30.8. – 5.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

30.8. – 5.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

30.08.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (30.8. – 5.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Bis Montag meinen es die Liebessterne besonders gut mit Ihnen. Nutzen Sie diese Chance nachhaltig und hören Sie vor allem auf die Stimme der Vernunft!
  • Gesundheit: Ab Mitte der Woche zieht sich Saturn langsam zurück und daher tritt endlich wieder Entspannung ein.
  • Beruf: Am Dienstag und Mittwoch geduldig bleiben! Ab Donnerstag finden sich vernünftige Lösungen.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Es wäre klug, sich bis Montag verständnisvoll und großzügig zu arrangieren. Wenn Sie auf stur schalten, könnten sich Probleme ab Donnerstag zuspitzen.
  • Gesundheit: Setzen Sie sich am Dienstag und Mittwoch nicht unter Druck! Es reicht, mit dem Strom zu schwimmen.
  • Beruf: Ab Mittwoch kommt Ihnen Merkur zu Hilfe. Dann sehen Sie die Dinge wieder viel pragmatischer.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Zurück zu einer konstruktiven Linie! Sehen Sie die Dinge etwas vernünftiger und pragmatischer und lenken Sie spätestens ab Mittwoch vernünftig ein!
  • Gesundheit: Es wäre klug, bis Mittwoch kürzerzutreten. Ab Donnerstag sind Sie wieder auf einem hohen Energielevel.
  • Beruf: Ihr Herrscher Merkur lädt Sie ab Dienstag ein, in Streitfragen ganz pragmatisch einzulenken.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Neben Jupiter ist Ihnen auch Saturn ab Montag wieder sehr gewogen. Was zuletzt schief lief, lässt sich wieder einrenken. Nur noch ein bisschen Geduld!
  • Gesundheit: Es ist höchste Zeit, den Fuß vom Gas zu nehmen und sich, speziell ab Mittwoch, wieder mehr zu schonen.
  • Beruf: Mit einer kooperativen Einstellung lassen sich ab Donnerstag wieder gute Kompromisse finden.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Kosten Sie Ihr Liebesglück bis Montag noch voll aus! Danach sollten Sie aber endlich Nägel mit Köpfen machen und verbindlicher über Erwartungen reden.
  • Gesundheit: Bis Montag sind Sie in absoluter Hochform. Ab Dienstag heißt es aber wieder etwas mehr Maß halten.
  • Beruf: Es kommt auf Ihre Kompromissfähigkeit an. Behalten Sie auch die Interessen anderer im Auge!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Toleranz wider die Unruhe bis Montag! Ab Dienstag beginnt sich das Blatt zu wenden. Dann sollten Sie die Gelegenheit für klärende Aussprachen nutzen.
  • Gesundheit: Cooler und gelassener bis Montag! Ab Dienstag sind Sie gut in Form und werden mental wieder stärker.
  • Beruf: Mit Ihrer lösungsorientierten Haltung können Sie ab Dienstag ein gewichtiges Wort mitreden.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Entspannung ist schon in Sicht. Bewahren Sie nur am Dienstag und Mittwoch kühlen Kopf, dann können Donnerstag und Freitag wieder sehr beglückend werden.
  • Gesundheit: Genießen Sie die angenehmen Tage bis Montag und ab Donnerstag! Kürzertreten am Dienstag und Mittwoch!
  • Beruf: Viel diplomatischer am Dienstag und Mittwoch! Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Saturn und Jupiter werden wieder Ruhe in Ihr Liebesleben bringen. Diese Woche erfordert aber noch Zurückhaltung. Nur keine Kurzschlüsse ab Donnerstag!
  • Gesundheit: Die große Nervenbelastung lässt schon spürbar nach. Lassen Sie sich nicht mehr aus der Ruhe bringen!
  • Beruf: Sie sitzen auf dem längeren Ast. Streit lohnt nicht. Sie brauchen nur gelassen abzuwarten.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Absolutes Liebeshoch bis Montag. Ab Dienstag sollte schließlich die Stimme der Vernunft den Ton angeben: Was ist für Sie langfristig wirklich sinnvoll?
  • Gesundheit: Physisch sind Sie weiterhin stark. Ihren Nerven sollten Sie aber ab Mittwoch etwas mehr Ruhe gönnen.
  • Beruf: Nehmen Sie wichtige Termine gleich am Montag wahr! Ansonsten eher zuwarten bis Donnerstag!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Saturn ist Ihnen wieder gewogen und daher wird bald wieder Ruhe einkehren. Genießen Sie erst mal Ihren Sympathiebonus ab Dienstag ohne Wenn und Aber!
  • Gesundheit: Dienstag und Mittwoch könnten wieder sehr herausfordernd werden. Wappnen Sie sich mit Gelassenheit!
  • Beruf: Statt unnötig zu streiten, sollten Sie sich am Donnerstag und Freitag einfach arrangieren.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Die Venus-Opposition erfordert noch etwas Geduld. Spielen Sie freundlich mit und drängen Sie nicht! Ab Donnerstag kommt man ohnehin wieder auf Sie zu.
  • Gesundheit: Die Merkur-Opposition ist ab Mittwoch überstanden. Dann werden Ihre Nerven endlich wieder entlastet.
  • Beruf: Bleiben Sie in finanziellen Belangen vorsichtig! Nehmen Sie Kompromisse ab Donnerstag an!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Nehmen Sie sich erst mal Zeit, in Ruhe über alles nachzudenken, statt voreilig zu reagieren. Seien Sie ab Dienstag zu vernünftigen Aussprachen bereit!
  • Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag so weit wie möglich! Und muten Sie jetzt Ihren Nerven nicht zu viel zu!
  • Beruf: Denken Sie nüchterner und pragmatischer! Es wird Zeit, vernünftigen Lösungen zuzustimmen.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

