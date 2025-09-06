Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
6.9. – 12.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

6.9. – 12.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

06.09.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (6.9. – 12.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Seien Sie bis Montag einfühlsamer, dann kann sich die Liebe am Dienstag und Mittwoch umso schöner entfalten, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.
  • Gesundheit: Die Mars-Opposition macht sich am Dienstag und Mittwoch wieder stärker bemerkbar. Bleiben Sie cool!
  • Beruf: Pragmatismus ist das Gebot der Stunde. Also vernünftig rechnen und Kompromissen zustimmen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Venus ziert sich zwar immer noch, aber dank dem Jungfrau-Merkur lässt es sich schon viel vernünftiger reden. Bereinigende Aussprachen ab Donnerstag!
  • Gesundheit: Mental sind Sie bereits viel stärker, mit Ihren Kräften sollten Sie trotzdem noch maßvoll haushalten.
  • Beruf: Wenn Sie ab Dienstag strategisch einlenken, können Sie Ihre Interessen viel besser wahren.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Verbal sollten Sie sich jetzt lieber zurückhalten. Unter der Jungfrau-Sonne und dem Jungfrau-Merkur liegen Missverständnissen und Streit in der Luft.
  • Gesundheit: Die Nervenbelastung nimmt wieder spürbar zu. Daher heißt es, Stress so weit wie möglich reduzieren.
  • Beruf: Stellen Sie Ihre Vorstellungen zurück und einigen Sie sich ab Donnerstag ganz pragmatisch!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Es geht noch immer nicht nach Ihrem Willen, aber immerhin stellt sich jetzt schon mehr Vernunft ein. Nur keine Kurzschlüsse am Dienstag und Mittwoch!
  • Gesundheit: Drosseln Sie nach wie vor Ihr Tempo und leben Sie gesundheitsbewusst! Ein Kuraufenthalt wäre ideal.
  • Beruf: Einfache, praktische Kompromisse sind die beste Lösung, um Differenzen im Zaum zu halten.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Venus ist Ihnen nach wie vor äußerst gewogen und lädt Sie am Dienstag und Mittwoch zu einem Liebeshoch ein. Nur etwas feinsinniger, nicht zu stürmisch!
  • Gesundheit: Für Ihre Schönheitspflege sind Dienstag und Mittwoch ideal. Ab Donnerstag sollten Sie sich schonen.
  • Beruf: Zurück auf den Boden der Tatsachen! Wirtschaftliche Vernunft sollte jetzt den Ton angeben.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Charme und Herzlichkeit sind immer noch die Kriterien. Bis Montag ist auch großes Feingefühl gefragt. Gehen Sie vor allem mit Worten sehr achtsam um!
  • Gesundheit: Sonne und Merkur spenden viel Energie, speziell mental. Besonders gut in Form sind Sie ab Donnerstag.
  • Beruf: Ihre Kompetenz und Ihre Meinung bekommen mehr Gewicht. Profilieren Sie sich ab Donnerstag!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Es wird Zeit, die Dinge nüchterner und pragmatischer zu sehen. Verlässlichkeit steht hoch im Kurs, daher sollten Sie keinesfalls mit Gefühlen spielen.
  • Gesundheit: Vorsichtiger am Dienstag und Mittwoch! Sie könnten auf Kollisionskurs geraten. Also Fuß vom Gaspedal!
  • Beruf: Konfrontation zu suchen, ist keine gute Idee. Strategisch denken und vernünftig einlenken!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Nicht zu cool! Lassen Sie am Sonntag und Montag mehr Nähe zu, da ist man Ihnen bestimmt gewogen. Bleiben Sie aber geduldig. Mehr Abstand ab Donnerstag!
  • Gesundheit: Sie sind jetzt wieder viel ruhiger und entspannter. Es tut gut, vernünftiger an alles heranzugehen.
  • Beruf: Merkur empfiehlt eine möglichst pragmatische Haltung. Davon profitieren auch Ihre Finanzen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Ruhe bewahren am Sonntag und Montag, dann kann es ab Dienstag umso heißer werden! Wägen Sie aber Ihre Worte sorgsam ab! Damit nimmt man es sehr genau.
  • Gesundheit: Es wäre klüger, ein wenig kürzerzutreten. Sie sind nahe daran, Ihren Nerven wieder zu viel zuzumuten.
  • Beruf: Auch wenn es finanziell noch sehr gut aussieht, sollten Sie jetzt etwas nachhaltiger planen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Geben Sie sich bis Mittwoch möglichst zurückhaltend, um Ärger zu vermeiden. Donnerstag und Freitag sind die besten Tage für bereinigende Aussprachen.
  • Gesundheit: Sonne und Merkur stärken Ihr Gesundheitsbewusstsein. Das danken Ihnen vor allem Ihre Nerven.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Davor kommt es auf strategische Geduld an.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Unter der Venus-Opposition lässt sich nach wie vor wenig ausrichten. Bleiben Sie einfach großzügig, tolerant und geduldig! Die Zeit arbeitet für Sie.
  • Gesundheit: Auch wenn Ihnen Mars viel Energie verleiht, sollten Sie ab Dienstag etwas maßvoller damit umgehen.
  • Beruf: Stecken Sie bis Mittwoch ein bisschen zurück, um sich finanziell vernünftig zu arrangieren!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Merkur könnte jetzt für ein beunruhigendes Kopfkino sorgen. Das sind sicher nur Missverständnisse, die sich in vernünftigen Aussprachen klären lassen.
  • Gesundheit: Sie sind schon wieder drauf und dran, Ihren Nerven zu viel zuzumuten. Schränken Sie Ihr Programm ein!
  • Beruf: Überdenken Sie Ihre Pläne ein bisschen kritischer und nehmen Sie auch kompetenten Rat an!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden