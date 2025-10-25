25.10. – 31.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (25.10. – 31.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Unter der Venus-Opposition sollten Sie Ihre Erwartungen überdenken und sich sehr zurückhaltend geben. Entgegenkommend ab Freitag, nicht rebellisch!
- Gesundheit: Weniger zu wollen, wäre sinnvoll, um sich nicht zu übernehmen. Mentaler Aufschwung ab Donnerstag.
- Beruf: Sich zu arrangieren, fällt Ihnen ab Donnerstag viel leicht. Je kooperativer, desto besser.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nicht so leicht, mit den Launen anderer vernünftig umzugehen. Diesbezüglich sind diese Woche großes Fingerspitzengefühl, Geduld und Toleranz gefordert.
- Gesundheit: Bis Dienstag steigt Ihre Formkurve an. Ab Mittwoch etwas kürzertreten! Bessere Nerven ab Donnerstag.
- Beruf: Wichtige Gespräche und Verhandlungen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch lieber einlenken!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern und gedulden Sie sich noch bis Mittwoch und Donnerstag. Für diese Tage sollten sich auch Singles verabreden.
- Gesundheit: Schonen Sie sich am Wochenende und legen Sie am Montag langsam los. Ab Mittwoch sind Sie in Bestform.
- Beruf: Cooler in finanziellen Streitfragen! Ab Mittwoch wendet sich das Blatt zu Ihren Gunsten.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Vertrauen Sie auf die Gunst Jupiters und gehen Sie mit Spannungen geduldig und gelassen um! Wenn Sie wohlwollend bleiben, winkt ab Mittwoch Entspannung.
- Gesundheit: Montag und Dienstag könnten herausfordernde Tage werden. Machen Sie sich und anderen keinen Druck!
- Beruf: Ein klares Ja zu vernünftigen Kompromissen, statt stur auf Ihren Willen zu bestehen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Dem vielversprechenden Wochenende könnten ernüchternde Tage folgen. Seien Sie vor allem am Mittwoch und Donnerstag sehr tolerant und verständnisvoll!
- Gesundheit: Mental sind Sie ab Ende der Woche wieder gut in Form. Trotzdem ab Mittwoch lieber zurückschalten!
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Vorhaben und Besprechungen lieber bis Anfang nächster Woche!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Geduld bis Montag, da weiß man Ihre Vorzüge wieder viel mehr zu schätzen! Sie fahren auf jeden Fall besser, wenn Sie alles ein wenig lockerer nehmen.
- Gesundheit: Am Wochenende einfach abschalten, dann können Sie ab Montag mit neuer Energie und Motivation loslegen.
- Beruf: Bringen Sie Ihr Know-how möglichst diplomatisch ein! Dann finden Ihre Ideen viel eher Gehör.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Auch wenn man es vielleicht nicht so zeigt, sind Sie nach wie vor sehr begehrt. Spätestens ab Mittwoch sind alle Zweifel wieder Schnee von gestern.
- Gesundheit: Gehen Sie es am Montag und Dienstag langsamer und vorsichtiger an. Ab Mittwoch sind Sie in Hochform.
- Beruf: Was sich am Montag und Dienstag noch als schwierig darstellt, lässt sich ab Mittwoch lösen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Versuchen Sie nicht, zu erzwingen, dass man sich vorbehaltlos festlegt! Das klappt nicht. Ja keine Ultimaten ab Mittwoch! Geduld ist das Erfolgsrezept.
- Gesundheit: Sie sind wieder nahe daran, sich zu übernehmen. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag kürzertreten!
- Beruf: Buchstabieren Sie mal das Wort „Kompromiss“! Dann lassen sich endlich auch Lösungen finden.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Es könnte ein heißes Weekend werden. Aber viel cooler am Montag und Dienstag! Wer die nötige Disziplin aufbringt, wird ab Mittwoch umso reicher belohnt.
- Gesundheit: Übertreiben Sie es nicht wieder am Wochenende! Ab Donnerstag sorgt Merkur für neue mentale Energie.
- Beruf: Vernünftig im Gespräch zu bleiben lohnt sich. Neue Erfolge lassen sich ab nächster Woche einfahren.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Vernünftige Zurückhaltung am Montag und Dienstag, damit sich Probleme nicht wieder zuspitzen! Eine Chance auf Entspannung am Mittwoch und Donnerstag.
- Gesundheit: Auch wenn Sie gut in Form sind, sollten Sie sich nicht wieder verausgaben. Nehmen Sie Entlastung an!
- Beruf: Geben Sie nach und hören Sie mal auf andere, dann läuft es ab Mittwoch wieder viel besser!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Auf die richtige Mixtur von Charme, Humor, Zurückhaltung und Ernsthaftigkeit kommt es an. Dann könnte Ihr Liebesglück ab Mittwoch ganz hell erstrahlen.
- Gesundheit: Eine Entlastung Ihrer geplagten Nerven ist ab Donnerstag in Sicht. Dann wird alles wieder leichter.
- Beruf: Für Vorstellungstermine, Verhandlungen und Prüfungen sind Mittwoch und Donnerstag optimal.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Erzwingen lässt sich gar nichts, daher ist auch Entscheidungsdruck sinnlos. Wer ganz locker und freundlich mitspielt, ist ab Freitag sicher willkommen.
- Gesundheit: Es ist höchste Zeit, sich vernünftige Grenzen zu setzen, um Ihren Nerven wieder mehr Ruhe zu gönnen.
- Beruf: Es wäre klug, sich bis Donnerstag zu einigen. Ab Freitag wird das Gesprächsklima mühsamer.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90