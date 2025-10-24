Royals modeln für Austro-Label Sportalm

Für die neue Ski-Kollektion für den Winter 2025/26 holt sich das Kitzbüheler Label Sportalm zwei royale Fashion-Stars vor die Kamera – Lady Amelia Spencer Mallett und Lady Eliza Spencer, die zauberhaften Nichten der unvergessenen Prinzessin Diana.

Sie laufen über die größten Red Carpets der Welt, setzen Trends auf den Fashion Weeks von Paris bis New York – und jetzt erobern sie die österreichischen Alpen: Lady Amelia Spencer Mallett und Lady Eliza Spencer, die Nichten von Prinzessin Diana, sind längst Fashion-Ikonen.

© Sportalm / PR

Spencer-Twins modeln für Sportalm

Für die neue Winter-Kollektion 2025/26 des österreichischen Traditionslabels Sportalm posieren die Royal-Zwillinge vor der traumhaften Schneekulisse der Kitzbüheler Alpen. Die edlen Daunenjacken, luxuriösen Overalls und kuscheligen Strick-Pieces sitzen perfekt – und die Spencers bringen mit ihrer royalen Aura und internationalen Style-Erfahrung jeden Look zum Strahlen. Die Kollektion von Sportalm verbindet alpine Funktionalität mit Luxus-Mode: zeitlose Silhouetten, edle Materialien und Farben von strahlendem Eisblau über kräftiges Barbie-Pink bis zu klassischem Cremeweiß.

© Sportalm / PR

Royal-Chic in den Alpen

Die Spencer-Schwestern beweisen, dass Royals nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch auf der Piste die Blicke auf sich ziehen. Ob Couture-Kleid, Designer-Bag oder Statement-Accessoire – Amelia und Eliza machen alles zu ihrem eigenen Look. Und mit ihrem natürlichen Charme bringen sie jetzt britischen Chic in die Alpen.

© Sportalm / PR

Für Sportalm ist die Zusammenarbeit ein echter Coup: Die Marke trifft auf zwei strahlende Persönlichkeiten, die Mode, Lifestyle und Winter-Feeling perfekt verkörpern. Und für Fans heißt das: Glamour pur, royales Flair und jede Menge Inspiration für die kommende Ski-Saison. Wer die beiden in Action sieht, spürt sofort: Der Winter 2025/26 wird royaler, stylisher und glamouröser denn je!