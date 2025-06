28.6. – 4.7.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (28.6. – 4.7.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Schön, wenn man auch den Alltag miteinander genießen kann. Noch besser läuft es im Urlaub. Seien Sie ab Mittwoch noch ein bisschen rücksichtsvoller!

Gesundheit: Es fällt Ihnen jetzt leicht, sich vernünftig zu mäßigen. Erst ab Mittwoch ist mehr Disziplin nötig.

Beruf: Ihr Einsatz macht Eindruck. Nur nicht zu viel reden, einfach machen! Möglichst pragmatisch!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Diese Woche sind Sie noch die absolute Nummer eins. Ab Freitag wird es aber langsam Zeit, ein bisschen zurückzustecken und sich flexibler zu zeigen.

Gesundheit: An Ihrer Power ist weiterhin nicht zu rütteln. Ihren Nerven sollten Sie aber viel mehr Ruhe gönnen.

Beruf: Montag und Dienstag sind die besten Tage, um Vordringliches noch erfolgreich abzuschließen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Gedulden Sie sich bis nächste Woche, da wandert Venus in Ihr Zeichen. Bis dahin einfach nur vernünftig bleiben! Erste neue Lichtblicke ab Mittwoch.

Gesundheit: Anstrengende Tage von Sonntag bis Dienstag. Scheuen Sie sich bloß nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind gute Tage, um sich in Streitfragen vernünftig zu arrangieren.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Ein verlässliches, vernünftiges Miteinander auf Augenhöhe weiß man immer noch sehr zu schätzen. Am Mittwoch und Donnerstag lieber etwas mehr Abstand!

Gesundheit: Alles im grünen Bereich, nur etwas mehr Lebensfreude wäre gut. Und ein wenig vorsichtiger ab Mittwoch!

Beruf: Sie dürfen ruhig auch ein bisschen größer denken und vernünftigen Kompromissen zustimmen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Lehnen Sie sich am Wochenende nicht zu weit aus dem Fenster. Ein bisschen mehr Spaß ist okay, man will sich aber definitiv auf Sie verlassen können.

Gesundheit: Nehmen Sie sich ab Mittwoch mehr Zeit für Ihre Schönheit und gönnen Sie sich ab Freitag mehr Ruhe!

Beruf: Wirtschaftliche Vernunft ist immer noch das Kriterium. Lassen Sie große Ideen noch reifen!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Kosten Sie Ihr Liebesglück diese Woche noch voll aus, speziell bis Dienstag, und festigen Sie es nachhaltig! Ab Samstag könnte wieder Unruhe aufkommen.

Gesundheit: Energetisch sind Sie nach wie vor spitze und immer noch sehr attraktiv. Nur nicht zu viel des Guten!

Beruf: Finanzielle Fragen sollten Sie noch diese Woche klären und sich damit auch gut absichern.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Gut, wenn Sie vernünftig genug sind, um Sicherheit zu genießen. Ab Mittwoch kommen Sie besonders gut an. Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern!

Gesundheit: Eine gute Woche, um sich endlich mal mehr Zeit für Ihre Gesundheit und Ihre Attraktivität zu nehmen.

Beruf: Pflichtbewusstsein hat derzeit Vorrang. Für Bewerbungen sind Mittwoch und Donnerstag ideal.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Die irritierende Venus-Opposition ist demnächst überstanden. Bleiben Sie daher cool und vernünftig! Einen Lichtblick könnte es schon am Freitag geben.

Gesundheit: Abschalten am Wochenende! Ihre Nerven brauchen dringend mehr Ruhe. Ansteigende Formkurve ab Montag.

Beruf: In finanziellen Fragen ist immer noch Vorsicht geboten. Arrangieren Sie sich ab Mittwoch!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Spielen Sie nicht mit dem Feuer! Das könnte am Montag und Dienstag zu neuen Spannungen führen. Nehmen Sie sich lieber ab Mittwoch Zeit für Aussprachen!

Gesundheit: Erhöhter Stresspegel bis Dienstag. Seien Sie vorsichtiger! Ab Mittwoch entspannt sich alles wieder.

Beruf: Beugen Sie sich vernünftigen Vorgaben! Finanziell ist jetzt größere Zurückhaltung geboten.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Diese Woche ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Erhalten Sie sich Ihr Liebesglück und gehen Sie mit Ihrem Gegenüber ab Mittwoch besonders achtsam um!

Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie wieder in Hochform. Ab Mittwoch sollten Sie aber ein bisschen zurückschalten.

Beruf: Sie dienen Ihren Interessen viel besser, wenn Sie ab Mittwoch kompromissbereit einlenken.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Noch ein bisschen Geduld! Wenn Sie mit einer vernünftigen und verlässlichen Haltung überzeugen, könnte es schon am Mittwoch einen Lichtblick geben.

Gesundheit: Keine großen Anstrengungen am Wochenende und ab Freitag! Sehr gute Form am Mittwoch und Donnerstag.

Beruf: Unter der Merkur-Opposition ist Verhandlungsgeschick gefragt. Taktieren Sie diplomatisch!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Hören Sie jetzt unbedingt auf die Stimme der Vernunft und bleiben Sie auf der sicheren Seite! Andernfalls steuern Sie sicher auf die nächste Krise zu.Gesundheit: Schönheitspflege steht ganz oben auf der Agenda. Sie sollten daher mehr für Ihre Attraktivität tun.Beruf: Je kooperativer Sie sich geben, desto einfacher wird alles. Widerstände halten sinnlos auf.