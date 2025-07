feel good mit der Kraft der Natur

Alpinamed feiert sein 20-jähriges Bestehen in Österreich und verlost einen brandneuen Thermomix im Wert von € 1.549. – Jubiläums-Magazin durchblättern und gewinnen!

Wilde Preiselbeeren, Traubenkerne oder schwarzer Knoblauch: Die Natur hält viele Pflanzen für uns bereit, deren Inhaltsstoffe unsere Gesundheit fördern. Wir müssen sie nur nutzen! Diese wertvollen Pflanzenstoffe als Extrakte zur Verfügung zu stellen, ist die Mission von Alpinamed. Das Unternehmen produziert nun schon seit 20 Jahren im Herzen der österreichischen Alpen erstklassige pflanzliche Gesundheitsprodukte. Einzigartig ist dabei die hohe Kompetenz, mit der Alpinamed aus bewährten Pflanzen und Naturstoffen hochreine Extrakte in Arzneimittelqualität herstellt, vom Grünlippmuschel-Extrakt für die Gelenke bis zum Safranextrakt für ein ausgeglichenes Nervensystem. Mit Leidenschaft und Präzision werden dabei Produkte entwickelt, deren Lebendigkeit spürbar ist – und die einfach wirken.

Zur Feier von 20 Jahren Alpinamed in Österreich gibt es nun für alle Leserinnen und Leser des feel good Magazins die Chance einen brandneuen Thermomix TM7 im Wert von € 1.549 zu gewinnen!

Und so geht’s: Blättern Sie hier in der Jubiläumsausgabe von feel good und mailen Sie im Anschluss Ihr Feedback zu den Inhalten sowie Ihr Wunschprodukt an gewinnspiel@alpinamed.at

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2025.

Alpinamed freut sich schon auf Ihre Rückmeldung!

