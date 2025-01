Gewinnen Sie 1×2 Tickets für die exklusive BALL FASHION NIGHT von Peek & Cloppenburg

Am 6. Februar 2025 lädt Peek & Cloppenburg, offizieller Partner des Wiener Opernballs, zu einer exklusiven FASHION NIGHT in der Kärntner Straße. Lassen Sie sich von den neuesten Balltrends inspirieren und tauchen Sie in einen Abend voller Stil, Eleganz und unvergesslicher Highlights ein:

Moderation mit Stil, Charme & Chic: Die Opernball-Moderatoren Teresa Vogl und Andi Knoll führen dich durch einen Abend voller Insights und bringen dir die glamouröse Welt der Ballmode auf unterhaltsame Weise näher

Lancôme Beauty Station: Profis zaubern dir ein individuelles Ball-Make-up

Farb- & Stilberatung: Styling-Tipps von Expertin Eva Köck-Eripek

Live-Tanzperformance: On Stage – Rebecca Horner – Solistin des Wiener Staatsballets

Opernball-Behind-The-Scenes: Exklusiv von Opernball-Choreografin Maria Angelini-Santner (Tanzschule Santner)

Genuss: Klassische Ball-Kulinarik sowie erfrischende Drinks an der Campari Bar



Mit etwas Glück gewinnen Sie 1 × 2 Gästelistenplätze für die exklusive BALL FASHION NIGHT bei Peek & Cloppenburg auf der Kärntner Straße!