6.9. – 12.9.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (6.9. – 12.9.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Seien Sie bis Montag einfühlsamer, dann kann sich die Liebe am Dienstag und Mittwoch umso schöner entfalten, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition macht sich am Dienstag und Mittwoch wieder stärker bemerkbar. Bleiben Sie cool!
- Beruf: Pragmatismus ist das Gebot der Stunde. Also vernünftig rechnen und Kompromissen zustimmen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus ziert sich zwar immer noch, aber dank dem Jungfrau-Merkur lässt es sich schon viel vernünftiger reden. Bereinigende Aussprachen ab Donnerstag!
- Gesundheit: Mental sind Sie bereits viel stärker, mit Ihren Kräften sollten Sie trotzdem noch maßvoll haushalten.
- Beruf: Wenn Sie ab Dienstag strategisch einlenken, können Sie Ihre Interessen viel besser wahren.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Verbal sollten Sie sich jetzt lieber zurückhalten. Unter der Jungfrau-Sonne und dem Jungfrau-Merkur liegen Missverständnissen und Streit in der Luft.
- Gesundheit: Die Nervenbelastung nimmt wieder spürbar zu. Daher heißt es, Stress so weit wie möglich reduzieren.
- Beruf: Stellen Sie Ihre Vorstellungen zurück und einigen Sie sich ab Donnerstag ganz pragmatisch!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Es geht noch immer nicht nach Ihrem Willen, aber immerhin stellt sich jetzt schon mehr Vernunft ein. Nur keine Kurzschlüsse am Dienstag und Mittwoch!
- Gesundheit: Drosseln Sie nach wie vor Ihr Tempo und leben Sie gesundheitsbewusst! Ein Kuraufenthalt wäre ideal.
- Beruf: Einfache, praktische Kompromisse sind die beste Lösung, um Differenzen im Zaum zu halten.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Venus ist Ihnen nach wie vor äußerst gewogen und lädt Sie am Dienstag und Mittwoch zu einem Liebeshoch ein. Nur etwas feinsinniger, nicht zu stürmisch!
- Gesundheit: Für Ihre Schönheitspflege sind Dienstag und Mittwoch ideal. Ab Donnerstag sollten Sie sich schonen.
- Beruf: Zurück auf den Boden der Tatsachen! Wirtschaftliche Vernunft sollte jetzt den Ton angeben.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Charme und Herzlichkeit sind immer noch die Kriterien. Bis Montag ist auch großes Feingefühl gefragt. Gehen Sie vor allem mit Worten sehr achtsam um!
- Gesundheit: Sonne und Merkur spenden viel Energie, speziell mental. Besonders gut in Form sind Sie ab Donnerstag.
- Beruf: Ihre Kompetenz und Ihre Meinung bekommen mehr Gewicht. Profilieren Sie sich ab Donnerstag!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Es wird Zeit, die Dinge nüchterner und pragmatischer zu sehen. Verlässlichkeit steht hoch im Kurs, daher sollten Sie keinesfalls mit Gefühlen spielen.
- Gesundheit: Vorsichtiger am Dienstag und Mittwoch! Sie könnten auf Kollisionskurs geraten. Also Fuß vom Gaspedal!
- Beruf: Konfrontation zu suchen, ist keine gute Idee. Strategisch denken und vernünftig einlenken!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Nicht zu cool! Lassen Sie am Sonntag und Montag mehr Nähe zu, da ist man Ihnen bestimmt gewogen. Bleiben Sie aber geduldig. Mehr Abstand ab Donnerstag!
- Gesundheit: Sie sind jetzt wieder viel ruhiger und entspannter. Es tut gut, vernünftiger an alles heranzugehen.
- Beruf: Merkur empfiehlt eine möglichst pragmatische Haltung. Davon profitieren auch Ihre Finanzen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Ruhe bewahren am Sonntag und Montag, dann kann es ab Dienstag umso heißer werden! Wägen Sie aber Ihre Worte sorgsam ab! Damit nimmt man es sehr genau.
- Gesundheit: Es wäre klüger, ein wenig kürzerzutreten. Sie sind nahe daran, Ihren Nerven wieder zu viel zuzumuten.
- Beruf: Auch wenn es finanziell noch sehr gut aussieht, sollten Sie jetzt etwas nachhaltiger planen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Geben Sie sich bis Mittwoch möglichst zurückhaltend, um Ärger zu vermeiden. Donnerstag und Freitag sind die besten Tage für bereinigende Aussprachen.
- Gesundheit: Sonne und Merkur stärken Ihr Gesundheitsbewusstsein. Das danken Ihnen vor allem Ihre Nerven.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Davor kommt es auf strategische Geduld an.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Unter der Venus-Opposition lässt sich nach wie vor wenig ausrichten. Bleiben Sie einfach großzügig, tolerant und geduldig! Die Zeit arbeitet für Sie.
- Gesundheit: Auch wenn Ihnen Mars viel Energie verleiht, sollten Sie ab Dienstag etwas maßvoller damit umgehen.
- Beruf: Stecken Sie bis Mittwoch ein bisschen zurück, um sich finanziell vernünftig zu arrangieren!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Merkur könnte jetzt für ein beunruhigendes Kopfkino sorgen. Das sind sicher nur Missverständnisse, die sich in vernünftigen Aussprachen klären lassen.
- Gesundheit: Sie sind schon wieder drauf und dran, Ihren Nerven zu viel zuzumuten. Schränken Sie Ihr Programm ein!
- Beruf: Überdenken Sie Ihre Pläne ein bisschen kritischer und nehmen Sie auch kompetenten Rat an!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90