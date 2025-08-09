Alles zu oe24VIP
9.8. – 15.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

9.8. – 15.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

09.08.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (9.8. – 15.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Dienstag bis Donnerstag sind kritisch. Geben Sie sich nicht kämpferisch, sondern reden Sie vernünftig miteinander. Sonst kann es das gewesen sein.
  • Gesundheit: Schonen, schonen, schonen lautet die Devise! Gehen Sie jetzt bloß kein Risiko ein, besonders ab Dienstag!
  • Beruf: Verhandeln Sie kompromissbereit und stoßen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Versuchen Sie nicht zu streiten am Wochenende. Am Montag und Dienstag wird es sowieso wieder sehr romantisch. Halten Sie also jetzt einfach durch!
  • Gesundheit: Achten Sie mehr auf eine gesunde Lebensweise und Ihr inneres Gleichgewicht. Gute Energie ab Donnerstag!
  • Beruf: Nicht stressen lassen, sondern geduldig verhandeln und vernünftige Kompromisse finden!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Sie haben ein schönes Wochenende vor sich, aber von Montag bis Mittwoch könnte es sehr unruhig werden. Vorrang hat in dieser Zeit Bewährtes.
  • Gesundheit: Sie haben sehr viel Energie unter dem Waage-Mars, aber Kräfte vernünftig einteilen! Bloß nicht zu viel auf einmal!
  • Beruf: Veränderung geht nicht alles von heute auf morgen. Seien Sie also weiterhin geduldig.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Die Venus im Krebs bietet beste Chancen am Sonntag und Montag. Packen Sie Ihre Chancen am Schopf und lassen Sie nichts unversucht!
  • Gesundheit: Waage-Mars kann sehr herausfordernd sein. Schauen Sie auf sich und gönnen Sie sich mehr Ruhe und Schlaf.
  • Beruf: Sie sollten jetzt finanziell lieber auf Nummer Sicherheit gehen, aber nicht „Groscherl zählen“.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Jetzt lieber nicht zu offensiv sein, lieber feinfühlig und einfühlsam an die Sache herangehen - besonders ab Dienstag, sonst blockt man ab.
  • Gesundheit: Physisch sind Sie gut drauf, mental ebenfalls. Ab Dienstag sind Ausgewogenheit und rechtes Maß wichtig.
  • Beruf: Sie haben aktuell sehr gute Karten, müssen aber diplomatischer werden unter Waage-Mars.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Sie sollten fürsorglicher werden. Es erwartet Sie eine etwas spannungsgeladene Woche. Am Donnerstag kommt dann aber die positive Wende.
  • Gesundheit: Eine gesunde Work-Life-Balance ist jetzt enorm wichtig. Schränken Sie Ihr Programm also lieber etwas ein.
  • Beruf: Man darf ruhig ein bisschen größer denken. Man trifft sich dann ohnehin in der Mitte.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Keine überzogenen Erwartungen, keine Forderungen, dafür viel mehr auf die Bedürfnisse des Partners achten! Zerschlagen Sie kein Porzellan.
  • Gesundheit: Sonntag und Montag bieten sich ideal an für Schönheitspflege. Dienstag bis Donnerstag Tempo drosseln!
  • Beruf: Wer zu viel will, schürt Konflikte. Verhandeln, reden, aber (noch) nicht konfrontieren.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Sie haben sehr starke Gefühle, sollten aber nicht auf Nähe drängen. Geben Sie Ihrem Gegenüber Zeit. Mit kleinen Schritten läuft es viel besser.
  • Gesundheit: Finden Sie das richtige Maß und schalten Sie vor allem ab Donnerstag wieder einige Gänge zurück.
  • Beruf: Bestehen Sie nicht immer auf die eigene Meinung. Nachgiebigkeit fährt finanziell jetzt besser.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Nicht flirten, das bringt gerade nichts. Gehen Sie lieber einfühlsam auf andere zu und stärken Sie das Miteinander, Achtsamkeit und Zurückhaltung.
  • Gesundheit: Immer mit der Ruhe am Sonntag und Montag! Am Dienstag und Mittwoch können Sie wieder motivierter sein.
  • Beruf: Verhandeln Sie anstatt zu streiten. Finanziell sollten Sie jetzt den Rahmen nicht sprengen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Die Venus-Opposition und das herausfordernde Mars-Quadrat bringen eine kritische Phase mit sich. Lassen Sie sich nur nicht von Emotionen leiten.
  • Gesundheit: Sie laufen Gefahr sich zu überanstrengen. Das steigert das Verletzungsrisiko, daher Vorsicht auf der ganzen Linie.
  • Beruf: Aktuell lieber kooperieren statt konfrontieren und gemeinsamen Zielen unterordnen.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Mars bekräftigt Ihre Ambitionen. Aber keinen Druck! Seien Sie einfach nur zur Stelle, wenn man Sie braucht, sonst fühlt man sich zu sehr bedrängt.
  • Gesundheit: Energieschub durch Mars. Ab Dienstag aber freiwillig entschleunigen und besser auf Hindernisse achten!
  • Beruf: Gehen Sie nicht über die Interessen anderer hinweg. Seien Sie bereit, sich zu arrangieren!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Ideal für Dates: Sonntag und Montag. Am Dienstag und Mittwoch cool bleiben, dann werden Sie sich ab Donnerstag wieder sicher aufgehoben fühlen.
  • Gesundheit: Sie blühen wieder auf und sollten Ihre Attraktivität unterstreichen. Stylen Sie sich ruhig ein bisschen mutiger!
  • Beruf: Vorstellungstermine am besten am Montag, finanzielle Fragen aber erst ab Donnerstag klären! 

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

