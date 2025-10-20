Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
Gewinnen Sie einen Platz in der MADONNA x L´Oréal Paris Masterclass
© L’Oréal Paris

Mitmachen & gewinnen

Gewinnen Sie einen Platz in der MADONNA x L´Oréal Paris Masterclass

20.10.25, 09:07
Teilen

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Nachmittag voller Schönheit, Inspiration & Glamour.

Erleben Sie die luxuriöse Welt von L’Oréal Paris hautnah und gewinnen Sie 1 von nur 6 exklusiven Plätzen bei unserer MADONNA x L’Oréal Paris Beauty MASTERCLASS am 13. November (16–19 Uhr) im prachtvollen Park Hyatt Vienna.

Ein Nachmittag voller Beauty, Innovation und Empowerment

Entdecken Sie die neuesten Highlights aus den Bereichen Hautpflege, Haarpflege und Make-up, erhalten Sie exklusive Tipps von unseren Beauty-Expert:innen und lassen Sie sich von der Magie echter Schönheit inspirieren.

Freuen Sie sich auf ein stilvolles Erlebnis voller Glanz, Eleganz und inspirierender Begegnungen – begleitet von einer exquisiten Auswahl an Goodies und begehrten L’Oréal Paris Produkten, die Ihre Schönheitsroutine aufs nächste Level heben.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – mit köstlichen Drinks, feinen Häppchen und kleinen kulinarischen Highlights, die diesen besonderen Nachmittag perfekt abrunden. 

Teilnehmen & gewinnen

Laden Sie ein Foto von sich hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der MADONNA x L’Oréal Paris Beauty MASTERCLASS! 

Gewinnen Sie einen Platz in der MADONNA x L´Oréal Paris Masterclass
© L’Oréal Paris

Das Gewinnspiel endet am 03. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden