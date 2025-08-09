9.8. – 15.8.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (9.8. – 15.8.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Dienstag bis Donnerstag sind kritisch. Geben Sie sich nicht kämpferisch, sondern reden Sie vernünftig miteinander. Sonst kann es das gewesen sein.
- Gesundheit: Schonen, schonen, schonen lautet die Devise! Gehen Sie jetzt bloß kein Risiko ein, besonders ab Dienstag!
- Beruf: Verhandeln Sie kompromissbereit und stoßen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Versuchen Sie nicht zu streiten am Wochenende. Am Montag und Dienstag wird es sowieso wieder sehr romantisch. Halten Sie also jetzt einfach durch!
- Gesundheit: Achten Sie mehr auf eine gesunde Lebensweise und Ihr inneres Gleichgewicht. Gute Energie ab Donnerstag!
- Beruf: Nicht stressen lassen, sondern geduldig verhandeln und vernünftige Kompromisse finden!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sie haben ein schönes Wochenende vor sich, aber von Montag bis Mittwoch könnte es sehr unruhig werden. Vorrang hat in dieser Zeit Bewährtes.
- Gesundheit: Sie haben sehr viel Energie unter dem Waage-Mars, aber Kräfte vernünftig einteilen! Bloß nicht zu viel auf einmal!
- Beruf: Veränderung geht nicht alles von heute auf morgen. Seien Sie also weiterhin geduldig.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Die Venus im Krebs bietet beste Chancen am Sonntag und Montag. Packen Sie Ihre Chancen am Schopf und lassen Sie nichts unversucht!
- Gesundheit: Waage-Mars kann sehr herausfordernd sein. Schauen Sie auf sich und gönnen Sie sich mehr Ruhe und Schlaf.
- Beruf: Sie sollten jetzt finanziell lieber auf Nummer Sicherheit gehen, aber nicht „Groscherl zählen“.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Jetzt lieber nicht zu offensiv sein, lieber feinfühlig und einfühlsam an die Sache herangehen - besonders ab Dienstag, sonst blockt man ab.
- Gesundheit: Physisch sind Sie gut drauf, mental ebenfalls. Ab Dienstag sind Ausgewogenheit und rechtes Maß wichtig.
- Beruf: Sie haben aktuell sehr gute Karten, müssen aber diplomatischer werden unter Waage-Mars.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sie sollten fürsorglicher werden. Es erwartet Sie eine etwas spannungsgeladene Woche. Am Donnerstag kommt dann aber die positive Wende.
- Gesundheit: Eine gesunde Work-Life-Balance ist jetzt enorm wichtig. Schränken Sie Ihr Programm also lieber etwas ein.
- Beruf: Man darf ruhig ein bisschen größer denken. Man trifft sich dann ohnehin in der Mitte.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Keine überzogenen Erwartungen, keine Forderungen, dafür viel mehr auf die Bedürfnisse des Partners achten! Zerschlagen Sie kein Porzellan.
- Gesundheit: Sonntag und Montag bieten sich ideal an für Schönheitspflege. Dienstag bis Donnerstag Tempo drosseln!
- Beruf: Wer zu viel will, schürt Konflikte. Verhandeln, reden, aber (noch) nicht konfrontieren.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Sie haben sehr starke Gefühle, sollten aber nicht auf Nähe drängen. Geben Sie Ihrem Gegenüber Zeit. Mit kleinen Schritten läuft es viel besser.
- Gesundheit: Finden Sie das richtige Maß und schalten Sie vor allem ab Donnerstag wieder einige Gänge zurück.
- Beruf: Bestehen Sie nicht immer auf die eigene Meinung. Nachgiebigkeit fährt finanziell jetzt besser.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Nicht flirten, das bringt gerade nichts. Gehen Sie lieber einfühlsam auf andere zu und stärken Sie das Miteinander, Achtsamkeit und Zurückhaltung.
- Gesundheit: Immer mit der Ruhe am Sonntag und Montag! Am Dienstag und Mittwoch können Sie wieder motivierter sein.
- Beruf: Verhandeln Sie anstatt zu streiten. Finanziell sollten Sie jetzt den Rahmen nicht sprengen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Die Venus-Opposition und das herausfordernde Mars-Quadrat bringen eine kritische Phase mit sich. Lassen Sie sich nur nicht von Emotionen leiten.
- Gesundheit: Sie laufen Gefahr sich zu überanstrengen. Das steigert das Verletzungsrisiko, daher Vorsicht auf der ganzen Linie.
- Beruf: Aktuell lieber kooperieren statt konfrontieren und gemeinsamen Zielen unterordnen.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Mars bekräftigt Ihre Ambitionen. Aber keinen Druck! Seien Sie einfach nur zur Stelle, wenn man Sie braucht, sonst fühlt man sich zu sehr bedrängt.
- Gesundheit: Energieschub durch Mars. Ab Dienstag aber freiwillig entschleunigen und besser auf Hindernisse achten!
- Beruf: Gehen Sie nicht über die Interessen anderer hinweg. Seien Sie bereit, sich zu arrangieren!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Ideal für Dates: Sonntag und Montag. Am Dienstag und Mittwoch cool bleiben, dann werden Sie sich ab Donnerstag wieder sicher aufgehoben fühlen.
- Gesundheit: Sie blühen wieder auf und sollten Ihre Attraktivität unterstreichen. Stylen Sie sich ruhig ein bisschen mutiger!
- Beruf: Vorstellungstermine am besten am Montag, finanzielle Fragen aber erst ab Donnerstag klären!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90