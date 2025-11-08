Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
8.11. – 14.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

8.11. – 14.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

08.11.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (8.11. – 14.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden. Zeit für einen Neustart und die einmalige Chance, den Zusammenhalt ultimativ zu vertiefen. Keine Spielchen mehr!
  • Gesundheit: Zeit, an ein ganz neues Styling zu denken. Intensivieren Sie jetzt jedenfalls Ihre Schönheitspflege!
  • Beruf: An guten Ideen mangelt es bestimmt nicht. Sie sollten aber noch genauer überdacht werden.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Nehmen Sie sich Zeit, selbstkritischer über Ihre Haltung und Ihre Erwartungen nachzudenken. Es wäre auch klug, mit Ihrem Gegenüber darüber zu reden.
  • Gesundheit: Es könnte anstrengender werden, speziell ab Dienstag. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse!
  • Beruf: Zurückhaltender im Umgang mit anderen und auch viel vorsichtiger in finanziellen Belangen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Mit halben Sachen gibt man sich jetzt nicht mehr zufrieden. Höchste Zeit, um nicht nur mehr Nähe zuzulassen, sondern sich auch voll dazu zu bekennen.
  • Gesundheit: Unter der Mars-Opposition sollten Sie sich Ihre Kräfte sehr gut einteilen und kein Risiko eingehen.
  • Beruf: Taktieren Sie geduldig und halten Sie Vorgaben ein. Konfrontationen tragen bloß Ärger ein

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Genießen Sie das Liebeshoch bis Montag und seien Sie am Dienstag und Mittwoch möglichst großzügig und tolerant, auch wenn man sich etwas vorlaut gibt.
  • Gesundheit: Die Skorpion-Venus tut Ihrem Wohlbefinden ausgesprochen gut. Perfekt auch für Ihre Schönheitspflege.
  • Beruf: Sie kommen gut an. Es ist nur wichtig, sich auch in Streitfragen gesprächsbereit zu zeigen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Derzeit ist Ihnen Venus leider nicht sehr gewogen. Da ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich von erotischem Funkenflug lieber nicht in die Irre führen!
  • Gesundheit: Körperlich und mental sind Sie sehr stark, speziell ab Dienstag. Regeneration ist aber auch wichtig.
  • Beruf: Ihre Pläne und Argumente wirken überzeugend. Gehen Sie aber kein finanzielles Risiko ein!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Sie haben jetzt die Chance, eine Bindung zu vertiefen, wenn Sie sich emotional wirklich darauf einlassen. Für Dates ideal sind Donnerstag und Freitag.
  • Gesundheit: Mars und Merkur verlangen Ihnen energetisch und nervlich viel ab. Schalten Sie lieber etwas zurück!
  • Beruf: Lassen Sie Diskussionen und Konflikte nicht eskalieren! Arrangieren Sie sich ab Dienstag!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Unentschlossenheit hat ausgedient. Es wird Zeit, klare Entscheidungen zu fällen. Auf der bewährten und sicheren Seite zu bleiben, ist bestimmt klüger.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und widmen Sie sich Ihrem Wohlbefinden! Ab Dienstag kommen Sie in Fahrt.
  • Beruf: Wichtige Termine, Besprechungen oder Präsentationen sollten Sie erst ab Dienstag ansetzen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Venus ist Ihnen derart gewogen, dass nahezu alles möglich ist, was Sie sich wünschen. Nur am Dienstag und Mittwoch toleranter! Bloß keine Eifersucht!
  • Gesundheit: Sie blühen auf und damit auch Ihr Selbstwertgefühl. Die positive Resonanz tut Ihnen besonders gut.
  • Beruf: Rücken Sie von vorgefassten Ideen ab! Sie sind erfolgreicher, wenn man über alles reden kann.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Sie sind eine begehrte Gesprächspartnerin, speziell am Dienstag und Mittwoch. Mit kleinen Flirts begnügt man sich aber nicht. Hingabe ist das Thema.
  • Gesundheit: Sie sind mental und physisch sehr gut in Form. Wer zu viel will, könnte sich aber Stress einhandeln.
  • Beruf: Für Vorstellungstermine, Meetings oder Prüfungen sind Dienstag und Mittwoch perfekte Tage.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Lassen Sie doch endlich mehr Gefühl zu, vor allem bis Montag! Es geht jetzt nur ganz oder gar nicht. Singles sollten am Donnerstag und Freitag daten.
  • Gesundheit: Gönnen Sie sich noch bis Montag mehr Ruhe! Ab Dienstag kommen Sie auf Touren. Hochform ab Donnerstag.
  • Beruf: Dienstag und Mittwoch sind gute Tage, um sich zu einigen. Keine Rechthaberei ab Donnerstag!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Es könnte sich lohnen, sich endlich auf mehr einzulassen, statt schon wieder davonzulaufen. Eifersucht zu provozieren, wäre jedenfalls ganz schlecht.
  • Gesundheit: Nur nicht zu viel des Guten am Dienstag und Mittwoch, auch wenn Sie wieder viel besser in Form sind!
  • Beruf: Mit Auseinandersetzungen könnten Sie sich auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Wenn es nicht nach Ihrem Willen gehen muss, könnte die Liebe schon bis Montag triumphieren. Diskutieren Sie nicht unnötig und sagen Sie einfach nur ja!
  • Gesundheit: Der Stress könnte diese Woche überhandnehmen. Schalten Sie daher zwischendurch immer wieder mal ab!
  • Beruf: Differenzen offen auszutragen, bringt nichts. Finanziell sind Sie ohnehin gut abgesichert.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden