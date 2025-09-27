27.9. – 3.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Das sind die unbeliebtesten Sternzeichen beim Dating Ob als Gesprächseinstieg, Icebreaker oder Dealbreaker: Sternzeichen spielen beim Online-Dating eine überraschend große Rolle. Die Frage „Was bist du für ein Sternzeichen?“ wird beim ersten Date immer beliebter und manchmal reicht die Antwort schon, um das ganze Kennenlernen direkt zu beenden.