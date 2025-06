7.6. – 13.6.2025 : Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (7.6. – 13.6.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Jetzt ist die Liebe kein Spiel mehr, Venus im Stier verlangt eine klare, verlässliche Haltung. Das Gebot der Stunde: Gefühlvoll aufeinander zuzugehen.

Gesundheit: Es zeigt sich wohl schon, dass Saturn ein Energieräuber ist. Es wäre klug, endlich zurückzuschalten.

Beruf: Schnallen Sie den Gürtel lieber etwas enger. Wirtschaftliche Vernunft hat definitiv Vorrang.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen gibt Ihrem Liebesleben wieder Auftrieb. Vielleicht ist bis Donnerstag noch etwas Geduld gefragt, aber die lohnt sich bestimmt.

Gesundheit: Es bleibt vorerst noch anstrengend. Schonen Sie sich bis Montag! Ab Dienstag läuft es schon besser.

Beruf: Ihre wirtschaftliche Kompetenz bekommt endlich mehr Gewicht. Taktieren Sie aber geduldiger!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Voller Fokus auf Ihr Gegenüber. An Ihrer Loyalität und Ihrer Verlässlichkeit sollte kein Zweifel bestehen. Dienstag und Mittwoch kühlen Kopf bewahren!

Gesundheit: Sich vernünftig zu ernähren und ausgiebiger zu schlafen ist vor allem für Ihre Nerven enorm wichtig.

Beruf: Behalten Sie die Interessen anderer sorgsam im Auge! Es wird Zeit, einen Konsens zu finden.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Endlich passen die Gesprächsbasis und das gegenseitige Verständnis wieder. Lassen Sie Frieden einkehren, dann hilft Jupiter Ihrem Glück auf die Sprünge.

Gesundheit: Sie sind mental stark, Ihre Nerven sind aber auch sehr sensibel. Sie sollten sich mehr Ruhe gönnen.

Beruf: Der Austausch mit anderen wird produktiver. Eine gute Woche für Gespräche und Verhandlungen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Stärken Sie der Liebe den Rücken, indem Sie gefühlvoller auf den Partner eingehen. Auf die richtige Distanz und gegenseitigen Respekt kommt es auch an.

Gesundheit: Entdecken Sie endlich die Langsamkeit! Vor allem bis Montag sollte jeglicher Stress absolut tabu sein.

Beruf: Steigen Sie auf die Bremse und rechnen Sie genau nach! Es ist wichtig sich gut abzusichern.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Venus ist Ihnen jetzt ganz besonders gewogen. Lassen Sie aber - speziell am Dienstag und Mittwoch - mehr Lebensfreude zu, dann liebt man Sie umso mehr.

Gesundheit: Gut und gründlich regenerieren bis Montag! Gelassener dann bis Mittwoch, Leistungshoch ab Donnerstag.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Donnerstag! Vor allem, wenn es um Finanzielles geht.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden. Jetzt gilt es, Ruhe einkehren zu lassen, Grenzen neu zu definieren und eine klare, vernünftige Linie zu finden.

Gesundheit: Sie brauchen jetzt viel mehr Schlaf, gesünderes Essen und eine absolute Schonzeit für Ihre Nerven.

Beruf: Lieber einen Schritt zurück! Strecken Sie sich nach der Decke und fahren Sie einen Sparkurs!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Vorsicht, Venus-Opposition! Lehnen Sie sich bis Montag bloß nicht zu weit aus dem Fenster! Das Beste, das Sie tun können: Einfühlsam miteinander reden!

Gesundheit: Nervlich und mental sind Sie stark. In physischer Hinsicht sollten Sie aber noch vorsichtiger werden.

Beruf: Auch wenn Sie vieles besser wissen: Vermeiden Sie Konfrontationen. Die können teuer werden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Halten Sie jetzt lieber etwas mehr Respektabstand, vor allem am Dienstag und Mittwoch! Da kommen Sie zwar gut an, man will aber nicht bedrängt werden.

Gesundheit: Ihr Herrscher Jupiter empfiehlt Entschleunigung und mehr Rücksicht auf Ihre seelische Konstitution.

Beruf: Jetzt ist erst mal Schluss mit großen Plänen. Konsolidierung steht an und die Klärung von Details!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Das große Aufatmen: Venus ist Ihnen wieder überaus gewogen. Nutzen Sie Ihre Chance, indem Sie sehr einfühlsam auf die Wünsche Ihres Partners eingehen!

Gesundheit: Nehmen Sie sich endlich mehr Zeit, um sich zu pflegen und zu verwöhnen! Täte auch Ihren Nerven gut.

Beruf: Finanziell geht es nun endlich wieder aufwärts. Trotzdem kompromissbereit in Verhandlungen!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Etwas mehr Distanz und mehr Respekt vor Grenzen, das sind die Gebote der Stunde. Nehmen Sie sich aber möglichst viel Zeit für einfühlsame Aussprachen!

Gesundheit: Absoluter Schongang bis Montag und keine sportlichen Ambitionen! Ab Dienstag läuft es wieder besser.

Beruf: Egal, was Sie vorhaben: Jetzt ist akribische Vorbereitung wichtig. Es kommt auf Details an.

Fische (19. Februar – 20. März)Liebe: Sie dürfen sich wieder sicher fühlen. Venus ist Ihnen zugeneigt, Merkur schenkt Ihnen die richtigen Worte und zudem beflügelt Jupiter Ihr Liebesglück.Gesundheit: Bis Montag blühen Sie voll auf. Ihre mentale Stärke tut Ihrem Befinden insgesamt ausgesprochen gut.Beruf: Sie haben gute Pläne und Ideen. Für deren Vermittlung dürfen Sie sich aber mehr Zeit lassen.