Gewinnen Sie einen Platz in der MADONNA x L´Oréal Paris Masterclass

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Nachmittag voller Schönheit, Inspiration & Glamour.

Erleben Sie die luxuriöse Welt von L’Oréal Paris hautnah und gewinnen Sie 1 von nur 6 exklusiven Plätzen bei unserer MADONNA x L’Oréal Paris Beauty MASTERCLASS am 13. November (16–19 Uhr) im prachtvollen Park Hyatt Vienna.

Ein Nachmittag voller Beauty, Innovation und Empowerment

Entdecken Sie die neuesten Highlights aus den Bereichen Hautpflege, Haarpflege und Make-up, erhalten Sie exklusive Tipps von unseren Beauty-Expert:innen und lassen Sie sich von der Magie echter Schönheit inspirieren.

Freuen Sie sich auf ein stilvolles Erlebnis voller Glanz, Eleganz und inspirierender Begegnungen – begleitet von einer exquisiten Auswahl an Goodies und begehrten L’Oréal Paris Produkten, die Ihre Schönheitsroutine aufs nächste Level heben.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – mit köstlichen Drinks, feinen Häppchen und kleinen kulinarischen Highlights, die diesen besonderen Nachmittag perfekt abrunden.

Teilnehmen & gewinnen

Laden Sie ein Foto von sich hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der MADONNA x L’Oréal Paris Beauty MASTERCLASS!

Das Gewinnspiel endet am 03. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!