3x 100 Euro Gutscheine für Ihre Summer Signature Pieces

Nägele & Strubell präsentiert 9 exklusive Summer-Essentials für 2025 und verlost 3 x 100 Euro Gutscheine für Ihren persönlichen Beauty-Sommer.

Sommersonne trifft Signature-Glow

Wenn die Tage länger und der Alltag ein bisschen leichter wird, ist es Zeit für eine saisonale Beauty-Curation, die Stil, Sinnlichkeit und Strahlkraft vereint. Nägele & Strubell hat genau das getan und präsentiert neun sorgfältig ausgewählte Summer-Essentials, die die warme Jahreszeit nicht nur begleiten, sondern veredeln.

Ob Aldebaran von Marc Antoine Barrois, ein Duft wie ein Sonnenstrahl in Flakonform, oder Lipaddict von Soaddicted, der jedem Lächeln mehr Volumen und Glanz schenkt - jedes Produkt ist ein Statement. Für Fans olfaktorischer Kontraste sorgt Montales Arabians Rose Leather für unvergessliche Auftritte. Und wer auf High-End-Pflege setzt, entdeckt mit Guerlains Orchidée Impériale ein Augenserum, das Zeit und Müdigkeit elegant ausradiert.

Die Haut? Wird mit dem ikonischen St Barth Aloe Vera Gel with Mint beruhigt, mit Valmonts Restoring Perfection SPF 50 geschützt und mit Bioeffects Hydrogelmaske zum Strahlen gebracht. Für luxuriöse Nächte sorgt Oribes Gold Lust Night Crème for Hair. Und wer die Zukunft der Schönheit erleben will, greift zu Trolls Sophie’s Garden – Swiss Skincare mit Weitblick.

Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, verlost Nägele & Strubell unter allen Teilnehmer:innen 3 x 100 Euro Gutscheine - für alle, die ihre persönlichen Summer-Essentials nicht nur bewundern, sondern auch gleich in den Warenkorb legen möchten. So wird aus Inspiration ganz einfach ein Stück Sommerschönheit zum Mitnehmen.