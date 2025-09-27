Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
27.9. – 3.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

27.9. – 3.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

27.09.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (27.9. – 3.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Klare Entscheidungen stehen an. Das letzte Wort sollte die Stimme der Vernunft haben. Nehmen Sie aber auch Ihr eigenes Verhalten kritisch unter die Lupe!
  • Gesundheit: Endlich wieder viel mehr Kraft. Lassen Sie sich trotzdem nicht stressen, nehmen Sie lieber Hilfe an!
  • Beruf: Halten Sie sich an die Pragmatiker. Vernünftiges Teamwork ist erfolgreicher als Eigensinn.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Venus und Mond sind Ihnen von Montag bis Mittwoch sehr gewogen. Gute Aussichten, wenn Sie flexibler sind und es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.
  • Gesundheit: Ideale Tage für Ihre Schönheit: Montag bis Mittwoch. Mars empfiehlt Ihnen aber, viel kürzerzutreten.
  • Beruf: Sich anzupassen und auf Teamwork zu bauen, ist auch finanziell die richtige Erfolgsformel.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Ruhe bewahren am Wochenende, bloß keine Kurzschlüsse! Eine vernünftige Haltung kann ab Montag Probleme meistern und alles wieder zum Besseren wenden.
  • Gesundheit: Schauen Sie gut auf sich, speziell am Wochenende! Ab Montag bessert sich Ihre Laune kontinuierlich.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Da sollten Sie wichtige Termine wahrnehmen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Nicht zu stürmisch, weniger emotionalen Druck! Speziell bis Mittwoch kommen Sie vernünftiger und pragmatischer bestimmt besser an. Coolness punktet.
  • Gesundheit: An Energie mangelt es bestimmt nicht. Ihre Nerven sind Ihre Schwachstelle. Mehr Entspannungspausen!
  • Beruf: Diskussionen bringen nichts. Fügen Sie sich praktischen Anforderungen und dem Teamgeist!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Keine Eskapaden am Wochenende! Sie sitzen jetzt auf dem kürzeren Ast. Wenn Sie sich trotzig und kämpferisch geben, tun Sie sich keinen Gefallen damit.
  • Gesundheit: Unter dem Skorpion-Mars wird alles anstrengender. Schauen Sie daher genau darauf, was wirklich geht!
  • Beruf: Geben Sie Ihren Widerstand auf, bevor Sie sich Feinde machen! Stimmen Sie Kompromissen zu!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Geduld am Wochenende! Von Montag bis Mittwoch stehen Sie umso höher im Kurs. Weniger Erwartungsdruck wäre am Donnerstag und Freitag taktisch klüger.
  • Gesundheit: Verwenden Sie mehr Zeit für Ihre Schönheitspflege, aber auch für grundlegende Gesundheitsmaßnahmen!
  • Beruf: Wollen Sie sich verändern? Montag bis Mittwoch sind die besten Tage für Vorstellungstermine.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Kühler Kopf und eine vernünftige Haltung sind bis Mittwoch die wichtigsten Zutaten für ein friedliches Miteinander. Das wird ab Donnerstag belohnt.
  • Gesundheit: Schonen Sie von Montag bis Mittwoch Ihre Nerven! Stress und Aufregung so weit wie möglich eindämmen!
  • Beruf: Keine sinnlosen Diskussionen bis Mittwoch! Ab Donnerstag lässt sich alles einfacher lösen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Nägel mit Köpfen zu machen, ist jetzt wichtiger als Romantik und Leidenschaft. Ein verlässliches Ja ist gefragt. Und bloß keinen Druck ab Donnerstag!
  • Gesundheit: Es kommt nicht nur auf Kraft, sondern auch auf Ausdauer an. Ab Donnerstag lieber den Fuß vom Gas!
  • Beruf: Ein vernünftiger Rahmen braucht auch Spielraum. Am Donnerstag und Freitag etwas flexibler!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Regt sich endlich vernünftige Einsicht? Beweisen Sie das mit Ihrem Verhalten, statt groß zu reden. Klärende Aussprachen erst am Donnerstag und Freitag!
  • Gesundheit: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung, um Ihren Kreislauf zu unterstützen. Aber maßvoll und regelmäßig!
  • Beruf: Gute Tage bis Mittwoch, um Finanzielles zu regeln. Mit Verhandlungen bis Donnerstag warten!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Von Montag bis Mittwoch wirken Sie besonders begehrenswert. Nehmen Sie sich mehr Zeit für den Partner! Singles sollten sich dann unbedingt verabreden.
  • Gesundheit: Sie sind attraktiv und physisch gut in Form. Verordnen Sie aber Ihren Nerven viel mehr Entspannung!
  • Beruf: Rücken Sie von fixen Ideen ab! Wenn Sie gesprächsbereit und flexibel sind, läuft es besser.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Zeigen Sie bis Mittwoch mehr Verantwortungsbewusstsein! Bloß nicht kämpferisch oder rebellisch. Wer zuverlässig ist, ist ab Donnerstag willkommen.
  • Gesundheit: Vorsichtiger und zurückhaltend, um sich unter dem herausfordernden Skorpion-Mars nicht zu übernehmen!
  • Beruf: Wer genau rechnet, kann sich bis Mittwoch vernünftig einigen. Diplomatischer ab Donnerstag!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Bereit, auf die Stimme der Vernunft zu hören? Dann können sich die Wogen bis Mittwoch glätten. Mit Forderungen sind Sie aber auf dem falschen Dampfer.
  • Gesundheit: Zeit, viel mehr Sport zu treiben und auch mehr für Ihre Schönheit zu tun. Lassen Sie sich beraten!
  • Beruf: Probleme und finanzielle Fragen lassen sich bis Mittwoch bestimmt lösen. Geduldig bleiben!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden