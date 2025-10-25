Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
25.10. – 31.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

25.10. – 31.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

25.10.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (25.10. – 31.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Unter der Venus-Opposition sollten Sie Ihre Erwartungen überdenken und sich sehr zurückhaltend geben. Entgegenkommend ab Freitag, nicht rebellisch!
  • Gesundheit: Weniger zu wollen, wäre sinnvoll, um sich nicht zu übernehmen. Mentaler Aufschwung ab Donnerstag.
  • Beruf: Sich zu arrangieren, fällt Ihnen ab Donnerstag viel leicht. Je kooperativer, desto besser.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Nicht so leicht, mit den Launen anderer vernünftig umzugehen. Diesbezüglich sind diese Woche großes Fingerspitzengefühl, Geduld und Toleranz gefordert.
  • Gesundheit: Bis Dienstag steigt Ihre Formkurve an. Ab Mittwoch etwas kürzertreten! Bessere Nerven ab Donnerstag.
  • Beruf: Wichtige Gespräche und Verhandlungen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch lieber einlenken!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern und gedulden Sie sich noch bis Mittwoch und Donnerstag. Für diese Tage sollten sich auch Singles verabreden.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich am Wochenende und legen Sie am Montag langsam los. Ab Mittwoch sind Sie in Bestform.
  • Beruf: Cooler in finanziellen Streitfragen! Ab Mittwoch wendet sich das Blatt zu Ihren Gunsten.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Vertrauen Sie auf die Gunst Jupiters und gehen Sie mit Spannungen geduldig und gelassen um! Wenn Sie wohlwollend bleiben, winkt ab Mittwoch Entspannung.
  • Gesundheit: Montag und Dienstag könnten herausfordernde Tage werden. Machen Sie sich und anderen keinen Druck!
  • Beruf: Ein klares Ja zu vernünftigen Kompromissen, statt stur auf Ihren Willen zu bestehen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Dem vielversprechenden Wochenende könnten ernüchternde Tage folgen. Seien Sie vor allem am Mittwoch und Donnerstag sehr tolerant und verständnisvoll!
  • Gesundheit: Mental sind Sie ab Ende der Woche wieder gut in Form. Trotzdem ab Mittwoch lieber zurückschalten!
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Vorhaben und Besprechungen lieber bis Anfang nächster Woche!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Geduld bis Montag, da weiß man Ihre Vorzüge wieder viel mehr zu schätzen! Sie fahren auf jeden Fall besser, wenn Sie alles ein wenig lockerer nehmen.
  • Gesundheit: Am Wochenende einfach abschalten, dann können Sie ab Montag mit neuer Energie und Motivation loslegen.
  • Beruf: Bringen Sie Ihr Know-how möglichst diplomatisch ein! Dann finden Ihre Ideen viel eher Gehör.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Auch wenn man es vielleicht nicht so zeigt, sind Sie nach wie vor sehr begehrt. Spätestens ab Mittwoch sind alle Zweifel wieder Schnee von gestern.
  • Gesundheit: Gehen Sie es am Montag und Dienstag langsamer und vorsichtiger an. Ab Mittwoch sind Sie in Hochform.
  • Beruf: Was sich am Montag und Dienstag noch als schwierig darstellt, lässt sich ab Mittwoch lösen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Versuchen Sie nicht, zu erzwingen, dass man sich vorbehaltlos festlegt! Das klappt nicht. Ja keine Ultimaten ab Mittwoch! Geduld ist das Erfolgsrezept.
  • Gesundheit: Sie sind wieder nahe daran, sich zu übernehmen. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag kürzertreten!
  • Beruf: Buchstabieren Sie mal das Wort „Kompromiss“! Dann lassen sich endlich auch Lösungen finden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Es könnte ein heißes Weekend werden. Aber viel cooler am Montag und Dienstag! Wer die nötige Disziplin aufbringt, wird ab Mittwoch umso reicher belohnt.
  • Gesundheit: Übertreiben Sie es nicht wieder am Wochenende! Ab Donnerstag sorgt Merkur für neue mentale Energie.
  • Beruf: Vernünftig im Gespräch zu bleiben lohnt sich. Neue Erfolge lassen sich ab nächster Woche einfahren.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Vernünftige Zurückhaltung am Montag und Dienstag, damit sich Probleme nicht wieder zuspitzen! Eine Chance auf Entspannung am Mittwoch und Donnerstag.
  • Gesundheit: Auch wenn Sie gut in Form sind, sollten Sie sich nicht wieder verausgaben. Nehmen Sie Entlastung an!
  • Beruf: Geben Sie nach und hören Sie mal auf andere, dann läuft es ab Mittwoch wieder viel besser!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Auf die richtige Mixtur von Charme, Humor, Zurückhaltung und Ernsthaftigkeit kommt es an. Dann könnte Ihr Liebesglück ab Mittwoch ganz hell erstrahlen.
  • Gesundheit: Eine Entlastung Ihrer geplagten Nerven ist ab Donnerstag in Sicht. Dann wird alles wieder leichter.
  • Beruf: Für Vorstellungstermine, Verhandlungen und Prüfungen sind Mittwoch und Donnerstag optimal.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Erzwingen lässt sich gar nichts, daher ist auch Entscheidungsdruck sinnlos. Wer ganz locker und freundlich mitspielt, ist ab Freitag sicher willkommen.
  • Gesundheit: Es ist höchste Zeit, sich vernünftige Grenzen zu setzen, um Ihren Nerven wieder mehr Ruhe zu gönnen.
  • Beruf: Es wäre klug, sich bis Donnerstag zu einigen. Ab Freitag wird das Gesprächsklima mühsamer.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden