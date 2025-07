12.7. – 18.7.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (12.7. – 18.7.2025): Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder

Liebe: Am Wochenende haben Sie bestimmt viel Spaß. Einfühlsamer und sanfter dann bis Dienstag! Ganz besonders begehrt sind Sie am Mittwoch und Donnerstag.

Gesundheit: Am Montag und Dienstag lieber langsamer! Für Ihre Schönheit sind Mittwoch und Donnerstag gute Tage.

Beruf: Mit Verhandlungen, Meetings und wichtigen Abschlüssen lieber noch bis Mittwoch zuwarten!

Stier

Liebe: Keine Diskussionen am Wochenende! Erst ab Mittwoch lässt es sich wieder vernünftiger reden. Das sollten Sie dann auch tun, Kommunikation ist wichtig.

Gesundheit: Fuß vom Gaspedal bis Dienstag, sonst könnte es Kollisionen geben. Deutlicher Formanstieg ab Mittwoch.

Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Fragen bis Dienstag. Verhandlungen bis Donnerstag abschließen.

Zwillinge

Liebe: Absolutes Liebeshoch am Wochenende. Umso zurückhaltender aber am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch steigt das Stimmungsbarometer wieder sprunghaft an.

Gesundheit: Am Wochenende Lebensfreude tanken. Muten Sie sich nur am Montag und Dienstag nicht wieder zu viel zu!

Beruf: Abwarten am Montag und Dienstag und Konflikten ausweichen! Ab Mittwoch sind Sie im Vorteil.

Krebs

Liebe: Möglichst unterhaltsam und locker durchs Wochenende! Romantisch könnte es am Montag und Dienstag werden: Mit Fingerspitzengefühl und ohne zu klammern!

Gesundheit: Am Montag und Dienstag blühen Sie wieder richtig auf. Vorsichtiger dafür am Mittwoch und Donnerstag!

Beruf: Neue Ideen und Vorschläge? Setzen Sie sich am Mittwoch und Donnerstag mutiger dafür ein!

Löwe

Liebe: Spielen Sie freundlich mit, ohne sich wichtig zu machen! Für Zurückhaltung und Geduld könnten Sie am Mitttwoch und Donnerstag reich entschädigt werden.

Gesundheit: Lieber etwas vorsichtiger und achtsamer bis Dienstag. Volle Kraft voraus am Mittwoch und Donnerstag!

Beruf: Wichtiges bis Donnerstag unter Dach und Fach bringen! Ab Freitag vorerst keine Verträge!

Jungfrau

Liebe: Vorbehalte loslassen, um am Wochenende mit einer positiven Einstellung das Miteinander zu stärken. Sonst könnte es ab Montag wirklich kritisch werden.

Gesundheit: Ehrgeiz bremsen und viel gelassener bis Dienstag! Ab Mittwoch dürfen Sie dann wieder beschleunigen.

Beruf: Ihre Genauigkeit in Ehren, wenn Sie großzügiger denken, kommen Sie aber viel besser voran.

Waage

Liebe: Am Wochenende dürfen Sie die Liebe wieder richtig genießen. Ab Mittwoch könnten Sie sich aber auch die Finger verbrennen. Da ist Zurückhaltung geboten.

Gesundheit: Überfordern Sie sich nicht und schalten Sie ab Mittwoch zurück! Holen Sie sich lieber Unterstützung!

Beruf: Hören Sie mehr auf andere und nehmen Sie Rücksicht auf deren Interessen! Reden ist wichtig.

Skorpion

Liebe: Schluss mit Kritik und Grundsatzdebatten! Lassen Sie lieber am Montag und Dienstag Ihr großes Einfühlungsvermögen und Ihr Feingefühl für Sie sprechen.

Gesundheit: Auszeit und abschalten am Wochenende. Ab Montag steigen Ihre Energien und Ihre Motivation wieder an.

Beruf: Konflikte könnten sich verschärfen. Daher sollten Sie sich bis Donnerstag gütlich einigen.

Schütze

Liebe: Keine Widerrede am Wochenende, dann wird es bestimmt lustiger! Kritische Tage sind Montag und Dienstag. Geduld, ab Mittwoch sind Sie sicher begehrt!

Gesundheit: Absolute Schonung am Montag und Dienstag! Und ab Mittwoch den Bogen nicht gleich wieder überspannen!

Beruf: Ihr Verhandlungsgeschick ist Ihr großes Plus. Stecken Sie sich trotzdem vernünftige Ziele!

Steinbock

Liebe: Nicht zu kühl und nicht zu smart! Man braucht mehr Verständnis und Feingefühl, sonst droht Frust ab Mittwoch. Das Gegenrezept: Offen miteinander reden!

Gesundheit: Zu viel Energieeinsatz könnte an die Substanz gehen. Schalten Sie diese Woche lieber etwas zurück!

Beruf: Abschlüsse bis Donnerstag wären wichtig, denn ab Freitag sollten Sie nichts unterschreiben.

Wassermann

Liebe: Damit dem tollen Liebesweekend kein Katzenjammer folgt, sollten Sie ab Montag sehr achtsam und einfühlsam sein. Ausssprachen lieber erst ab Mittwoch!

Gesundheit: Ihre Nerven nicht zu überfordern, ist immer noch am wichtigsten. Alles andere ist im grünen Bereich.

Beruf: Meinungsverschiedenheiten lassen sich ab Mittwoch bereinigen. Also gesprächsbereit bleiben!

Fische

Liebe: Wenn Sie sich ein bisschen cooler und pragmatischer geben, könnte es diese Woche wieder etwas besser laufen. Nicht leidend auftreten, Haltung annehmen!

Gesundheit: Vorsichtiger am Montag und Dienstag! Da sind Sie sehr empfindlich und auch verletzungsanfälliger.

Beruf: Achten Sie bis Dienstag besser auf Ihre Finanzen! Und ab Mittwoch selbstbewusst verhandeln!