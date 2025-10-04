4.10. – 10.10.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (4.10. – 10.10.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Freuen Sie sich auf Montag und Dienstag, da sind Sie bestimmt begehrt. Es wird aber Zeit, klar Position zu beziehen und Nägel mit Köpfen zu machen.
- Gesundheit: Merkur warnt vor allzu großen Nervenbelastungen und Konzentrationsfehlern. Atmen Sie auch mal durch!
- Beruf: Defensiver und kompromissbereiter in Verhandlungen! Sichern Sie sich finanziell besser ab!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Allem Stress zum Trotz sollte die Liebe nicht zu kurz kommen. Diese Woche ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Eine Chance, den Zusammenhalt zu festigen.
- Gesundheit: Am Mittwoch und Donnerstag langsamer und vorsichtiger! Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit!
- Beruf: Mars und Merkur empfehlen Ihnen, in Streitfragen nachzugeben und eher auf andere zu hören.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sie steuern bereits auf ruhigere Gewässer zu. Gut, wenn sich schon ab Mittwoch die Vernunft durchzusetzen beginnt. Dann wird der Freitag beglückend.
- Gesundheit: Venus empfiehlt Ihnen immer noch, mehr Zeit in Ihre Schönheit zu investieren, speziell ab Mittwoch.
- Beruf: Es könnte sich lohnen, Ihre Pläne grundlegend zu überdenken und ganz neue Ansätze zu finden.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern und bleiben Sie einer vernünftigen Linie treu. Zu viel zu verlangen, könnte bis Dienstag auch ins Auge gehen.
- Gesundheit: Sie werden zusehends ruhiger und mental stärker. Die nervliche Anspannung lässt schon spürbar nach.
- Beruf: Erst mal gründlich nachdenken, um mit neuen Ideen und Konzepten erfolgreich durchzustarten!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Am Montag und Dienstag könnten Sie Versuchungen erliegen, denen Sie lieber widerstehen sollten. Sie könnten sich damit ernsthafte Probleme einhandeln.
- Gesundheit: Fahren Sie Ihren Energieeinsatz deutlich herunter! Schongang vor allem am Mittwoch und Donnerstag!
- Beruf: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und lassen Sie sich nicht auf Konfrontationen ein!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Freuen Sie sich auf ein Liebeshoch am Mittwoch und Donnerstag! Nehmen Sie sich aber genügend Zeit, Ihr Herzblatt nach Strich und Faden zu verwöhnen!
- Gesundheit: Eine weitere hervorragende Woche, um sich gezielt Ihrem Styling und Ihrer Schönheitspflege zu widmen.
- Beruf: Denken Sie nicht nur pragmatisch, sondern auch über grundsätzliche neue Möglichkeiten nach!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Einfach mal Ruhe bewahren und länger nachdenken! Lassen Sie sich mit Aussprachen noch bis Mittwoch Zeit. Neue Lichtblicke zeigen sich schon ab Freitag.
- Gesundheit: Immer mit der Ruhe! Seien Sie am Montag und Dienstag ein wenig vorsichtiger, um Ärger zu vermeiden.
- Beruf: Mit einfachen Lösungen ist es nicht mehr getan. Informieren Sie sich endlich gründlicher!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Solange Sie sich in Ihren Ansprüchen vernünftig mäßigen, sind Sie bestimmt willkommen. Am Mittwoch und Donnerstag aber ein bisschen zurückhaltender!
- Gesundheit: Sie strotzen vor Energie und sind ab Dienstag auch mental in Hochform. Etwas weniger Gas ab Mittwoch!
- Beruf: Sie haben hervorragende Ideen und ab Dienstag auch die besten Argumente. Eine Erfolgsphase.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Langsam aber sicher wird es wieder besser. Nur nicht gleich zu offensiv am Montag und Dienstag. Es lohnt sich, sich noch bis nächste Woche zu gedulden.
- Gesundheit: Am Wochenende sollten Sie einfach abschalten. Ab Montag steigt Ihre Form- und Motivationskurve an.
- Beruf: Es muss jetzt gründlich geplant und verhandelt werden. Vertiefen Sie sich in Ihre Aufgaben!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Da Ihnen Venus diese Woche noch sehr gewogen ist, sollten Sie Ihr Liebesleben noch einmal aufpolieren. Die besten Tage dafür: Mittwoch und Donnerstag.
- Gesundheit: Ab Mittwoch sind die großen Nervenbelastungen überstanden. Sie werden sich wieder bestens entspannen.
- Beruf: Vertagen Sie wichtige Gespräche und Verhandlungen möglichst auf Mitte oder Ende der Woche.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Noch eine Woche, dann ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Es lohnt sich daher, sich noch ein wenig in Geduld und Zurückhaltung zu üben. Cool bleiben!
- Gesundheit: Mars fordert Sie physisch und auch die Nervenbelastung nimmt zu. Schalten Sie unbedingt etwas zurück!
- Beruf: Strategische Geduld! Strecken Sie sich nach der Decke, statt sich kämpferisch zu geben!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist bald überstanden. Drängen Sie nicht und setzen Sie lieber auf vernünftige Aussprachen! Ab Dienstag lässt es sich gut reden.
- Gesundheit: Ansteigende Formkurve: Zu Ihrer physischen Stärke gesellt sich ab Dienstag auch ein mentales Hoch.
- Beruf: Ab Dienstag sehen Sie wieder viel klarer. Dann bekommen auch Ihre Argumente mehr Gewicht.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90