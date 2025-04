5.4. – 11.4.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (5.4. – 11.4.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Venus und Mars geben Ihnen noch einiges zum Nachdenken, aber bis Mitte der Woche hellt sich die Stimmung schon auf. Etwas zurückhaltender ab Mittwoch!

Gesundheit: Die große Unruhe ist bald überstanden. Trotzdem sollten Sie gegen Ende der Woche vorsichtiger sein.

Beruf: Bleiben Sie mit Ihren Ambitionen realistisch und einigen Sie sich auf pragmatische Lösungen!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Seien Sie bis Montag ein wenig geduldiger! Wenn Sie sich als tolerant und großzügig erweisen, sind Sie schon ab Dienstagnachmittag umso willkommener.

Gesundheit: Schonen Sie sich bis Dienstag und treten Sie etwas kürzer! Ab Dienstagnachmittag sind Sie in Form.

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen bis Mitte der Woche zu, dann klappen vernünftige Kompromisse.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Sie stehen immer noch auf dem Prüfstand von Venus und Saturn. Besonders kritische Tage von Dienstag bis Donnerstag. Keine emotionellen Entscheidungen!

Gesundheit: Entspannen Sie sich immer wieder und gönnen Sie Ihren Nerven vor allem ab Dienstag viel mehr Ruhe!

Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und verzichten Sie, Ihren Finanzen zuliebe, auf Streitigkeiten!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Sie dürfen sich ruhig ein bisschen mondäner geben, das kommt bis Dienstag bestimmt gut an. Ihre Fürsorglichkeit weiß man ab Mittwoch sehr zu schätzen.

Gesundheit: Setzen Sie Ihre Kräfte etwas maßvoller ein und nehmen Sie sich lieber mehr Zeit für Ihre Schönheit!

Beruf: Einigen Sie sich mal auf kleinere Schritte, statt Ihren Kopf um jeden Preis durchzusetzen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Können Sie viel Gefühl und Sinn für Romantik aufbringen? Dann sind Sie bis Dienstag bestimmt willkommen. Ab Mittwoch ist Alltagstauglichkeit gefragt.

Gesundheit: Allmählich kommt immer mehr Lebensfreude auf. Die positive Resonanz darauf tut Ihnen sicher auch gut.

Beruf: Es heißt immer noch, lieber kleinere Brötchen backen. Bleiben Sie auf vernünftigem Kurs!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Bewahren Sie Ruhe und Geduld unter der Venus-Opposition! Wer auf Frust ungeduldig und impulsiv reagiert, erweist sich damit bestimmt keinen Gefallen.

Gesundheit: Ab Dienstag kommen kräfteraubende Tage auf Sie zu. Daher möglichst gelassen und die Nerven schonen!

Beruf: Es wäre klug und umsichtig, auf andere zu hören und in Konflikten vernünftig einzulenken.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Nach und nach beginnen sich die Dinge zu klären. Gut, wenn Sie allmählich Gefühlsqualitäten zu schätzen wissen, die Sie bisher nicht am Radar hatten.

Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie wieder viel besser drauf. Bloß nicht wieder zu viel Stress ab Mitte der Woche!

Beruf: Pragmatischer! Mit einer realistischen Haltung kommen Sie ab Mittwoch viel besser voran.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Bis Dienstagmittag könnte etwas Unruhe aufkommen. Bloß keine Machtkämpfe! Ab Dienstagnachmittag weiß man Ihre Qualitäten wieder viel mehr zu schätzen.

Gesundheit: Vergeuden Sie Ihre Kräfte nicht! Maßvoller speziell bis Dienstag! Ab Mittwoch sind Sie gut in Form.

Beruf: Machen Sie vernünftige Abstriche von Ihren Vorstellungen, auch im Interesse Ihrer Finanzen!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Bis Dienstag gibt es sicher den einen oder anderen Lichtblick. Wenn Sie aber nicht behutsam damit umgehen können, herrscht ab Mittwoch wieder Flaute.

Gesundheit: Kommen Sie endlich einmal zur Ruhe und leben Sie gesünder, bevor Ihre Nerven wieder verrückt spielen!

Beruf: Wenn Sie Ihre Ziele mittelfristig erreichen wollen, sollten Sie jetzt etwas zurückstecken.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Vernunft ist schon wichtig, aber die sollten Sie nicht mit Gefühlskälte verwechseln. Wenn Sie sich einfühlsamer geben, haben Sie sicher bessere Chancen.

Gesundheit: Sie kommen im Laufe der Woche zusehends besser in Form. Werden Sie aber nicht wieder zu ehrgeizig!

Beruf: Denken Sie nicht nur pragmatisch, sondern nehmen Sie auch Rücksicht auf Interessen anderer!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Bloß nicht zu angriffslustig bis Dienstag, punkten Sie lieber mit Toleranz! Ab Mittwoch steigen Ihre Chancen. Perfekt für ein Date ist der Freitag.

Gesundheit: Am Wochenende am besten einfach nur chillen und bis Dienstag gemächlicher! Formanstieg ab Mittwoch.

Beruf: Keine Konfrontationen am Montag und Dienstag! Setzen Sie lieber auf praktische Kompromisse!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Elegant und weltgewandt kommen Sie bis Dienstag hervorragend an. Gehen Sie also ein bisschen aus sich heraus. Ab Mittwoch dafür cooler und vernünftiger!Gesundheit: Ab Mitte der Woche könnte es wieder ein bisschen mühsamer werden. Daher Kräfte vernünftig einteilen!Beruf: Halten Sie sich nicht unnötig mit Diskussionen auf. Lieber gelassen bis Freitag zuwarten!