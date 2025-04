26.4. – 2.5.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (26.4. – 2.5.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Seien Sie bis Mittwoch noch ein bisschen geduldiger und einfühlsamer! Ab dem Feiertag steht Venus in Ihrem Zeichen: Start für ein neues Liebeshoch.

Gesundheit: Mars versorgt Sie mit viel Energie. Bis Montag sollten Sie sich aber selbst vernünftige Grenzen setzen.

Beruf: Bis Mittwoch lässt sich sicher einiges bewegen. Nur etwas geduldiger, nicht zu viel Druck!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Seien Sie bis Montag besonders fürsorglich und verständnisvoll, ohne zu drängen. Ab Dienstag sollten die Wünsche Ihres Partners definitiv Vorrang haben.

Gesundheit: Mars macht Stress. Daher sollten Sie jetzt besonders gut auf ausreichende Erholungsphasen achten.

Beruf: Schalten Sie nicht auf stur! Gesprächsbereit zu bleiben ist auch für Ihre Finanzen besser.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Keine voreiligen Entscheidungen! Es lohnt sich, bis Mittwoch Ruhe zu bewahren. Ab Donnerstag ist Ihnen Venus bereits wieder viel freundlicher gesinnt.

Gesundheit: Bis Montag sollten Sie lieber ein wenig entschleunigen. Ab Dienstag können Sie wieder mehr Gas geben.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis nächste Woche zu. Da kommen Sie bestimmt besser an.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Probleme und Spannungen unbedingt bis Montag liebevoll und freundlich bereinigen! Krisen könnten sich sonst bereits ab Dienstag dramatisch zuspitzen.

Gesundheit: Die Nervenbelastung nimmt wieder spürbar zu. Nutzen Sie den Feiertag, um mal richtig abzuschalten!

Beruf: Es könnte auch wirtschaftlich etwas kritisch werden. Seien Sie vorsichtig und kooperativ!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Drängen Sie jetzt bloß nicht, Sie brauchen nur abzuwarten. Ab dem Feiertag ist Ihnen Venus überaus gewogen. Dann kommt man mit Sicherheit auf Sie zu.

Gesundheit: Bis Montag lieber ein bisschen zurückschalten. Ab Mitte der Woche sind Sie in absoluter Hochform.

Beruf: Freuen Sie sich auf Aufschwung in jeder Hinsicht: Neue Kontakte und Kooperationen in Sicht.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Ab Donnerstag ist die Venus-Opposition endgültig überstanden. Dann sollten Sie keinesfalls zögern, der Liebe endlich wieder eine neue Chance zu geben.

Gesundheit: Ihr Wohlbefinden nimmt schon ab Sonntag deutlich zu. Nehmen Sie sich auch die Zeit, das zu genießen!

Beruf: Viel besseres Einvernehmen mit anderen ab Ende der Woche, inklusive finanziellem Aufschwung.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Bereinigen Sie bis Mittwoch, was zu bereinigen ist! Andernfalls könnten Sie unter der Venus-Opposition ab dem Feiertag endgültig das Nachsehen haben.

Gesundheit: Geben Sie Ihren Nerven zuliebe weniger Gas! Zu viel Stress tut auch Ihrer Attraktivität nicht gut.

Beruf: Hören Sie auf andere und seien Sie kooperativ, sonst könnte es auch finanziell eng werden!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Respektvoller und zurückhaltender am Sonntag und Montag! Mit neuen erotischen Herausforderungen ab Donnerstag sollten Sie lieber sehr überlegt umgehen.

Gesundheit: Unter dem aggressiven Mars ist in jeder Hinsicht Vorsicht geboten. Vor allem am Sonntag und Montag.

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen zumindest bis Freitag zu! Da lässt sich eher ein Konsens finden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Seien Sie bis Mittwoch viel einfühlsamer und rücksichtsvoller! Keine Kurzschlüsse! Am Donnerstag wendet sich das Blatt. Dann blüht die Liebe voll auf.

Gesundheit: An Energie und mentaler Stärke mangelt es nicht. Ab Donnerstag passt dann endlich auch die Resonanz.

Beruf: Rennen Sie nicht sinnlos gegen Mauern an! Ab Ende der Woche gehen Ihre Pläne sowieso auf.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Lassen Sie sich nicht zum Streiten provozieren! Das könnte ungeahnt eskalieren und letztlich eine sehr destruktive Wirkung auf Ihr Liebesleben haben.

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven, schwimmen Sie einfach mit dem Strom! Und achten Sie besser auf Ihr Äußeres!

Beruf: Unterstützen Sie die Ambitionen anderer! Widerstand könnte Ihnen auch finanziell schaden.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Erwartet man zu viel von Ihnen? Gehen Sie konstruktiv damit um, Sie werden es nicht bereuen. Venus wird Sie ab Donnerstag umso reicher dafür belohnen.

Gesundheit: Eine sehr herausfordernde Woche. Umso wichtiger wäre es, den Feiertag zu echter Erholung zu nutzen.

Beruf: Dienstag und Mittwoch sind gute Tage, um in Streitfragen einvernehmliche Lösungen zu finden.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Festigen Sie am Sonntag und Montag das Miteinander! Dann könnten sich Beziehungen ab Donnerstag mit neuen Qualitäten und neuem Feuer beleben lassen.Gesundheit: Am Dienstag und Mittwoch lieber ein wenig kürzertreten! Und unterstreichen Sie Ihre Attraktivität!Beruf: Lassen Sie sich zu neuen Ideen ermutigen! Skepsis abschütteln und aktiv daran mitwirken!