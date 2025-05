31.5. – 6.6.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (31.5. – 6.6.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Festigen Sie den Zusammenhalt in bestehenden Beziehungen und lassen Sie sich, speziell ab Mittwoch, nicht von Emotionen, sondern vom Verstand leiten!

Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte vernünftig ein und seien Sie ab Mittwoch lieber ein wenig vorsichtiger!

Beruf: Weniger Druck! Mit einer pragmatischen Haltung machen Sie sich das Leben viel leichter.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Mehr Abstand am Wochenende! Mit Geduld sind Sie auf dem richtigen Weg. Das könnte sich bereits am Montag und Dienstag ermutigend bemerkbar machen.

Gesundheit: Komplett abschalten am Wochenende! Schon ab Montag haben Sie wieder viel mehr Motivation und Energie.

Beruf: Eine sehr gute Woche für klärende Gespräche und Verhandlungen. Seien Sie etwas flexibler!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Lebensfreude sollte am Wochenende den Ton angeben. Etwas zurückhaltender am Montag und Dienstag. Umso beglückender werden die Begegnungen ab Mittwoch.

Gesundheit: Schalten Sie am Montag und Dienstag lieber ein bisschen zurück und schonen Sie vor allem Ihre Nerven!

Beruf: Beste Voraussetzungen für Prüfungen und Bewerbungen ab Mittwoch. Cool bleiben bis Dienstag!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Das Liebes- und Beziehungsthema steht auf dem Prüfstand Saturns. Besonders kritische Tage von Mittwoch bis Freitag. Ruhe bewahren, vernünftig bleiben!

Gesundheit: Drosseln Sie Ihr Tempo deutlich ab Mittwoch und schenken Sie Ihrer Gesundheit viel mehr Beachtung!

Beruf: Denken Sie möglichst pragmatisch und lenken Sie in Streitfragen lieber kompromissbereit ein!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Absolutes Liebeshoch am Wochenende. Dass Ihre Gefühle auch alltagstauglich sind, sollten Sie am Montag und Dienstag diszipliniert unter Beweis stellen.

Gesundheit: Es gilt immer noch, auf die Life-Work-Balance zu achten. Dann ist an Ihren Kräften nicht zu rütteln.

Beruf: Ein wenig nüchterner und realistischer, dann könnt es ab Mittwoch gute Kompromisse geben!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Am Montag und Dienstag haben Sie die Sympathien auf Ihrer Seite. Nur nicht zu zaghaft und vorsichtig! Die Liebe braucht mehr Leidenschaft und Feuer.

Gesundheit: Eine gute Woche, um - beispielsweise mit sportlichen Aktivitäten - mehr für Ihr Wohlbefinden zu tun.

Beruf: Seien Sie in Verhandlungen etwas nachgiebiger! Entgegenkommen erzielt bessere Ergebnisse.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Lassen Sie sich am Wochenende bloß nicht blenden und stärken Sie lieber eine bewährte Beziehung. Saturn empfiehlt, auf der sicheren Seite zu bleiben.

Gesundheit: Es wird höchste Zeit, allen Stress deutlich zu reduzieren und sich endlich mehr Ruhe zu verordnen.

Beruf: Nutzen Sie ab Mittwoch Ihr diplomatisches Geschick, um in Streitfragen gütlich einzulenken.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Ruhe bewahren am Wochenende! Ab Dienstag meldet sich wieder die Stimme der Vernunft zu Wort. Wer auf die hört, hat schließlich alles besser im Griff.

Gesundheit: Machen Sie endlich einmal Urlaub oder fahren Sie auf Kur, um Ihre Energietanks wieder aufzufüllen!

Beruf: Es wird Zeit, die Dinge nüchtern zu betrachten und Konflikte kompromissbereit beizulegen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Genießen Sie ein schönes Liebeswochenende, aber setzen Sie Ihr Gegenüber ab Montag nicht zu sehr unter Erwartungsdruck. Also ein bisschen vernünftiger!

Gesundheit: Sie sind zwar gut in Form, sollten aber am Montag und Dienstag Ihren Nerven etwas weniger zumuten.

Beruf: Sie sollten auf andere hören und nicht rechthaberisch agieren. Überdenken Sie Ihre Pläne!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Nutzen Sie am Montag und Dienstag die Chance, das Miteinander vernünftig zu regeln. Wenn Sie das nicht tun, könnten Probleme ab Mittwoch eskalieren.

Gesundheit: Saturn empfiehlt Ihnen, besser auf Ihre Gesundheit zu schauen. Lassen Sie sich doch mal durchchecken!

Beruf: Prüfungen, Verhandlungen und Abschlüsse bis Dienstag! Ab Mittwoch möglichst konsensbereit!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Beugen Sie sich am Wochenende den Wünschen Ihres Partners, dann wird es bestimmt harmonischer. Für Singles tun sich ab Mittwoch wieder neue Chancen auf.

Gesundheit: Möglichst geruhsam und entspannt durchs Wochenende! Ab Montag steigt Ihre Formkurve wieder stetig an.

Beruf: Gute Erfolgsaussichten für Ihre Vorhaben ab Mittwoch. Aber finanziell etwas vorsichtiger!

Fische (19. Februar – 20. März)Liebe: Nehmen Sie am Montag und Dienstag nicht alles so persönlich. Es sind wohl nur Missverständnisse, die sich ab Mittwoch mit etwas Geduld klären lassen.Gesundheit: Schonen Sie sich am Mittwoch und Donnerstag, vor allem Ihre Nerven. Ab Mittwoch läuft es viel besser.Beruf: Zwischen Mittwoch und Freitag haben Sie bei Verhandlungen oder Prüfungen bessere Chancen.