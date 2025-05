3.5. – 9.5.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (3.5. – 9.5.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Venus, Merkur und Mars geben Ihrem Liebesleben enormen Auftrieb. Singles haben so gute Chancen, wie schon lang nicht. Partnerschaften blühen neu auf.

Gesundheit: Sie sind ein wahres Energiebündel, mental und physisch Spitze. Nur ab Donnerstag etwas vorsichtiger!

Beruf: Was auch immer Sie sich vornehmen, kriegen Sie hin. Vorstellungstermine am besten am Montag.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Sehr unruhige Tage bis Montag. Ab Dienstag lassen sich die Wogen wieder glätten. Sie sollten jetzt aber auf jeden Fall viel kompromissbereiter sein.

Gesundheit: Absoluter Schongang bis Montag! Stress unbedingt eindämmen! Ab Dienstag läuft es wieder viel besser.

Beruf: Es wäre klug, wenn Sie auf andere hören oder einfach pragmatisch mit dem Strom schwimmen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Der Liebesfrühling setzt voll ein. Nutzen Sie ihn aber mit Verstand und bezähmen Sie Neugier und Abenteuerlust. Stärken Sie lieber bestehende Beziehungen!

Gesundheit: Genießen Sie Ihre neue Kraft und Motivation! Am Dienstag und Mittwoch aber nicht wieder zu übermütig!

Beruf: Neue Ideen haben Hochkonjunktur, finanziell geht es aufwärts. Denken Sie aber nachhaltig!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Das Beste, das Sie jetzt tun können, ist sich möglichst großzügig zu zeigen und sich keinesfalls streitlustig zu geben. Ziehen Sie sich lieber zurück!

Gesundheit: Sie laufen Gefahr, Ihre Nerven zu überfordern. Daher Widerstände aufgeben und Hilfe dankbar annehmen!

Beruf: Finanziell viel vorsichtiger, um über Reserven zu verfügen. Halten Sie sich an Vorgaben!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Sie können jetzt Ihr Glück machen, aber auch eine bestehende Beziehung zu neuem Glanz aufpolieren. Ein wenig vernünftiger sollten Sie trotzdem sein.

Gesundheit: Man kann es auch übertreiben. Achten Sie daher besser darauf, wann es des Guten zu viel sein könnte!

Beruf: Sie haben grünes Licht für die Realisierung Ihrer Pläne. Beziehen Sie aber Andere mit ein!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Wie wäre es mit ein bisschen mehr Feuer? Mehr Lebensfreude zuzulassen, tut der Liebe bestimmt gut und verbessert Ihre Chancen vor allem ab Dienstag.

Gesundheit: Tanken Sie möglichst viel Sonne und werden Sie sportlicher! Positives Denken ist besonders wichtig.

Beruf: Rechnen Sie bloß nicht zu kleinlich nach! Es darf in jeder Hinsicht ein bisschen mehr sein.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Sie sind bestimmt besser beraten, wenn Sie auf der sicheren Seite bleiben und sich nicht zu unbedachten Aktionen und Reaktionen verleiten zu lassen.

Gesundheit: Ihre Life-Work-Balance ist jetzt wichtiger denn je. Für Ihre Nerven ebenso, wie für Ihre Schönheit.

Beruf: Denken Sie jetzt vor allem an Ihre Finanzen und gehen Sie nicht auf Konfrontationskurs!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Spiel, Spaß und Lebensfreude sind jetzt die wichtigsten Kriterien für die Liebe. Es wäre eine vergebene Chance, wenn es nach Ihrem Kopf gehen muss.

Gesundheit: Schalten Sie lieber zwei Gänge zurück, vor allem bis Montag und gönnen Sie sich unbedingt mehr Ruhe!

Beruf: Wenn Sie sich kooperativ statt kämpferisch geben, steigen Sie finanziell viel besser aus.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Sie sind jetzt unwiderstehlich. Nutzen Sie Ihr Liebesleben aber mit Verstand, vor allem am Dienstag und Mittwoch! Da darf es etwas pragmatischer sein.

Gesundheit: Trotz Ihrer aktuellen Bärenkräfte dürfen Sie ruhig auch etwas nachhaltiger an Ihre Gesundheit denken.

Beruf: Kein Problem, Ihre Vorhaben jetzt durchzuziehen. Aber kooperativ handeln, nicht egoistisch!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Am wichtigsten ist es jetzt, kühlen Kopf zu bewahren und Differenzen und Krisen nicht eskalieren zu lassen. Toleranz und Großzügigkeit sind geboten.

Gesundheit: Schonen Sie vor allem Ihre Nerven! Es wird wirklich höchste Zeit für ein paar erholsame Urlaubstage.

Beruf: Auch wenn vieles gegen Ihr Interesse läuft: Bleiben Sie im Gespräch und kompromissbereit!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Ihr Toleranzpatent ist jetzt Ihr wichtigstes Liebes-Kapital. Geben Sie daher einfach das Kommando ab und werden Sie keinesfalls zur Spielverderberin!

Gesundheit: Mars setzt Sie weiterhin unter Druck. Viel gelassener bis Montag! Ab Dienstag wird es wieder ruhiger.

Beruf: Einfach nur positiv denken und konstruktiv mitwirken! Dann profitieren Sie auch finanziell.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Alles viel zu wild und übermütig? Es wird Zeit, dass Sie in Sachen Liebe endlich mehr Spielfreude an den Tag legen und einfach mal mehr Spaß zulassen.Gesundheit: Lassen Sie doch viel mehr Sonne, Freude und Bewegung in Ihr Leben! Melancholie hat jetzt ausgedient.Beruf: Gemeinsam kann man jetzt sehr viel schaffen. Setzen Sie daher mehr Vertrauen ins Teamwork!