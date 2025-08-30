30.8. – 5.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (30.8. – 5.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Bis Montag meinen es die Liebessterne besonders gut mit Ihnen. Nutzen Sie diese Chance nachhaltig und hören Sie vor allem auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Ab Mitte der Woche zieht sich Saturn langsam zurück und daher tritt endlich wieder Entspannung ein.
- Beruf: Am Dienstag und Mittwoch geduldig bleiben! Ab Donnerstag finden sich vernünftige Lösungen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Es wäre klug, sich bis Montag verständnisvoll und großzügig zu arrangieren. Wenn Sie auf stur schalten, könnten sich Probleme ab Donnerstag zuspitzen.
- Gesundheit: Setzen Sie sich am Dienstag und Mittwoch nicht unter Druck! Es reicht, mit dem Strom zu schwimmen.
- Beruf: Ab Mittwoch kommt Ihnen Merkur zu Hilfe. Dann sehen Sie die Dinge wieder viel pragmatischer.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Zurück zu einer konstruktiven Linie! Sehen Sie die Dinge etwas vernünftiger und pragmatischer und lenken Sie spätestens ab Mittwoch vernünftig ein!
- Gesundheit: Es wäre klug, bis Mittwoch kürzerzutreten. Ab Donnerstag sind Sie wieder auf einem hohen Energielevel.
- Beruf: Ihr Herrscher Merkur lädt Sie ab Dienstag ein, in Streitfragen ganz pragmatisch einzulenken.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Neben Jupiter ist Ihnen auch Saturn ab Montag wieder sehr gewogen. Was zuletzt schief lief, lässt sich wieder einrenken. Nur noch ein bisschen Geduld!
- Gesundheit: Es ist höchste Zeit, den Fuß vom Gas zu nehmen und sich, speziell ab Mittwoch, wieder mehr zu schonen.
- Beruf: Mit einer kooperativen Einstellung lassen sich ab Donnerstag wieder gute Kompromisse finden.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Kosten Sie Ihr Liebesglück bis Montag noch voll aus! Danach sollten Sie aber endlich Nägel mit Köpfen machen und verbindlicher über Erwartungen reden.
- Gesundheit: Bis Montag sind Sie in absoluter Hochform. Ab Dienstag heißt es aber wieder etwas mehr Maß halten.
- Beruf: Es kommt auf Ihre Kompromissfähigkeit an. Behalten Sie auch die Interessen anderer im Auge!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Toleranz wider die Unruhe bis Montag! Ab Dienstag beginnt sich das Blatt zu wenden. Dann sollten Sie die Gelegenheit für klärende Aussprachen nutzen.
- Gesundheit: Cooler und gelassener bis Montag! Ab Dienstag sind Sie gut in Form und werden mental wieder stärker.
- Beruf: Mit Ihrer lösungsorientierten Haltung können Sie ab Dienstag ein gewichtiges Wort mitreden.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Entspannung ist schon in Sicht. Bewahren Sie nur am Dienstag und Mittwoch kühlen Kopf, dann können Donnerstag und Freitag wieder sehr beglückend werden.
- Gesundheit: Genießen Sie die angenehmen Tage bis Montag und ab Donnerstag! Kürzertreten am Dienstag und Mittwoch!
- Beruf: Viel diplomatischer am Dienstag und Mittwoch! Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Saturn und Jupiter werden wieder Ruhe in Ihr Liebesleben bringen. Diese Woche erfordert aber noch Zurückhaltung. Nur keine Kurzschlüsse ab Donnerstag!
- Gesundheit: Die große Nervenbelastung lässt schon spürbar nach. Lassen Sie sich nicht mehr aus der Ruhe bringen!
- Beruf: Sie sitzen auf dem längeren Ast. Streit lohnt nicht. Sie brauchen nur gelassen abzuwarten.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Absolutes Liebeshoch bis Montag. Ab Dienstag sollte schließlich die Stimme der Vernunft den Ton angeben: Was ist für Sie langfristig wirklich sinnvoll?
- Gesundheit: Physisch sind Sie weiterhin stark. Ihren Nerven sollten Sie aber ab Mittwoch etwas mehr Ruhe gönnen.
- Beruf: Nehmen Sie wichtige Termine gleich am Montag wahr! Ansonsten eher zuwarten bis Donnerstag!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Saturn ist Ihnen wieder gewogen und daher wird bald wieder Ruhe einkehren. Genießen Sie erst mal Ihren Sympathiebonus ab Dienstag ohne Wenn und Aber!
- Gesundheit: Dienstag und Mittwoch könnten wieder sehr herausfordernd werden. Wappnen Sie sich mit Gelassenheit!
- Beruf: Statt unnötig zu streiten, sollten Sie sich am Donnerstag und Freitag einfach arrangieren.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Die Venus-Opposition erfordert noch etwas Geduld. Spielen Sie freundlich mit und drängen Sie nicht! Ab Donnerstag kommt man ohnehin wieder auf Sie zu.
- Gesundheit: Die Merkur-Opposition ist ab Mittwoch überstanden. Dann werden Ihre Nerven endlich wieder entlastet.
- Beruf: Bleiben Sie in finanziellen Belangen vorsichtig! Nehmen Sie Kompromisse ab Donnerstag an!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Nehmen Sie sich erst mal Zeit, in Ruhe über alles nachzudenken, statt voreilig zu reagieren. Seien Sie ab Dienstag zu vernünftigen Aussprachen bereit!
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag so weit wie möglich! Und muten Sie jetzt Ihren Nerven nicht zu viel zu!
- Beruf: Denken Sie nüchterner und pragmatischer! Es wird Zeit, vernünftigen Lösungen zuzustimmen.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90