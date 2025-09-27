27.9. – 3.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (27.9. – 3.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Klare Entscheidungen stehen an. Das letzte Wort sollte die Stimme der Vernunft haben. Nehmen Sie aber auch Ihr eigenes Verhalten kritisch unter die Lupe!
- Gesundheit: Endlich wieder viel mehr Kraft. Lassen Sie sich trotzdem nicht stressen, nehmen Sie lieber Hilfe an!
- Beruf: Halten Sie sich an die Pragmatiker. Vernünftiges Teamwork ist erfolgreicher als Eigensinn.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus und Mond sind Ihnen von Montag bis Mittwoch sehr gewogen. Gute Aussichten, wenn Sie flexibler sind und es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.
- Gesundheit: Ideale Tage für Ihre Schönheit: Montag bis Mittwoch. Mars empfiehlt Ihnen aber, viel kürzerzutreten.
- Beruf: Sich anzupassen und auf Teamwork zu bauen, ist auch finanziell die richtige Erfolgsformel.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Ruhe bewahren am Wochenende, bloß keine Kurzschlüsse! Eine vernünftige Haltung kann ab Montag Probleme meistern und alles wieder zum Besseren wenden.
- Gesundheit: Schauen Sie gut auf sich, speziell am Wochenende! Ab Montag bessert sich Ihre Laune kontinuierlich.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Da sollten Sie wichtige Termine wahrnehmen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nicht zu stürmisch, weniger emotionalen Druck! Speziell bis Mittwoch kommen Sie vernünftiger und pragmatischer bestimmt besser an. Coolness punktet.
- Gesundheit: An Energie mangelt es bestimmt nicht. Ihre Nerven sind Ihre Schwachstelle. Mehr Entspannungspausen!
- Beruf: Diskussionen bringen nichts. Fügen Sie sich praktischen Anforderungen und dem Teamgeist!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Keine Eskapaden am Wochenende! Sie sitzen jetzt auf dem kürzeren Ast. Wenn Sie sich trotzig und kämpferisch geben, tun Sie sich keinen Gefallen damit.
- Gesundheit: Unter dem Skorpion-Mars wird alles anstrengender. Schauen Sie daher genau darauf, was wirklich geht!
- Beruf: Geben Sie Ihren Widerstand auf, bevor Sie sich Feinde machen! Stimmen Sie Kompromissen zu!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Geduld am Wochenende! Von Montag bis Mittwoch stehen Sie umso höher im Kurs. Weniger Erwartungsdruck wäre am Donnerstag und Freitag taktisch klüger.
- Gesundheit: Verwenden Sie mehr Zeit für Ihre Schönheitspflege, aber auch für grundlegende Gesundheitsmaßnahmen!
- Beruf: Wollen Sie sich verändern? Montag bis Mittwoch sind die besten Tage für Vorstellungstermine.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Kühler Kopf und eine vernünftige Haltung sind bis Mittwoch die wichtigsten Zutaten für ein friedliches Miteinander. Das wird ab Donnerstag belohnt.
- Gesundheit: Schonen Sie von Montag bis Mittwoch Ihre Nerven! Stress und Aufregung so weit wie möglich eindämmen!
- Beruf: Keine sinnlosen Diskussionen bis Mittwoch! Ab Donnerstag lässt sich alles einfacher lösen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Nägel mit Köpfen zu machen, ist jetzt wichtiger als Romantik und Leidenschaft. Ein verlässliches Ja ist gefragt. Und bloß keinen Druck ab Donnerstag!
- Gesundheit: Es kommt nicht nur auf Kraft, sondern auch auf Ausdauer an. Ab Donnerstag lieber den Fuß vom Gas!
- Beruf: Ein vernünftiger Rahmen braucht auch Spielraum. Am Donnerstag und Freitag etwas flexibler!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Regt sich endlich vernünftige Einsicht? Beweisen Sie das mit Ihrem Verhalten, statt groß zu reden. Klärende Aussprachen erst am Donnerstag und Freitag!
- Gesundheit: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung, um Ihren Kreislauf zu unterstützen. Aber maßvoll und regelmäßig!
- Beruf: Gute Tage bis Mittwoch, um Finanzielles zu regeln. Mit Verhandlungen bis Donnerstag warten!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Von Montag bis Mittwoch wirken Sie besonders begehrenswert. Nehmen Sie sich mehr Zeit für den Partner! Singles sollten sich dann unbedingt verabreden.
- Gesundheit: Sie sind attraktiv und physisch gut in Form. Verordnen Sie aber Ihren Nerven viel mehr Entspannung!
- Beruf: Rücken Sie von fixen Ideen ab! Wenn Sie gesprächsbereit und flexibel sind, läuft es besser.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Zeigen Sie bis Mittwoch mehr Verantwortungsbewusstsein! Bloß nicht kämpferisch oder rebellisch. Wer zuverlässig ist, ist ab Donnerstag willkommen.
- Gesundheit: Vorsichtiger und zurückhaltend, um sich unter dem herausfordernden Skorpion-Mars nicht zu übernehmen!
- Beruf: Wer genau rechnet, kann sich bis Mittwoch vernünftig einigen. Diplomatischer ab Donnerstag!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Bereit, auf die Stimme der Vernunft zu hören? Dann können sich die Wogen bis Mittwoch glätten. Mit Forderungen sind Sie aber auf dem falschen Dampfer.
- Gesundheit: Zeit, viel mehr Sport zu treiben und auch mehr für Ihre Schönheit zu tun. Lassen Sie sich beraten!
- Beruf: Probleme und finanzielle Fragen lassen sich bis Mittwoch bestimmt lösen. Geduldig bleiben!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90