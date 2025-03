8.3.-14.3.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (8.3.-14.3.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Beugen Sie sich am Wochenende den Wünschen Ihres Partners, statt sich streitlustig zu geben. Dann kann es ab Montag wieder umso harmonischer werden.

Gesundheit: Schonen Sie sich am Wochenende, auch Ihren Nerven zuliebe. Ab Montag sind Sie schon viel besser drauf.

Beruf: Nutzen Sie Ihre Kreativität, um in Meetings oder bei Vorstellungsterminen gut anzukommen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Möglichst kuschelig am Wochenende, dafür aber am Montag und Dienstag das Kommando abgeben. Ab Mittwoch stehen Sie bereits wieder ganz hoch im Kurs.

Gesundheit: Tun Sie am Montag und Dienstag mehr für Ihre Schönheit, das wirkt entspannend. Gute Form ab Mittwoch.

Beruf: Gesprächsbereitschaft am Montag und Dienstag erspart Ärger. Ab Mittwoch ganz pragmatisch!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Am Montag und Dienstag klappt die Kommunikation hervorragend. Ideale Tage somit für klärende Aussprachen, aber auch für Dates. Zurückhaltung ab Mittwoch!

Gesundheit: Mental sind Sie gut drauf, gehen Sie aber mit Widerständen gelassener um! Sport täte Ihnen sicher gut.

Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen am Montag und Dienstag ein! Ab Mittwoch einfach Vorgaben einhalten!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Je weniger Sie erwarten, umso angenehmer kann das Wochenende werden. Ab Montag ist es wichtig, zu reden. Großzügig einzulenken, macht alles einfacher.

Gesundheit: Setzen Sie mehr Vertrauen in andere, um sich entlasten zu lassen - allein schon Ihren Nerven zuliebe.

Beruf: Lassen Sie Ihren Eigensinn los und mal andere machen! Das täte dem Arbeitsklima sicher gut.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Verabreden Sie sich für Montag oder Dienstag, da kommen Sie hervorragend an. Sie sollten aber ernsthafte Absichten haben, man prüft Sie bestimmt genau.

Gesundheit: Auch wenn Sie sehr motiviert sind, sollten Sie Ihr Tempo mäßigen und gut auf Ihre Gesundheit achten.

Beruf: Präsentationen, Verhandlungen und Prüfungen möglichst bis Dienstag. Da finden Sie Anklang.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Lassen Sie doch endlich einmal mehr Spontaneität, Lebensfreude und Nähe zu! Dann weiß man Ihre Gegenwart ab Mittwoch bestimmt umso mehr zu schätzen.

Gesundheit: Langsam aber sicher geht es mit Ihrer Motivation und Ihrem Befinden wieder aufwärts - also Kopf hoch!

Beruf: Gesprächs- und Verhandlungsbereitschaft! Ab Mittwoch können Sie mit Ihrer Kompetenz punkten.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Am Wochenende heißt es Ruhe und kühlen Kopf bewahren! Am Montag und Dienstag sind Sie bestimmt wieder zugänglicher. Genießen Sie die schönen Momente!

Gesundheit: Gönnen Sie sich erst mal möglichst viel Ruhe! Ab Montag haben Sie bestimmt wieder viel mehr Energie.

Beruf: Anfang der Woche geht es gut voran. Ab Mittwoch kommt es auf eine pragmatische Haltung an.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Es ist jetzt bestimmt klüger, Ihrem Gegenüber die Initiative zu überlassen und dann einfach mitzuspielen. Dann könnte es ab Montag umso heißer werden.

Gesundheit: An Ihrer Form ist nach wie vor nicht zu rütteln. Nur am Montag und Dienstag ein wenig kürzer treten!

Beruf: Stimmen Sie den Ideen anderer zu und stärken Sie damit den Teamgeist. Keinen Druck machen!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Am Montag und Dienstag sind Sie sicher heiß begehrt. Es wäre aber gut, mehr Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, sonst droht ab Mittwoch eine Flaute.

Gesundheit: Sie sehen toll aus und sind mental stark. Schalten Sie nur ab Mittwoch ein bisschen zurück!

Beruf: Am Montag und Dienstag kommen Ihre Argumente sicher gut an. Ab Mittwoch aber diplomatischer!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Ein kritisches Wochenende. Keine impulsiven Aktionen! Ab Montag lässt es sich wieder besser reden, ab Mittwoch stellen sich vernünftige Einsichten ein.

Gesundheit: Seien Sie vorsichtiger und verordnen Sie sich mehr Ruhe! Ab Mittwoch läuft es sicher wieder besser.

Beruf: Vernünftige und ökonomische Lösungen haben ab Mittwoch Vorrang. Da sind Sie dann zuständig.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Warten Sie bis Dienstag lieber darauf, dass man auf Sie zukommt und drängen Sie sich nicht auf! Abenteuerlustige sollten diese Woche vorsichtiger sein.

Gesundheit: Pflegen Sie sich am Wochenende und muten Sie sich bis Dienstag weniger zu. Entwarnung ab Mittwoch.

Beruf: Gut, wenn Sie Pläne und Ideen anderer zu würdigen wissen. Kritik wäre nur kontraproduktiv.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Keinen Erwartungsdruck, dann kuschelt man sich am Wochenende gerne an Sie. Ab Montag sollten Sie aber toleranter, aufgeschlossener und großzügig sein.Gesundheit: Ab Mittwoch könnte es wieder sehr anstrengend werden. Reduzieren Sie daher Ihr Pensum rechtzeitig!Beruf: Klären Sie wichtige Fragen bis Dienstag und machen Sie ab Mittwoch Dienst nach Vorschrift!