Ihr MADONNA-Horoskop (22.2.-28.2.2025). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Halten Sie bis Montag still und Ihre Emotionen im Zaum. Ab Dienstag lockert sich die Stimmung auf, es wird wieder leichter.

Gesundheit: Deutlich zurückschalten bis Montag und in jeder Hinsicht vorsichtig. Mehr Energie ab Dienstag.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Meetings und Entscheidungen lieber bis Donnerstag oder Freitag zu!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Wenn Sie nicht drängen, kommt man auf Sie zu. Cooler am Dienstag und Mittwoch. Romantik steht ab Donnerstag hoch im Kurs.

Gesundheit: Bis Montag sind Sie sehr stabil. Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie aber vorsichtiger sein.

Beruf: Der Montag könnte ein Erfolgstag werden - verhandeln Sie! Zurückhaltender aber ab Dienstag!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Bewahren Sie Ruhe bis Montag. Coolness kommt besser an. Am Dienstag und Mittwoch ist man Ihnen dafür wieder sehr gewogen.

Gesundheit: Beschränken Sie sich auf ein überschaubares Pensum, um Ihre Nerven nicht wieder zu überfordern!

Beruf: Vorstellungstermine und Präsentationen am Dienstag oder Mittwoch! Bleiben Sie diplomatisch!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Kritische Tage bis Montag. Verständnisvoll, vernünftig und in Ruhe reden! Ab Donnerstag läuft es wieder deutlich besser.

Gesundheit: Gönnen Sie sich endlich mal mehr Ruhe, zumindest bis Montag! Ansteigende Formkurve ab Dienstag.

Beruf: Keine Konfrontationen am Montag! Donnerstag und Freitag haben Sie schon viel bessere Karten.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Gut, wenn Sie der Liebe eine kleine Nachdenkpause verordnen. Und dann erst mal sehr verständnisvoll und einfühlsam reden!

Gesundheit: Seien Sie am Dienstag und Mittwoch ein bisschen vorsichtiger. Lieber keine großen Anstrengungen!

Beruf: Üben Sie sich bis Mittwoch in Zurückhaltung! Bringen Sie sich erst ab Donnerstag kreativ ein!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Es wird schwieriger, vernünftig miteinander zu reden. Sie fahren bestimmt besser, wenn Sie Taten für sich sprechen lassen.

Gesundheit: Nerven und Konzentration sind jetzt Ihre Schwachstellen. Daher langsamer und besonders achtsam!

Beruf: Der Montag ist Ihr Erfolgstag. Am Donnerstag und Freitag alles viel genauer kontrollieren!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Vernunft hat Vorrang bis Montag, bloß keine impulsiven Aktionen! Am Dienstag stellt sich alles wieder viel angenehmer dar.

Gesundheit: Absoluter Schongang bis Montag. Dann kommen Sie ab Dienstag umso schneller wieder in die Gänge.

Beruf: Nehmen Sie wichtige Termine erst ab Dienstag wahr! Noch bessere Gesprächsbasis ab Donnerstag.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Freuen Sie sich auf ein neues Liebeshoch am Donnerstag und Freitag. Bis dahin sollten Sie sich aber lieber in Geduld üben.

Gesundheit: Am Dienstag und Mittwoch vorsichtiger und gelassener! Topform dafür am Donnerstag und Freitag.

Beruf: Donnerstag und Freitag sind gute Tage für Verhandlungen, Prüfungen und lukrative Abschlüsse.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Gut, wenn Sie mehr Ernsthaftigkeit, Ruhe, Geduld und Verständnis an den Tag legen. Vor allem am Donnerstag und Freitag.

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven so weit wie möglich. Weichen Sie Stress und Aufregungen großräumig aus!

Beruf: Sie sollten jetzt viel genauer nachrechnen und jeden weiteren Schritt sorgfältig überdenken.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Es wird Zeit, dass Sie sich viel mehr in Ihr Gegenüber einfühlen, statt bloß beharrlich auf Ihren Erwartungen zu bestehen.

Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber ein bisschen kürzer! Ab Dienstag lässt die Anspannung schon nach.

Beruf: Bemühen Sie sich um freundliche Verständigung, dann wird ab Donnerstag ein Konsens möglich.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Wer vernünftig zuwarten kann, wird dafür am Dienstag und Mittwoch umso reicher belohnt. Mit Worten aber achtsamer umgehen!

Gesundheit: Endlich wieder eine ruhigere Woche. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre seelischen Bedürfnisse!

Beruf: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Es ist jetzt aber wichtig, alles sorgfältig zu prüfen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Geben Sie sich doch ein bisschen cooler, dann hat man bestimmt mehr Spaß mit Ihnen, vor allem am Donnerstag und Freitag.

Gesundheit: Wenn Sie langsam, achtsam und konzentriert vorgehen, fühlen Sie sich sicher wesentlich wohler.

Beruf: Ihre Ideen und Beiträge finden endlich Gehör. Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage.