicht impulsiv, Vernunft sollte das letzte Wort haben!

Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte vernünftig ein und schonen Sie sich vor allem am Donnerstag und Freitag!

Beruf: Klären Sie wirtschaftliche Fragen bis Mittwoch und seien Sie bereit, Abstriche zu machen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Saturn könnte Ihr Liebesleben und Beziehungen jetzt nachhaltig stabilisieren. Rücken Sie näher zusammen und trauen Sie sich, vorbehaltlos ja zu sagen!

Gesundheit: Stress bis Montag reduzieren! Sie können jetzt aber insgesamt auf große Kraftreserven zurückgreifen.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Dienstag! Da haben Sie eine gute Verhandlungsbasis.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Bis Montag ist man Ihnen bestimmt sehr gewogen. Wählen Sie aber ab Dienstag Ihre Worte etwas achtsamer und hören Sie Ihrem Gegenüber geduldiger zu!

Gesundheit: Ihre Nerven werden wieder einmal auf die Probe gestellt. Tempo lieber drosseln und viel gelassener!

Beruf: Differenzen und Missverständnisse liegen in der Luft. Nicht streiten, hören Sie auf andere!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Die Saturn-Opposition könnte ab Montag brisante Fragen aufwerfen. Selbstkritischer, statt impulsiver Reaktionen, vor allem am Donnerstag und Freitag!

Gesundheit: Mental werden Sie stärker, aber mit Ihren Energien sollten Sie endlich vernünftiger haushalten!

Beruf: Konfrontationen könnten teuer werden. Lassen Sie Differenzen daher lieber nicht eskalieren!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Wenn Sie nicht auf stur schalten und sich gesprächsbereit zeigen, könnte es schon ab Donnerstag wieder einen Lichtblick geben. Aber geduldig bleiben!

Gesundheit: Bis Montag sollten Sie sich so weit wie möglich schonen. Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder an.

Beruf: Miteinander zu reden ist jetzt am wichtigsten. Dann tun sich ab Dienstag neue Lösungen auf.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Saturn unterstützt ab Montag Ihre Ambitionen. Nutzen Sie diese Chance, um Ihr Liebesglück nachhaltig zu stärken und endlich Nägel mit Köpfen zu machen!

Gesundheit: An Ihren Kräften ist jetzt nicht zu rütteln. Ihren Nerven sollten Sie allerdings mehr Ruhe verordnen.

Beruf: Sie fahren sicher besser, wenn Sie sich in Verhandlungen ein bisschen nachgiebiger zeigen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Gehen Sie in sich und denken Sie ernsthaft über Ihre Einstellung und Ihre Erwartungen nach, bevor Ihnen Saturn einen Strich durch die Rechnung macht!

Gesundheit: Schonen Sie sich endlich! Spätestens ab Donnerstag sollten Sie mindestens einen Gang zurückschalten!

Beruf: Ohne Abstriche und Kompromissbereitschaft geht es nicht. Also lieber einen Schritt zurück!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Einfach mal stillhalten und Ruhe geben bis Montag! Wenn Sie Grenzen respektieren, könnten sich schon ab Dienstag wieder ganz neue Chancen eröffnen.

Gesundheit: Bis Montag den Schongang einlegen! Am Dienstag und Mittwoch haben Sie dafür umso mehr Energie.

Beruf: Vereinbaren Sie wichtige Termine, Gespräche und Verhandlungen für Dienstag und Mittwoch!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Geben Sie sich und Ihrem Gegenüber diese Woche mehr Zeit zum Nachdenken! Hören Sie aber auch genauer zu! Dann kann es ab Donnerstag sehr schön werden.Gesundheit: Ihre Nerven im Zaum zu halten, ist das wichtigste Gebot. Stress reduzieren und viel mehr schlafen!Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, sich viel genauer zu informieren, bevor Sie Entscheidungen treffen!