Leni Klum in Weiß, Olivia Wilde in transparent: Die Stars bei der Michael Kors Show

Starpower bei Michael Kors: Minimalismus, Power-Suits und die Klassiker Schwarz, Weiß und Grau dominierten den Abend. Stars wie Suki Waterhouse, Leni Klum und Olivia Wilde zeigten, wie unterschiedlich man den Dresscode interpretieren kann.

Wenn Michael Kors ruft, dann kommen sie alle – und zwar nicht unauffällig. Gestern Abend fand die große Show des Designers bei der New York Fashion Week statt und der Starauflauf ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Zwischen Glitzer, Blitzlichtgewitter und „wer trägt was“ gab es wieder einiges zu sehen.

Minimalistisch, aber mit Power

Der Dresscode war klar erkennbar: Minimalistisch, clean und mit Power-Suit-Elementen. Farblich dominierten die Klassiker Schwarz, Weiß und Grau – also alles, was selbst morgens um 8 im Office funktioniert, aber auf dem roten Teppich mindestens doppelt so cool aussieht.

Die Looks der Stars

Schwarz, Weiß und Grau dominierten zwar die Farbpalette, doch die Interpretationen hätten nicht unterschiedlicher sein können.

Suki Waterhouse blieb sich treu und kam rockig, fast ein bisschen „undone“, aber trotzdem mit der nötigen Portion Coolness.

Leni Klum entschied sich für ein All-White-Outfit mit Oversized Blazer und weißen Business-Bermudas – irgendwo zwischen „Erster Job bei einer Pariser Modemarke“ und „Clean-Girl-Ästhetik“.

Olivia Wilde ging aufs Ganze: Mesh-Top unter Oversized Blazer – minimalistisch zwar, aber in Sachen Transparenz eher maximal.

Dazu gesellten sich Stars wie Lea Michele, Lili Reinhart, Delilah Belle, Joy Sunday, Gwyneth Paltrow und Leslie Bibb – das Who’s Who zwischen Hollywood, Influencer-Szene und Fashionistas.

Der Runway

Auch auf dem Laufsteg setzte Michael Kors auf eine eher gedeckte Farbwelt. Schwarz, Weiß und Braun dominierten – kombiniert mit Mesh, Fransenelementen und Business-Silhouetten. Ein bisschen Büro, ein bisschen Afterhour, und das Ganze mit einem Hauch „New Yorker Coolness“.

Ob Rock'n'Roll wie Suki, clean wie Leni oder freizügig wie Olivia – die Michael Kors Show bewies mal wieder, dass Mode vor allem eins ist: Spielwiese für alle Stilrichtungen.