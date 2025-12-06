6.12. – 12.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (6.12. – 12.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Fassen Sie den Partner am Wochenende lieber mit Glacéhandschuhen an. Umso schöner und leidenschaftlicher kann es dann am Montag und Dienstag werden.
- Gesundheit: Verordnen Sie sich ein beschauliches Adventwochenende! Ab Montag dürfen Sie wieder richtig Gas geben.
- Beruf: Vorstellungstermine am Dienstag! Danach kommt es auf eine coole, pragmatische Haltung an.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Spielen Sie am Montag und Dienstag einfach nur freundlich mit, ohne zu diskutieren! Von Mittwoch bis Freitag weiß man Sie dafür umso mehr zu schätzen.
- Gesundheit: Genießen Sie das lange Wochenende möglichst stressfrei! Ab Mittwoch sind Sie dann umso besser in Form.
- Beruf: Gute Gesprächs- und Verhandlungstage von Mittwoch bis Freitag. Finanziell aber vorsichtig!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Es lohnt sich, sich bis Dienstag möglichst großzügig zu zeigen und dem Partner entgegenzukommen, um möglichen Turbulenzen ab Mittwoch entgegenzuwirken.
- Gesundheit: Tanken Sie viel Ruhe und Gelassenheit bis Dienstag! Ab Mittwoch könnte es sehr herausfordernd werden.
- Beruf: Holen Sie sich Hilfe! Der Dienstag ist ein guter Tag, um sich mit anderen zu arrangieren.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Freuen Sie sich auf ein kuscheliges Adventwochenende! Ab Mittwoch sollten Sie zur Stelle sein, wenn man Sie braucht, aber drängen Sie sich nicht auf!
- Gesundheit: Achten Sie diese Woche noch besser auf Ihre Ernährung. Stress kann sich auf Ihre Verdauung schlagen.
- Beruf: Vorsichtiger mit Kritik und Einwänden! Sie fahren bestimmt besser, wenn Sie sich anpassen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Genießen Sie das Liebeshoch bis Dienstag! Ab Mittwoch sollten Sie sich aber möglichst vernünftig zeigen und sich am besten einfach nur nützlich machen.
- Gesundheit: Tolle Motivation und jede Menge Energie. Es hapert nur an der Konzentration. Daher etwas vorsichtiger!
- Beruf: Geht es Ihnen nicht schnell genug? Es wäre klug, jeden Schritt gründlicher zu überdenken.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sind Sie gerade auf einer Hochschaubahn der Gefühle? Schnallen Sie sich an und bewahren Sie Ruhe. Bloß keine Kurzschlüsse von Mittwoch bis Freitag!
- Gesundheit: Regenerieren Sie sich gut bis Montag und gehen Sie es danach langsam und lieber sehr vorsichtig an!
- Beruf: Schwimmen Sie ganz pragmatisch mit dem Strom! Widerstand macht alles nur noch schwieriger.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mehr Nähe täte der Liebe am Wochenende gut. Ab Montag wird die Liebe wieder leichter und spielerischer. Ab Mittwoch sollte Vernunft den Ton angeben.
- Gesundheit: Ab Montag steigt Ihre Formkurve wieder an. Trotzdem ab Mittwoch mit Ihren Kräften klug haushalten!
- Beruf: Bleiben Sie realistisch und verlangen Sie nicht zu viel! Etwas pragmatisch läuft es besser.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Romantik und Leidenschaft am Wochenende! Geben Sie aber am Montag und Dienstag das Kommando ab und spielen Sie einfach freundlich und großzügig mit!
- Gesundheit: Ihre Konzentration ist nach wie vor Ihre Stärke. Einfach nur cool bleiben ist die Devise der Woche.
- Beruf: Lenken Sie am Dienstag kooperativ ein! Setzen Sie auf Teamwork und vermeiden Sie Streit!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Lassen Sie mehr Nähe zu, dann wird es bis Dienstag sehr leidenschaftlich. Viel cooler ab Mittwoch! Da sollte man sich einfach auf Sie verlassen können.
- Gesundheit: Wie immer, wenn Sie so viel Power haben, kommt es auf vernünftige Dosierung an, speziell ab Mittwoch.
- Beruf: Je genauer Sie planen, desto zügiger geht es voran. Ab Mittwoch aber cool und pragmatisch!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Mehr Abstand am Wochenende! Mit Herzlichkeit und einer großzügigen, spielerischen Haltung können Sie der Liebe ab Montag sicher auf die Sprünge helfen.
- Gesundheit: Abschalten am Wochenende! Nehmen Sie ab Mittwoch alles ein wenig lockerer, stressen Sie sich nicht!
- Beruf: Verschwenden Sie Ihre Energien ab Mittwoch nicht mit Diskussionen. Einfach nur mitspielen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Sehr liebevoll und einfühlsamer am Wochenende! Und bloß nicht zu provokant am Montag und Dienstag. Spaß ist willkommen, aber in respektvollem Rahmen.
- Gesundheit: Starten Sie lieber gemächlich in die Woche und gehen Sie sehr konzentriert vor! Nerven noch schonen!
- Beruf: Diese Woche ist eine pragmatische Haltung angesagt. Also bloß keine mühsamen Diskussionen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Was Sie sich an Zuwendung wünschen, ist im Moment kaum zu kriegen. Nehmen Sie es möglichst souverän hin. Eine leidende Haltung ist nur kontraproduktiv.
- Gesundheit: Seien Sie von Mittwoch bis Freitag sehr vorsichtig und wappnen Sie sich auch gut gegen Erkältungen!
- Beruf: Kritische Tage von Mittwoch bis Freitag, auch für Ihre Finanzen. Stecken Sie lieber zurück!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90