8.11. – 14.11.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (8.11. – 14.11.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden. Zeit für einen Neustart und die einmalige Chance, den Zusammenhalt ultimativ zu vertiefen. Keine Spielchen mehr!
- Gesundheit: Zeit, an ein ganz neues Styling zu denken. Intensivieren Sie jetzt jedenfalls Ihre Schönheitspflege!
- Beruf: An guten Ideen mangelt es bestimmt nicht. Sie sollten aber noch genauer überdacht werden.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nehmen Sie sich Zeit, selbstkritischer über Ihre Haltung und Ihre Erwartungen nachzudenken. Es wäre auch klug, mit Ihrem Gegenüber darüber zu reden.
- Gesundheit: Es könnte anstrengender werden, speziell ab Dienstag. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse!
- Beruf: Zurückhaltender im Umgang mit anderen und auch viel vorsichtiger in finanziellen Belangen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Mit halben Sachen gibt man sich jetzt nicht mehr zufrieden. Höchste Zeit, um nicht nur mehr Nähe zuzulassen, sondern sich auch voll dazu zu bekennen.
- Gesundheit: Unter der Mars-Opposition sollten Sie sich Ihre Kräfte sehr gut einteilen und kein Risiko eingehen.
- Beruf: Taktieren Sie geduldig und halten Sie Vorgaben ein. Konfrontationen tragen bloß Ärger ein
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Genießen Sie das Liebeshoch bis Montag und seien Sie am Dienstag und Mittwoch möglichst großzügig und tolerant, auch wenn man sich etwas vorlaut gibt.
- Gesundheit: Die Skorpion-Venus tut Ihrem Wohlbefinden ausgesprochen gut. Perfekt auch für Ihre Schönheitspflege.
- Beruf: Sie kommen gut an. Es ist nur wichtig, sich auch in Streitfragen gesprächsbereit zu zeigen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Derzeit ist Ihnen Venus leider nicht sehr gewogen. Da ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich von erotischem Funkenflug lieber nicht in die Irre führen!
- Gesundheit: Körperlich und mental sind Sie sehr stark, speziell ab Dienstag. Regeneration ist aber auch wichtig.
- Beruf: Ihre Pläne und Argumente wirken überzeugend. Gehen Sie aber kein finanzielles Risiko ein!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sie haben jetzt die Chance, eine Bindung zu vertiefen, wenn Sie sich emotional wirklich darauf einlassen. Für Dates ideal sind Donnerstag und Freitag.
- Gesundheit: Mars und Merkur verlangen Ihnen energetisch und nervlich viel ab. Schalten Sie lieber etwas zurück!
- Beruf: Lassen Sie Diskussionen und Konflikte nicht eskalieren! Arrangieren Sie sich ab Dienstag!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Unentschlossenheit hat ausgedient. Es wird Zeit, klare Entscheidungen zu fällen. Auf der bewährten und sicheren Seite zu bleiben, ist bestimmt klüger.
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und widmen Sie sich Ihrem Wohlbefinden! Ab Dienstag kommen Sie in Fahrt.
- Beruf: Wichtige Termine, Besprechungen oder Präsentationen sollten Sie erst ab Dienstag ansetzen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Venus ist Ihnen derart gewogen, dass nahezu alles möglich ist, was Sie sich wünschen. Nur am Dienstag und Mittwoch toleranter! Bloß keine Eifersucht!
- Gesundheit: Sie blühen auf und damit auch Ihr Selbstwertgefühl. Die positive Resonanz tut Ihnen besonders gut.
- Beruf: Rücken Sie von vorgefassten Ideen ab! Sie sind erfolgreicher, wenn man über alles reden kann.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sie sind eine begehrte Gesprächspartnerin, speziell am Dienstag und Mittwoch. Mit kleinen Flirts begnügt man sich aber nicht. Hingabe ist das Thema.
- Gesundheit: Sie sind mental und physisch sehr gut in Form. Wer zu viel will, könnte sich aber Stress einhandeln.
- Beruf: Für Vorstellungstermine, Meetings oder Prüfungen sind Dienstag und Mittwoch perfekte Tage.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Lassen Sie doch endlich mehr Gefühl zu, vor allem bis Montag! Es geht jetzt nur ganz oder gar nicht. Singles sollten am Donnerstag und Freitag daten.
- Gesundheit: Gönnen Sie sich noch bis Montag mehr Ruhe! Ab Dienstag kommen Sie auf Touren. Hochform ab Donnerstag.
- Beruf: Dienstag und Mittwoch sind gute Tage, um sich zu einigen. Keine Rechthaberei ab Donnerstag!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Es könnte sich lohnen, sich endlich auf mehr einzulassen, statt schon wieder davonzulaufen. Eifersucht zu provozieren, wäre jedenfalls ganz schlecht.
- Gesundheit: Nur nicht zu viel des Guten am Dienstag und Mittwoch, auch wenn Sie wieder viel besser in Form sind!
- Beruf: Mit Auseinandersetzungen könnten Sie sich auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Wenn es nicht nach Ihrem Willen gehen muss, könnte die Liebe schon bis Montag triumphieren. Diskutieren Sie nicht unnötig und sagen Sie einfach nur ja!
- Gesundheit: Der Stress könnte diese Woche überhandnehmen. Schalten Sie daher zwischendurch immer wieder mal ab!
- Beruf: Differenzen offen auszutragen, bringt nichts. Finanziell sind Sie ohnehin gut abgesichert.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90