29.3. – 4.4.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (29.3. – 4.4.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Stecken Sie Ihren Willen zurück, dann wird das Wochenende sehr beglückend. Seien Sie aber sehr einfühlsam und rütteln Sie bloß nicht am Zusammenhalt!

Gesundheit: Sie können sich wieder gut konzentrieren, weil es Ihnen auch leichter fällt, Ihr Tempo zu mäßigen.

Beruf: Am wichtigsten ist es, sich wirtschaftlich abzusichern. Gehen Sie daher kein Risiko ein!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Am Montag und Dienstag ist man Ihnen bestimmt sehr zugeneigt. Wenn es Ihnen gelingt, sich sehr gefühlvoll zu zeigen, blüht die Liebe wieder voll auf.

Gesundheit: Alles im grünen Bereich, zumal auch wieder mehr Ruhe einkehrt. Nehmen Sie sich Zeit zum Genießen!

Beruf: Klären Sie wichtige Fragen am Montag und Dienstag! Da haben Sie ausgesprochen gute Karten.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Wieder einmal verunsichert? Sie dürfen ruhig etwas selbstkritischer sein und sich um viel mehr Verständnis und Feingefühl bemühen, statt zu streiten!

Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag könnten unruhige Tage werden. Durchatmen und nicht wieder hektisch werden!

Beruf: Nehmen Sie sich viel mehr Zeit zum Nachdenken! Voreilige Entscheidungen tragen Ärger ein.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Jetzt kann die Liebe wieder bestens gedeihen. Hoffentlich haben Sie aus alten Fehlern gelernt, damit dieses Liebeshoch auch langfristig anhalten kann.

Gesundheit: Mental und nervlich sind Sie jetzt wieder top. Teilen Sie sich Ihre Energien aber vernünftiger ein!

Beruf: Ideal wäre es, mit wichtigen Terminen bis Freitag zuzuwarten. Denn das ist Ihr Erfolgstag.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Venus im Zeichen Fische braucht jetzt viel mehr Verständnis und Fingerspitzengefühl. Werden Sie auch verantwortungsbewusster, man braucht Sicherheit!

Gesundheit: Sie sollten sich jetzt wirklich mehr Zeit für Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden nehmen.

Beruf: Stecken Sie am Montag und Dienstag lieber etwas zurück! Geduld führt bis Freitag ans Ziel.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Die neuerliche Venus-Opposition konfrontiert Sie wieder mit Denkanstößen. Was sollten Sie an Ihrer Haltung korrigieren? Auf jeden Fall: Mehr Empathie!

Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie noch recht gut in Form. Vorsicht aber ab Mittwoch! Vor allem: Nerven schonen!

Beruf: Klären Sie wichtige Anliegen schon am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch kommt Unruhe auf.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Bewahren Sie am Wochenende kühlen Kopf. Impulsive Aktionen könnten sich rächen. Sie tun jetzt gut daran, auf der bewährten sicheren Seite zu bleiben.

Gesundheit: Abschalten am Wochenende! Ab Montag steigt Ihre Formkurve. Nervlich sind Sie wieder besser gerüstet.

Beruf: Für Vorstellungstermine und Präsentationen sind Mittwoch und Donnerstag die besten Tage.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Venus ist Ihnen wieder sehr gewogen. Unter dem freundlichen Merkur finden Sie auch die richtigen Worte. Jetzt könnte es endlich harmonischer werden.

Gesundheit: Sie sind physisch, mental und nervlich wirklich stark. Trotzdem vorsichtiger am Montag und Dienstag!

Beruf: Taktieren Sie am Montag und Dienstag lieber diplomatisch! Der Freitag ist Ihr Erfolgstag.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Saturn, Venus und Merkur warnen nachdrücklich vor unüberlegten Aktionen. Beherrschen Sie sich vor allem am Wochenende, sonst kann es kritisch werden!

Gesundheit: Sie haben wohl Ihren Nerven wieder zu viel zugemutet und brauchen daher unbedingt mehr Ruhe.

Beruf: Lassen Sie Probleme am Mittwoch und Donnerstag nicht eskalieren. Lenken Sie vernünftig ein!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Nach dem Wochenende ist endlich wieder Entspannung in Sicht. Einfach Ruhe bewahren, dann wird sich am Montag und Dienstag alles zum Besseren wenden.

Gesundheit: Auch Ihre Nerven entspannen sich wieder. Höchste Zeit, gelassener an alles heranzugehen!

Beruf: Montag und Dienstag sind Ihre Erfolgstage. Beste Voraussetzungen, sich gütlich zu einigen.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Ersetzen Sie Ihre Ungeduld durch Verständnis und Feingefühl, damit erreichen Sie jetzt bestimmt mehr. Ab Mittwoch kommt man sicher wieder auf Sie zu.

Gesundheit: Diese Woche kommt es vor allem auf Ruhe und Gelassenheit an. Entspannen Sie sich also immer wieder!

Beruf: Je mehr Verständnis Sie für Anliegen Anderer zeigen, desto eher kommt man Ihnen entgegen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Venus und Mars sind Ihnen jetzt sehr gewogen, aber auch Saturn wirkt noch mit. Wenn Sie auf die Stimme der Vernunft hören, kann alles ins Lot kommen.Gesundheit: Wer am Mittwoch und Donnerstag Ruhe bewahren kann, wird sich am Freitag wieder umso wohler fühlen.Beruf: Lassen Sie sich ab Mittwoch nicht auf Streitigkeiten ein! Lösungen finden sich ab Freitag.