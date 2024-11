Mobilität neu erleben: Erleben Sie die neuesten Modelle vieler Hersteller, vom E-Auto über Plug In Hybride und Hybride bis zu den neuesten, schadstoffarmen Euro-6 Motoren.

Autotrends im Westfield Donau Zentrum

Am 8. und 9. November verwandelt sich Wiens größtes Einkaufszentrum, das Westfield Donau Zentrum in der Wagramer Straße, erneut zur Bühne für die führenden österreichischen Mobilitätspartner bei den Driving Days. Besucher haben an diesen beiden Tagen die Gelegenheit, faszinierende Automobildesigns und innovative Technologien hautnah zu erleben.

DRIVING DAYS im Westfield Donau Zentrum am 8. und 9. November 24 © Roman Fuhrich ×

Innovative Technik und nachhaltige Antriebe

Freuen Sie sich auf umweltfreundliche Antriebe und futuristische Technologien, die das Fahren von morgen gestalten. Entdecken Sie die neuesten und modernsten Fahrzeugmodelle, die den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen.

DRIVING DAYS im Westfield Donau Zentrum am 8. und 9. November 24 © Roman Fuhrich ×

Automobile hautnah

Automobilbegeisterte können die neuesten Mobilitäts-Highlights live bestaunen – ob elegantes Design oder schadstoffarme, alternative Antriebe: Jedes Detail kann von innen und außen in Augenschein genommen werden.

Umfassende Beratung für Ihre Auto-Wahl

Die Themen Klima und steigende Lebenshaltungskosten beeinflussen auch den Autokauf. Die österreichischen Autohändler sind sich der Herausforderungen bewusst und stehen Ihnen in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit Rat zur Seite – insbesondere angesichts hoher Kreditzinsen. Erfahren Sie bei den Driving Days am 8. und 9. November im Westfield Donau Zentrum in Wien 22, welche Finanzierungsoptionen für Neuwagen möglich sind, und lassen Sie sich umfassend über Leasing- und Kreditverträge informieren.

Ihr Budget festlegen

Um das passende Auto zu finden, setzen Sie sich ein klares Budget und notieren Sie die gewünschten Merkmale wie Fahrzeugtyp, Motorleistung, Ausstattung und Sicherheitsfunktionen. Ein Vergleich verschiedener Modelle, das Lesen von Testberichten und Online-Bewertungen hilft Ihnen, die beste Entscheidung zu treffen.

Service als entscheidender Vorteil

Guter Service gehört zu den Stärken der Autohäuser. Bei den Driving Days erhalten Sie umfassende Beratung rund um den Autokauf – von der Finanzierung bis zur Wahl der Ausstattung.

© getty images ×

Aussteller-Highlights:

MVC Motors GmbH: Peugeot e-208, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008

Beyschlag GmbH: Citroen C3, KIA X-Ceed, SsangYong EVX, Suzuki Vitara

Bernhard Kandl GmbH: Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross, Toyota CH-R, Lexus LBX, Lexus NX

Auto STAHL GmbH: Mazda 2, Mazda CX 30, Honda HR-V, Honda JAZZ, Ford Explorer EV, Ford Capri Extended Range, KIA Picanto, KIA EV6

Auto Wien Mitte, Steiner + Partner: KIA Sorento, KIA EV9, KIA Picanto, KIA Ceed SW

Gut informiert in den Autokauf starten

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich direkt vor Ort mit den Autohändlern auszutauschen und Antworten auf Ihre Fragen zu Ausstattung und Leasingoptionen zu erhalten.

Info: Schauen Sie am Freitag, dem 8. November, und Samstag, dem 9. November 2024, bei den Driving Days in der Wagramer Straße 94, 1220 Wien, vorbei und erleben Sie die aufregendsten Trends der modernen Mobilität!

Mehr Infos unter: drivingdays.at